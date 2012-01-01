英特尔亮相中国移动全球合作伙伴大会 加速构建下一代5G网络

在2017中国移动全球合作伙伴大会上，作为中国移动重要合作伙伴，英特尔展示了一系列助力运营商5G网络转型、推动人工智能发展的创新技术和解决方案，以及全球领先的10纳米制程工艺的晶圆，充分彰显了英特尔在前瞻科技领域强大的技术实力与生态能力。

至顶网网络频道 11月24日 综合消息： 在2017中国移动全球合作伙伴大会上，作为中国移动重要合作伙伴，英特尔展示了一系列助力运营商5G网络转型、推动人工智能发展的创新技术和解决方案，以及全球领先的10纳米制程工艺的晶圆，充分彰显了英特尔在前瞻科技领域强大的技术实力与生态能力。同时，中国移动在此次大会上联合英特尔宣布，在ODCC（开放数据中心委员会）启动面向电信应用的开放IT基础设施项目——OTII（Open Telecom IT Infrastructure）。

携手中国移动，加速面向5G的网络转型

当前，全球运营商面临网络转型的巨大机遇与挑战，由传统网络向基于通用服务器、开源云计算平台的网络功能虚拟化（NFV）技术架构演进，以提升网络效率和降低成本，成为电信行业的普遍共识。现阶段NFV应用方案还处于探索过程中，服务器等基础设施如何更好满足IT化的电信应用需求，是整个产业密切关注的问题。

为此，中国移动联合英特尔公司在ODCC发起OTII项目，首要目标是形成电信行业面向网络IT化转型的深度定制、开放标准、统一规范的服务器技术方案。ODCC由百度、腾讯、阿里巴巴、中国电信、中国移动、中国信通院、英特尔于2014年联合发起成立，旨在打造中国的数据中心开放平台，推动服务器、数据中心、开放网络等行业统一规范，促进产业合作、创新与新技术应用。目前，OTII项目已经在ODCC服务器工作组正式完成立项，并得到ODCC会员单位的积极响应，目前参与到此项目的公司包括华为、浪潮、联想、曙光、中兴、烽火、新华三等逾十家主流服务器及组件供应商，预计后续还有更多厂商将加入项目。

在中国移动全球合作伙伴大会上，中国移动联合英特尔宣布在ODCC启动开放电信IT基础设施项目

英特尔网络平台部门亚洲市场开拓总监杜唯扬在演讲中表示，面向数据经济的崛起以及云网融合的趋势，英特尔正在携手广泛的合作伙伴推动网络转型，构建敏捷、灵活和可扩展的网络架构。在此过程中，NFV是实现这一转变的关键技术。一直以来，英特尔与中国移动在传统IT、云计算、网络与数据中心领域保持着紧密的技术合作。此次共同启动OTII项目，则是双方共同促进面向NFV的网络转型与云化转型的最新合作成果。凭借强大的技术积累以及丰富的生态系统资源，英特尔承诺将继续与运营商、研究机构和服务器提供商深入合作，共同引领网络转型的浪潮。

OTII服务器重点面向运营商网络IT化应用场景的未来业务需求。项目将引入网络加速、NUMA balanced等技术；统一硬件BIOS设置和设备管理接口；尽量统一核心器件选型以及硬件形态等等，以增强服务器的性能、稳定性和兼容性，提升部署及运维效率，更好支撑未来电信业务的发展。

英特尔不断创新，全面赋能下一代网络

在此次中国移动合作伙伴大会上，英特尔还展示了5G、人工智能领域丰富的应用场景和支撑技术，以及全球领先的10纳米制程工艺的晶圆等。从软硬件驱动的加速技术支撑5G和人工智能相关应用，到智能设备和软件定义的数据中心，英特尔提供了无与伦比的规模、创新和专长。

英特尔在本次大会上展示了一系列助力5G网络转型、推动AI发展的技术、产品和解决方案

在本次大会上，英特尔介绍和展示了一系列先进的技术、产品和解决方案。主要亮点包括：

· 英特尔存储技术创新：借助英特尔傲腾、英特尔VMD、英特尔VROC等一系列最新存储创新技术，广大合作伙伴可以规划、设计和建设新一代的数据存储平台。

· 英特尔人工智能：英特尔具备完整的人工智能产品组合。英特尔至强、至强融核产品、实感技术和 FPGA 等相结合，提供了全栈实力处理端到端数据，从硬件、库和语言、框架、工具到应用方案，拥有向市场提供端到端的人工智能解决方案所需的全部资产。英特尔相信，人工智能在电信行业将用用广泛和深入的应用前景。

· 5G就绪的英特尔至强可扩展处理器：它是面向云优化5G网络的下一代平台，网络工作负载性能相比前一代产品大幅提升，并具备出色的可扩展性和灵活性，为网络转型提供最有力的支持。针对计算、内存、网络和存储性能和软件生态系统的全面优化，使英特尔至强可扩展处理器成为软件定义的、针对总体拥有成本而优化的数据中心的理想之选。

· 基于vEPC参考软件的至强处理器，支持CORD项目：英特尔介绍了与云达科技、中国移动在开放网络基金会（ONF）的M-CORD项目中，对基于M-CORD架构的移动核心网演进的研究。以vEPC作为切入点，后续还将关注到5G核心网在M-CORD架构上的承载，以及和5G核心网相关的业务研究。

· Intel Select解决方案：通过简化的评估过程、快速便捷的部署、优化的工作负载，该解决方案能在网络功能虚拟化基础设施（NFVI）解决方案领域帮助英特尔Intel Network Builder项目中的合作伙伴更快地选择合适的NFVI层硬件，从而帮助其客户更快地完成网络功能虚拟化（NFV）的部署。

· 5G FlexRAN网络一体机：它是一个敏捷的云就绪平台，能提供最理想的5G解决方案，可以完全在英特尔至强处理器服务器平台上运行，轻松实现可扩展性，满足如vRAN、MEC等多种业务场景，提供高吞吐量、低时延的5G无线连接。

此外，众多基于英特尔技术的创新产品也纷纷亮相，例如亚马逊Echo Show、斐讯K3C AC1900双频智能路由器、博威通eCell分布式小基站、海康全息展示方案以及强氧科技&Cgangs旗下的全景摄影机和直播一体机等，充分彰显出英特尔技术的广泛应用，对产业生态发展的推动效应。