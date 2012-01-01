 HPE与ABB携手共进——进军利润丰厚的工业物联网领域

HPE公司已经与ABB建立起物联网技术联盟，旨在推动工业物联网发展以打造更智能、更高效的工业产品。

至顶网网络频道 11月29日 综合消息：

HPE公司已经与ABB建立起物联网技术联盟，旨在推动工业物联网发展以打造更智能、更高效的工业产品。

ABB是一家总部位于瑞士的全球五百强企业，亦是全球规模最大的工程技术公司之一。其在电气设备、发电机、机器人设备以及自动化技术等领域的重大发展当中贡献出卓越力量，在过去一年中创造出338亿美元价值，且拥有13.2万名员工。

HPE与ABB此前就曾经开展过合作：ABB利用直流电建设起一座数据中心，而HPE则负责为其设计出能够使用高电压直流电的服务器与存储系统。

HPE方面还拥有Edgeline IoT系统，负责为物联网设备提供计算、存储与网关连接。HPE方面下辖多个全球物联网创新实验室，其中一个位于休斯顿，另外两个则分别选址在日内瓦与新加坡。其目标是将信息技术（IT）与工业运营技术（OT）加以结合，通过对传感器产生的OT数据进行IT分析以提升设备操作效果。ABB也有参与上述实验室，因此二者之间建立起物联网技术联盟的作法可谓顺理成章。

ABB方面在今年6月于拉斯维加斯召开的Discover大会上发布了关于工业物联网的议题。目前，其与HPE将合作为制造业、公共事业以及运输行业联合开发出软件定义基础设施类产品。

HPE与ABB物联网联盟概念图

关于该联盟，我们目前还没有得到任何细节信息，但可以确定的宏观定位思路包括：

操作人员的参与将成为系统规模扩展工作中的弱点所在。

手动流程会对成本及敏捷性产生负面影响。

我们应通过抽象、容器化与自动化机制消除这种负面影响。

物联网服务及其运营机制应该具备可扩展性。

其中一项目标在于对软件定义基础设施进行动态控制。这里的基础设施包括软件定义数据中心（计算、存储、网络与设施）以及数据中心IT核心之外/周边的要素，例如ABB方面负责提供的运营技术。

软件定义设施理论。

Decathlon是ABB公司打造的数据中心基础设施管理（简称DCIM）产品。双方表示，DCIM应实现自动化，从而提升数据中心的运营管理能力——在另一方面，数据中心本身也应属于物联网中的一种大“物”。

HPE-ABB在演示文稿中提到的抽象层中，所有设备相互匹配并实现对接，但必须通过实地项目才能了解其中是否存在缺陷，而后最终证明或否定此种HPE-ABB混合方法的真正可行性、运营效率、生产力水平以及可靠性。

评论意见

物联网领域一直是HPE与HDS方面疯狂争夺的业务方向，后者甚至在今年早些时候对其Vantara物联网业务进行了重组。这一举措是为了将日立集团与Lumada IoT软件产品同日立旗下的各IT设备、服务器、HDS存储以及Pentaho分析方案结合起来。

戴尔方面同样开始关注物联网与边缘计算市场。

该公司已经与通用电气方面签署了一项多年协议，旨在建立新的物联网业务部门，并持续扩展与物联网相关的项目规模。

华为方面则将物联网关注焦点集中在智慧城市领域。

相对来说，思科公司的行动较为迟缓。虽然在物联网层面有所行动，但其缺少像戴尔、HPE以及Vantara那样的分析能力，也不像戴尔与HPE那样掌握着可作为物联网网关方案的服务器技术。

从理论角度来讲，思科可以立足其ISR路由器以及专门面向远程办公/分支机构（简称ROBO）的E系列刀片服务器制造物联网边缘服务器。

IBM与NetApp则更多参与物联网的核心处理——其中IBM提供沃森分析技术，NetApp提供存储解决方案。

物联网数据管道

所有大型IT系统供应商都认为物联网需要一套多层级管道进行数据处理：

配备传感器的静态与移动操作技术设备。

利用传感器数据以实时方式进行设备驱动，从而完成实时设备控制。

边缘网关/计算设备负责进行本地处理。

面向物联网核心进行网络传输，用于实现分析、长期控制与持久存储。

此外，还必须有物联网边缘级处理机制以聚合设备数据并进行本地处理，这是因为（1）将全部原始数据发送至云端不切实际; （2）远程云分析数据需要耗费一定时间，这会导致设备无法在必需的时间段内获得控制输入指令，从而变得低效或者引发事故。

只有拥有重要服务器业务的系统制造商才有能力真正进军边缘设备处理领域。这意味着戴尔、惠普、华为与Vantara乃至思科（可能）比IBM及NetApp更具优势。

凭借这项最新合作举措，HPE与ABB已经将更多OT/IT薪柴投入物联网的熔炉，并希望进军管道中的多个领域以提振自身收入水平。

