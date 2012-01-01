锐捷网络：引领地铁移动互联网快捷交付2.0时代到来

石家庄成为国内第一个在地铁开通时，就能让乘客Wi-Fi同步上线运营的城市，背后离不开八维通科技有限公司提供的强大技术支持和由锐捷网络打造的便捷网络交付。

不久前，石家庄地铁举行Wi-Fi上线发布会，宣布通过地铁Wi-Fi官方APP“觅行码上行”提供免费Wi-Fi、影音娱乐、地铁交友圈等一站式上网服务。这使得石家庄成为国内第一个在地铁开通时，就能让乘客Wi-Fi同步上线运营的城市，这样标志着地铁移动互联网快捷交付2.0时代的到来。

石家庄地铁Wi-Fi在石家庄轨道交通有限责任公司和中车信息技术有限公司共同努力下正式上线、开通运营，背后离不开八维通科技有限公司提供的强大技术支持和由锐捷网络打造的便捷网络交付。

5个月实现Wi-Fi上网与地铁通车同步运营

由于地铁相关的施工改造通常都要在列车停运后，使得系统施工时间有限，且无线网络调试优化过程极为复杂，因此传统上地铁移动互联网的交付时间漫长。一般来说，建设一条线路的移动互联网，单是施工就需要4~5月的时间，加上调试到网优至少2~3个月的时间，整个项目一般至少需要9个月时间才能顺利移交运营。

而使用锐捷网络快捷交付2.0解决方案的石家庄地铁1号线一期和3号线一期两条线路，从3月项目启动到7月与地铁开通同步试运行，一共只用了5个月的时间，相比传统项目交付效率提高了40%以上。

之所以能实现这一奇迹，锐捷网络有着自己的独门绝技。

绝技一：场景化的创新AP产品

锐捷在充分调研地铁隧道及高架环境的基础上，打破传统设计方案，专门为地铁场景设计了定制化的AP产品。

传统安装方式中，无线部署的防护箱比较大，里面需要安装AP、PoE模块、插座、光电转换器、光纤法兰盘等设备，设备安装连接至少60～90分钟才能完成，并且设备多导致故障点增多：PoE模块故障率高；普通RJ45电口易松动；馈线接口不紧等等。

通过创新，锐捷在业界首家设计实现多合一功能的轨旁AP，大大简化了安装与维护工作。支持IP67 高防护等级的AP设备和天线、电源防护箱只需要膨胀螺丝固定即可，其安装连接只需30～45分钟。它支持220V AC供电，无需PoE模块等其他辅助供电设备；模块之间接线简单，降低了维护难度，并且设备上自带各种指示灯，故障识别非常简单。

隧道内AP的部署，左：防护箱 右：轨旁AP

绝技二：提升效率的自动化工具

针对地铁交付，锐捷开发了两项大数据分析功能，提高了设备工艺检测和网络测试调优效率。过去在项目建设过程中，施工工艺的保障只能通过施工前培训和施工后抽检，未及时发现的问题均需在故障出现后逐一查找原因，被动处理使得故障处理速度慢。对此，锐捷引入大数据分析工具，根据历史经验设置检测项目和检测指标，在设备上线或运营过程自动化检测各项指标，故障可精确到AP端口，并自动化输出故障报告。施工方可根据报告定点整改，从而做到设备上线0故障，在提高设备运营可靠性的同时提升了检测效率；同时在后续的运营过程还可持续观察设备各项指标的变化，实现提前预警。

此外，在传统的调试网优过程，车地网优非常复杂，通常需要3～4人在列车上收集相关数据，然后分析带宽，丢包等问题点，一条线至少需要12人/天工作量才能完成故障点分析，而且无法满足锐捷车地高带宽的检测需求。在引入锐捷车地自动网优自析工具后，通过自动化日志收集和自动化日志分析，一条线路的网优只需要1人/天即可完成，效率提升90%以上。

绝技三：专利技术提供强大性能

在效率提升的同时，锐捷无线解决方案更提供了强大的技术性能。例如，锐捷快速漫游ms级切换专利技术，能够确保数据“零”丢包。该技术的奥秘在于，锐捷一发多收多重链路机制与标准802.11n切换算法的不同，该算法允许车载AP在与上一个AP脱离前与新AP建立连接，即在中断前连接。再加上相邻AP彼此重叠足够的区域，就能够实现零切换时间。即所有与切换有关的处理在列车运行在相邻AP重叠区域内都会完成，而重叠区域的大小按照列车全速运行来设计，最快切换时延可以小于10ms，因此能够实现“0”丢包切换。

另外，由于运行中车头的信号波动大，在远离天线时信号突降严重，如果车头和车尾采用同样的漫游机制，车头的Wi-Fi性能就会波动剧烈；锐捷在研制了信号传播模型后，修正了车头的漫游算法机制，使其漫游更平滑，性能波动小，从而使车地双链路工作，让性能达到普通方案的2倍——车头车尾总性能超过400Mbps以上。

正是由于不断创新获取的上述种种软硬利器，最终锐捷才能一骑绝尘，引领地铁移动互联网快捷交付进入2.0时代。

实力凸显 地铁移动互联网锐捷占比100%

专业是立身之本。目前锐捷在全国已经累积了大量经验，为地铁高质量交付提供保障。正是由于高度专业保证的高质量交付，锐捷如今在整个地铁移动互联网市场已经占据100%份额。目前全国26个城市已通车地铁总量约3537.5Km，10座城市的共44条线路已开通或正在建地铁“无线上网”，而44条线路均使用锐捷网络产品和解决方案。

深入探究，使得锐捷在该领域独占鳌头的技术解决方案具有如下几个方面的突出优势：

首先是高带宽并发。双路5G的设计构成业界最高性能的Wi-Fi网络，使得整车稳定保持400Mbps的带宽并发，有效避免了其他系统的干扰；超过200m距离的高性能传输，解决了会车、掉头情景下无线覆盖的疑难问题；

其次是高性能组网。Newton18000系列核心交换机稳定支撑28万个终端并发，支持每秒2000个终端的Portal弹出，单AP支持超过60个终端的高密度接入，并且终端仅需一次认证，全网通用，使得用户体验极佳；

第三是高稳定保障。车载设备双链路负载均衡，故障自动检测和链路快速恢复，核心设备全热备+快速切换，支持远程报文采集和诊断，使系统具有高可靠性；

第四是全网统一管控。站台、车内、轨道AP进行统一管理，实现了故障告警、远程监测与管理，且车内无需部署AC，大大节省了投资；

最后在关键的安全性方面，锐捷方案采用IP67的设备高防护安全等级，独有的支持220V供电功能，适应性极强；自带SFP光口，减少了单点故障；一体化设计+防雷功能、宽温工作连接加密、AP反制等功能使其具有强大的安全性。

除了强大的技术优势，基于场景不断积累的丰富设计和实施经验同样让锐捷网络如虎添翼。迄今为止，锐捷累计调试安装车型包括中国中车、阿尔斯通、西门子、庞巴迪等超过30多种国内外新旧车型。大量的方案设计经验，众多的站台、站厅、车厢工勘实施，完善的施工计划及交付案例，以及快速响应、故障监测、备品机制等等，让锐捷在地铁移动互联网的场景中独树一帜。

如今，锐捷正在开启地铁移动互联网快捷交付的新时代，同时也树立起“地铁乘客上网”的第一品牌，为越来越多的业主和乘客提供便捷、安全、稳定的移动互联网接入服务。