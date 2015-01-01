为运营商网络转型深度定制开放服务器技术方案 中国移动联手英特尔正式启动OTII项目

OTII由中国移动联合中国电信、中国联通、中国信通院、英特尔等公司共同发起，首要目标是形成电信行业面向网络IT化转型的深度定制、开放标准、统一规范的服务器技术方案及原型产品，这将进一步推动包括中国移动在内的电信运营商转型步伐。

至顶网网络频道 11月24日 综合消息： 11月23日，ODCC（开放数据中心委员会）的全新项目OTII（Open Telecom IT Infrastructure，开放IT基础设施项目）在广州发布。在“2017中国移动全球合作伙伴大会”上，中国移动联合英特尔公司宣布正式启动该项目。

OTII由中国移动联合中国电信、中国联通、中国信通院、英特尔等公司共同发起，首要目标是形成电信行业面向网络IT化转型的深度定制、开放标准、统一规范的服务器技术方案及原型产品，这将进一步推动包括中国移动在内的电信运营商转型步伐。

为什么是OTII？

可以观察到，OTII为面向电信运营商而生，它出现的原因不难理解，因为运营商网络转型是大势所趋。从内生原因来看，运营商网络流量激增、业务面临多样化。一方面，运营商网络架构需要以流量和内容为导向，另一方面，业务需求的多样化需要运营商网络更加灵活和弹性。从外部原因看来，互联网多年成功探索了低成本、高效率技术，正在冲击运营商网络价值。

对于运营商来说，近年来也在一直探索网络转型的路径，例如积极参与开源软件项目、推动开源硬件，以及拥抱云化和软件定义技术。所以，从这个视角来说，OTII则是电信运营商进行网络转型的重要组成部分。

中国移动借力OTII构建新型网络基础设施

中国移动对于进行网络转型一直比较积极，例如两年前提出以降低网络成本、实现业务敏捷高效为目标的NovoNet下一代网络发展愿景。作为创始方先后发起OPNFV、ONAP等国际开源组织等等。

中国移动提出以TIC（Telecom Integrated Cloud）为核心构建新型网络基础设施，即电信集成云。整个布局分为三层，分布式部署TIC：形成网络基础实施资源池，承载不同的网络功能；控制功能集中化：网络控制功能集中在少数核心TIC；媒体面下沉：靠近接入点设置边缘TIC，将大流量媒体内容调度到网络边缘，实现快速卸载恶化提升用户体验。

TIC是中国移动对未来网络重构的设计，当然这样的设计对硬件也提出要求。例如性能方面，减少流量转发时延、提高响应实时性和性能稳定性，以及增强管理、时钟精度等。

NFV服务器的使用、运维上也提出了要求。包括多个VIM平台、VNF业务与多个供应商、多个型号服务器之间的软件兼容性问题；不同硬件设计、组件选型、BIOS参数等带来的硬件性能、功耗有较大差异问题；不同服务器硬件管理接口带来VIM/PIM等管理软件需要大量适配改造问题；以及不同的服务器硬件形态、面板及端口布局带来的机房空间占用差异大、本地运维复杂问题等等。

所以这也是中国移动希望借力OTII解决的问题，它最重要的特点就是要做深度定制、具有可拓展性、可管理的服务器的主板，这也是为什么中国移动和英特尔一起来发布这个项目的原因。

OTII服务器的特点

中国移动通信研究院大数据与IT技术研究所副所长侯志强在OTII项目启动现场阐述了OTII服务器的主要特点：

· 用户主导深度定制，高度可扩展、可管理的服务器主板（Motherboard）方案

· 重点面向NFV业务（可适配多种业务），也可以用于私有云/公有云等IT类业务

· 面向未来的性能高可扩展或加速，例如25GE/100GE网卡、网络加速技术等

· 提升性能稳定性以简化业务部署，例如NUMA-Balanced设计

· 统一网络芯片、Raid、内存、SSD等核心组件选型或选型列表

· 统一BIOS、BMC等Firmware以及设备管理接口

“未来中国移动也希望对OTII硬件服务器形态做一些统一化的规定。”侯志强说。

共同启动OTII 英特尔助力运营商网络及云化转型

作为OTII项目的重要发起方，英特尔起着至关重要的作用。因为NFV是实现OTII落地的关键技术，英特尔则在携手广泛的合作伙伴推动网络转型，构建敏捷、灵活和可扩展的网络架构。此次共同启动OTII项目，则是英特尔与中国移动共同促进面向NFV的网络转型与云化转型的最新合作成果。

在此次OTII项目中，英特尔将提供Motherboard参考设计方案；支持开展初期方案可行性验证，针对发现的问题进行改进；确保与英特尔后续CPU平台演进保持延续性等等。服务器厂商则基于英特尔主板参考设计和用户需求，完成服务器硬件整体设计、研发、试产，以及开展服务器整机测试、业务测试等。

此外，Intel Select Solution也十分契合OTII深度定制的理念，通过简化的评估过程、快速便捷的部署、优化的工作负载，它能够帮助合作伙伴更快地选择合适的NFVI层硬件。英特尔NUMA-Balanced设计相比非NUMA balanced设计则有性能上的显著提升。

据了解，OTII项目已经在ODCC服务器工作组正式完成立项，并得到ODCC会员单位的积极响应，目前参与到此项目的公司包括华为、浪潮、联想、曙光、中兴、烽火、新华三等逾十家主流服务器及组件供应商，预计后续还有更多厂商将加入项目。



