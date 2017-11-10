 AIoT 未来峰会 特斯联牵手商汤科技、横琴租赁达成战略合作

AI+IoT之所以炙手可热，是因为它们被认为是“万物智联”时代中重塑商业模式及生活习惯的关键技术。为探讨AIoT在技术与应用层面的多种可能性，由光际资本、36氪、特斯联联合主办的“万物智能·新纪元AIoT未来峰会”在启皓北京11层“银河共和国”隆重开启。

至顶网网络频道 11月28日 综合消息：AI+IoT之所以炙手可热，是因为它们被认为是“万物智联”时代中重塑商业模式及生活习惯的关键技术。为探讨AIoT在技术与应用层面的多种可能性，由光际资本、36氪、特斯联联合主办的“万物智能·新纪元AIoT未来峰会”在启皓北京11层“银河共和国”隆重开启。

物联网与人工智能领域投资界代表、技术专家以及各大AI领域“独角兽”企业代表一众大咖出席，创造了物联网与AI行业峰会嘉宾的最高标准。除了基于物联网及AI技术与落地等问题的思维碰撞之外，在峰会上，特斯联与商汤科技、横琴租赁基于各自业务领域中的优势宣布正式达成战略合作，共同拓展物联网与人工智能技术在建筑与城市场景的落地应用。

据悉，三方合作中，将由商汤科技提供原创底层技术支持，并结合特斯联基于物联网的精细化运营及产品应用研发和数据运营能力，实现项目落地应用，同时，横琴租赁将为商汤科技与特斯联提供全面的金融服务支持。这也是资本方的重要着眼点。横琴金投国际融资租赁有限公司总裁王丹说：金融业正在大步迈入科技金融、绿色金融时代，以物联网及人工智能为代表的科技手段成为推动传统金融业转型升级的重要推手。横琴租赁通过科技手段将充分发挥产业和金融互助发展的协同效应，不断探索绿色、科技与金融的深度融合，创新开展基于物联网技术的合同能源管理业务、冷站托管项目等业务，全面助力实体经济转型升级。

经纬中国合伙人万浩基、光际资本管理合伙人艾渝；深鉴科技CEO姚颂、Rokid创始人兼CEO祝铭明、ARM中国战略投资董事总经理陈轩、TalkingData合伙人兼执行副总裁林逸飞、Wish中国区技术负责人马诗琦、云知声CEO黄伟、Liking Fit创始人徐志岩 、三角兽科技CTO亓超、矽递科技CEO 潘昊、搜狗AI云业务部总经理张博等行业大咖共同见证了这一历史性的时刻。

AI的下半场 应用落地成制胜关键

“AIoT的未来是实现万物的智能互联，而其中关键的环节在于落地场景。”特斯联副总裁孙贇在演讲中说道。这正是本次峰会的论题的落脚点，亦是本次战略合作的落脚点。

作为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮，物联网无疑对人类世界的影响正在扩围。研究证明，这种力量还将得到进一步释放，进而改变现有产业生态和经济格局。麦肯锡数据显示，到2025年，物联网引领的市场规模将比2017年扩大10倍，达到11.2万亿美元，全球GDP占比也将从2017年的1.4%扩大至2025年的10%。

但是，虽然被称为是2018年的重大风口，受到到资本和市场关注讨论，目前的AI更多应用于消费升级的场景，随着云计算、大数据、人工智能的进一步发展和更多的设备物品接入网络，在城市管理、建筑管理、环境监测、工业生产等各行业应用领域爆发的趋势也越来越明显。将自身定位于城市级智能物联网生态平台的特斯联在应用平台建设及技术落地方面颇有建树。正如特斯联副总裁孙贇在演讲中提到的：在商业智能化时代，特斯联从诞生的第一天起就把智能化写入了我们基因，致力于用AI + IoT技术产品化，深入垂直作用到“建筑”以及“城市”两个场景，完成产业智能升级。

在物联网迅速发展的今天，包括阿里、腾讯、百度等企业都展示其在IoT领域布局的意图。就在2017年云栖大会上，阿里宣布将搭建全产业链最丰富的物联网市场，共建全球最开放的物联网标准，用“平台+标准+市场”三位一体推动IoT向智联网发展。在阿里的规划中，将以智慧建筑作为切入点，通过布局物联网硬件，尤其是人机交互端硬件，把握新增数据流量入口，同时利用云计算，大数据深挖数据价值，打造更高层次的人工智能，打造生态闭环并实现商业变现。这一思路可谓与特斯联“不谋而合”。

事实上，特斯联科技早在两年前成立时便开始布局“IoT+AI”赛道，相比阿里对单一维度硬件的热衷，特斯联谋求的是打通“城市-行业-用户”壁垒的开放性平台。

特斯联实力领衔AIoT技术落地

特斯联副总裁谢超接受媒体专访

“特斯联代表的是商业智能化时代的物联网企业，我们要做的是——智能化、数据化、移动化，对B端客户来说，我们既是兼容所有设备的硬件销售，也是支持第三方应用的开放性平台；对C端用户来说，我们可以提供精准广告信息推行、社交、甚至是电商和金融服务。”特斯联副总裁谢超在峰会后接受记者专访时这样总结。

谢超表示，特斯联做的是服务模式的颠覆，通过放大专业化精细化运营的优势，打造新时代的智能物联网生态平台。正因为如此，尽管创立仅短短两年间，特斯联就成功在全国30个省区的70座城市实现落地服务智能项目逾7500个，覆盖物业面积近6亿平方米，服务超千万人口畅享智慧生活。

用案例说话，特斯联展现了它在技术应用于落地上突出的成绩与实力。仅在过去的2016年，特斯联科技陆续为上海13个辖区的老旧社区进行了智慧改造，成功服务约4万个入户单元门，占上海整体住房总量近1/4。其中，长宁区项目覆盖面积7000万平方米，服务人口超60万，实有人口信息登记率超过96％，人口普查数量新增实有人口27.3％，覆盖的54个实施小区实现刑事案件“零发案”；而徐汇区田林十二村安防改造项目也实现了小区发案率降低90%的效果。

正如此次大会圆桌论坛主持人36氪研究院高级分析师唐泽俊所言，尽管当下行业对物联网与AI结合尚在不断探索延展，但在拥有最丰富的物联网场景和市场的中国市场上，AIoT的发展势头迅猛难挡，尤其是在智慧城市方面的应用前景，更是空间巨大。而特斯联这样既能有前瞻性战略布局思维，也具备大量“接地气”实际应用案例的企业，将有望抓住这一波技术革命机遇，在“IoT+AI”应用领域实现领跑。

对于此次合作，商汤科技联合创始人徐冰这样表示：正是卓越的技术与应用的落地实力，吸引了目前大热的商汤科技，商汤科技成立于2014年，在人脸识别、图像识别、视频分析、无人驾驶、医疗影像识别等方面都有突破，其业务范围覆盖安防、金融、智能手机、移动互联网、机器人和汽车等多个行业。目前，商汤科技已在北京、深圳、上海、成都、杭州、香港、日本京都和东京拥有分部。双方此次合作，相信会在技术、产品与平台间，建立起一整套建筑与城市场景落地解决方案，为物联网及AI的应用落地搭建桥梁。

当AI遇上IoT，开启了智能物联无限大的想象空间，也为人工智能的下半场打通了真正落地的重要通道。相信通过本次战略合作，三方将继续拓展AIoT在未来建筑与未来城市中的多种可能性，让这一代表未来的技术走下“神坛”，走入寻常百姓家。