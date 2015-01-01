大云 · 新IT构筑智能互联

2017年11月23-26日，中国移动召开2017（第五届）中国移动全球合作伙伴大会，大会主题为“和创未来，智联万物”。中移软件参加大会的主论坛、展览、分论坛等活动，并在现场接受中国移动和创示范基地的授牌，大数据示范基地正式落户中移软件。

至顶网网络频道 11月24日 综合消息： 2017年11月23-26日，中国移动在广州保利世贸博览馆召开2017（第五届）中国移动全球合作伙伴大会，大会主题为“和创未来，智联万物”。

中移（苏州）软件技术有限公司(以下简称“中移软件”)作为中国移动的全资子公司，专注于云计算、大数据、IT支撑等领域，参加大会的主论坛、展览、分论坛等活动，并在现场接受中国移动和创示范基地的授牌，大数据示范基地正式落户中移软件。示范基地以重研发、强方案、深服务、创生态为路径，汇聚中国移动内外部资源，力争到2018年底建设成为有影响力的国内一流大数据双创示范基地。

经过长达十年的探索和积累，中移软件的主打产品“大云”已持续更新到大云4.0，秉持“新IT，全服务，大生态”的理念，融合云计算、大数据等技术，覆盖IaaS、PaaS、SaaS的多层域XaaS服务，为各行业提供公有云、私有云、混合云、专有云解决方案。中移软件还面向政务、金融、教育等行业发布了一系列创新的云解决方案，涵盖计算、存储、网络、安全、数据分析、开发测试、管理服务等各个层面，现已在部分行业应用，帮助客户更好地推进企业应用向云迁移，助力传统产业转型升级。

在本次合作伙伴大会上，中移软件基于大云4.0展出了一系列创新成果。云计算方面，不仅展示成熟的私有云解决方案，在金融、政务、教育等行业的应用案例，创造多个国内之最，最大规模OpenStack资源池，服务器节点达6000+，最大裸金属服务器集群，服务器节点数达4500+，最大SDN商业集群等等；还将展示大云超融合一体机，基于通用的X86服务器、高速IB网络和闪存技术，满足客户高性能数据库、在线交易、数据分析等场景需求,推出的快速到货、拆箱即用的全新一站式服务产品，具有高性能、低成本、易运维等特点，初始购置成本比传统架构降低了60%，交付时间从8-16周缩短到1-2周。大数据方面，首次展示大数据公共服务平台，一款面向公共安全的综合治理平台，能够精准监测区域人流属性、洞察人流趋势，针对异常人流智能预警，推荐疏导路线等，为保障公共场所及重大活动的安全提供有力支撑，助力旅游、交通等行业提升信息化服务水平；现场分享网络性能分析大数据平台、舆情商情分析等大数据应用案例。此外，企业云应用市场等你来探索，汇聚百余款行业SaaS应用，覆盖企业基础平台、生产管理、业务系统十多个热门领域，助力中小企业全面上云。人工智能领域方面的最新研发成果“智库”也将在大会现场亮相、VR漫游IDC机房等你来体验。

面向未来，中移软件将秉承“数聚智慧、云享价值”的企业精神，与产业合作伙伴一起，通过新型IT力量，构筑智能互联新生态！



