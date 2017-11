号外！深圳交警-华为公司联合打c造“城市交通大脑”斩获全球大奖！它的最强之处在于……

2017世界智慧城市博览会组委会通知,深圳交警-华为公司的联合创新项目——“深圳城市交通大脑项目”荣获——《2017世界智慧城市博览会——平安城市专项大奖》

还记得,深圳交通“最强大脑”吗?

在实战中创新,华为荣获道路交通安全创新奖第一名

2017世界智慧城市博览会组委会通知,深圳交警-华为公司的联合创新项目——“深圳城市交通大脑项目”荣获——《2017世界智慧城市博览会——平安城市专项大奖》(On behalf of the World Smart Cities Awards, it is a great pleasure for us to announce that your proposal:Title: Global-First All-Scenario Intelligent Transportation Solution Helps Building ‘Traffic Brain’ for Cities.has been selected as a finalist for the Project Safe City category.)

深圳交警

从全球三百多个领先城市

中脱颖而出

荣获2017世界智慧城市博览会

唯一一个的平安城市大奖

2017 年 11 月 15 日晚 18:30,在位于西班牙巴塞罗那的“2017 年世界智慧城市博览会”上,组委会将平安城市大奖颁发给深圳,嘉奖深圳在“智慧交通”领域中的卓越创新成果。

巴塞罗那智慧城市博览会 SCEWC 已成为智慧城市解决方案领域的领导型国际展会,是世界最具创新的城市、企业、研究中心和国际组织的专家及领导者聚集的最主要的会议,也是分享专业知识的领域。此次巴塞罗那全球智慧城市博览会吸引了15000多名游客,600多家各国参展商以及来自全球的400多位演讲者参与。

作为中国经济改革的领头羊,深圳一直以“创新”为核心,持续提升城市运行效率,引领中国智慧城市的发展。深圳交警站在科技创新前沿,通过科技手段提升交通管理效率,落实支队对共建共创工作的要求,以创新为驱动,高标准补齐短板,全面提升基础工作。

城市交通最强大脑

展现三大智能

2017 年,深圳交警与华为共同打造业界领先的智慧交通实验室,构建城市交通大脑。 双方优势互补,基于实战业务场景,探索更高效、 更智能的交通管理技术体系,并形成了一系列的创新成果。城市交通大脑将具备三类智能,着力提升交通系统运行效率城市交通大脑包括三类智能,分别提供不同能力。

计算智能

为交通大脑构建开放计算平台

在人工智能领域,各种智能分析算法百花齐放,同时也产生了大量的智能碎片。 城市交通大脑提供了开放计算平台,有效解决智能化碎片困境,支撑智慧交通持续发展的要求。

☑开放的计算平台 Atlas,构建领先的 AI 硬件编排能力,支持 CPU、 GPU、 FPGA、 NPU、存储等智能计算资源池化,可以按需提供硬件资源,统一编排调度,资源利用率提升50%;秒级提供逻辑服务器,大幅减少业务部署周期。

☑灵活的 EI(Enterprise Intelligence)平台,可以实现流式数据的实时调度和全局异构资源的任务调度,能够对交通服务进行智能编排,适应不同的业务场景。

感知智能

像人类一样,感知全城交通状态

通过深度学习平台和开放式算法仓,容纳流量采集、 事件采集、 违章采集、 智能分析、 智能回滚等过 1000+种算法,实现对交通流量、事件、违章等行为的深度感知,为智慧交通生态应用打下基础。

通过算法仓,应用开发商无需关心深度计算部分的资源开销、硬件型态、系统规模扩展,而是将精力聚焦在他们最擅长的交通应用中,实现交通业务的快速上线和创新。

认知智能

让交通大脑具备强大的认知能力

认知智能是城市交通大脑的高级能力,可以有效认知重点车辆态势,发掘专项整治的情报数据,例如失驾在驶车辆分析、危化品车辆违法行使、夜猫车分析等;认知出行规律,提供创新交通服务,例如分析、 识别交通出行规律等,为交警提供智能辅助,成为交警的智囊团和决策顾问。

让每个城市都拥有自己的交通大脑,让城市交通管理更加美好,城市交通大脑提供了针对性的智能场景,帮助交警更高效地管理城市交通。

场景 1 数据集中存储,为大数据分析奠定基础

交通信息众多,不同类型的数据存放在各自的系统中,这个为大数据分析、 智能化管控制造了障碍。所以交通数据汇聚、融合、统一存储成为交通大脑的基础。基于华为视频云,交通大脑提供了完整、高性能的全网视频储存方案,实现大队、支队、 总队的三层数据统一存储、统一分析、统一管理,支持存储资源全局共享、业务快速部署和弹性伸缩,有效节约交警的投资。

场景 2 实时检测交通流量,全城交通流量感知

通过视频、线圈、微波等多种方式,实时检测每个车道的车流信息,帮助交警第一时间获取完整的交通流量数据。多种检测交通流量的方案,克服地磁、线圈等方式易损坏、维护难的问题,同时检测算法可以快速升级,管理简单。综合检测方式的准确率达到95%以上,有力支持交通大数据的拥堵分析和优化方案。

场景 3 交通出行规律实时分析、 优化信号灯

基于交通时空引擎,融合卡口、浮动车等数据,城市交通大脑提供城市所有信号交叉口的实时监控系统,制定精准的交通信号管控模式。对交通流量数据、交通事件数据、 交通信号控制等数据,进行多维度时空分析,覆盖范围从20个路口到 20000个路口,支持超大城市、大城市、中小城市的需求,支持实时拥堵发现和信号优化,道路通行能力可以提高 8%以上。

场景 4 挖掘情报,高效支持数据打击(DA)

以前开展一个专项活动需要7天的时间进行数据资源准备、软件开发和数据分析,才能找到合理的数据。现在,通过城市交通大脑的大数据平台及交通分析建模引擎,创建“失驾”、“毒驾”、多次违法等大数据分析模型,30分钟就能形成情报精准推送,开展数据打击专项行动精准查处,定向清除。

场景 5 人工智能分析交通图片,提升 10 倍审核效率

城市交通大脑的人工智能平台实现了对卡口数据运算的秒级响应,基于对车辆外观特征识别的二次识别技术日处理图片能力达到一亿张,对于违章图片的识别达到 95%以上。人工智能技术的投入使用,提升10倍的违章图片识别效率,确保了违章图片的闭环处理。

深圳交警与华为公司联合打造的城市交通大脑,提供了一个完整的交通全场景处理方案,可以灵活适配不同城市的交通状况, 给每个城市提供自己独特的交通大脑, 提升城市管理效率,给市民带来更卓越的出行体验。

这也是巴塞罗那智慧城市博览会SCEWC将唯一的平安城市大奖颁发给深圳交警的主要原因。 城市交通大脑将在未来城市建设发展中发挥更大的作用。