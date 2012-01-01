海航云集市到底是怎样的一个平台？

11月14日，“海航云集市”重磅发布，引起了圈子内不少人的关注。很多人问，海航云集市到底是怎样一个平台，它又将为中国的云生态注入什么力量，给云计算市场带来哪些改变？

11月14日，“海航云集市”重磅发布，引起了圈子内不少人的关注。很多人问，海航云集市到底是怎样一个平台，它又将为中国的云生态注入什么力量，给云计算市场带来哪些改变？

如果用一句话总结海航云集市的产品内涵，它是一个具备端到端服务能力的一站式云资源能力获取平台。在海航云集市发布会现场，天海投资及英迈云专家现场模拟了用户在海航云集市获取云服务的过程，并演示了海航云集市的云服务订阅流程。

由于平台还未上线，记者在现场看到的是一个产品DEMO的演示。透过这场演示可以发现，无论用户购买虚拟主机、防火墙，亦或office 365等SaaS服务，用户完全可以在一个平台上操作完成，不用跳转任何外部界面，并且包括支付结算和云资源订阅和管理等，海航云集市一个平台即一次性满足了用户上云的全部需求。

示例：用户可在海航云集市一键完成云资源的采购、结算等上云操作

示例：海航云集市上集成了丰富的IaaS、PaaS、SaaS云产品，用户可完成一站式云产品采购

示例：无需跨云厂商，用户可在海航云集市平台上查看和管理云资源

所以在海航云集市打造的这个一站式的云服务平台之上，用户可以采购想要的云解决方案和包含咨询、规划设计、实施、迁移、托管等增值服务，而不用分别找不同的云厂商去进行商务洽谈。这和有些所谓云集市只是列出不同云厂商的产品服务清单不一样，它们之间有着本质的差别。

而且，海航云集市还能提供融合计费管理，未来在这个平台上，可以实时查看到购买的所有云产品的统一账单，并且通过一键式结算，快速完成付款，摆脱了多云管理中点对点付费难的问题。

海航云集市通过将各云厂商包括IaaS、PaaS、SaaS在内云服务及产品打通，并对产品实施管理、提供最佳实践解决方案、融合计费管理等服务，实现涵盖订单、分销、管理、执行等真正的一站式云服务。

在发布会现场，可以观察到包括微软、Netapp、IBM、金山云、腾讯云、阿里云、华为云等主流云厂商悉数到场为海航云集市助力，它们也许会成为第一批入驻海航云集市平台的厂商。随着云集市平台“货架”越来越丰富，它对于云行业的促进和凝聚力量也就越强，随着云产品的多样化、云服务的完整化，碎片化将成为过去式，这些对于上云的企业是一个福音。

此外，海航云集市除了支持多云平台采购和统一账单外，其还会针对中国用户的实际情况提供增值服务，包括咨询、规划设计、实施、迁移、托管等企业上云的必需服务，形成产品服务-平台-多渠道的完整生态链。所以，海航在云市场中，通过协同各大云厂商，同时扮演着平台、渠道及增值服务提供的角色，通过云平台整合生态价值链。

海航云集市 十年技术积淀

当然，要打造这个整合生态价值链的云平台并不容易，这包括技术、管理和商业模式上的挑战。不过，海航云集市也并非从零做起，其依托的是英迈Cloud Marketplace，从英迈国际2007年推出云集市，至今已有十个年头。自海航科技集团旗下天海投资收购英迈国际之日起，就致力于将这一成熟的技术、平台、服务、团队引入国内，海航云集市才正式落地。

据了解，英迈云拥有超过1250人的专家团队，近100家云厂商合作伙伴，能够提供近5000项云服务。英迈国际为海航云集市提供了从技术平台、上游合作伙伴到下游渠道分销商在内的全方位支持。

依托英迈业界领先的ODIN技术平台、超过十年的商业实践、全球44个国家业务覆盖的云资源整合能力以及海航的丰富资源，海航云集市有实力和能力打通云服务的全产业链。

海航云集市打造一个多方共赢的云生态平台

海航云集市连接的是上游云厂商、下游代理商、及最终用户，所以通过打通渠道和需求，从而为客户提供完整售前、售后服务，实现企业客户、云厂商、云经销商和海航云集市的共赢。

其作为一种新的云服务销售模式，将极大地促进云服务的发展生态。对于云厂商来说，海航云集市可以帮助上游厂商更方面和快速地触达客户。因为英迈中国在中国本地有丰富的下游代理商、经销商、系统集成商渠道，拥有本地化服务能力和网络，及全球化云服务整合能力，海航云集市无疑将帮助云厂商打开更广阔的市场。

此外，虽然目前云产品以直销模式为主，占比83%，但渠道销售比例正在迅速上升，预测2019年中国云市场渠道占比可达市场总量30%，将会释放上百亿市场，所以这对于云代理商亦或海航云集市都是一个巨大的市场机会。同时作为经销商，需要有一个平台来管理所有的终端客户对于云的采购情况和使用状态，海航云集市能够满足多云订阅、多客户管理，从而应对快速增长的云需求。

当然，给最终用户带来的价值更明显：更高的性价比，更贴近用户的云服务定制、更便利的云服务购买、使用，最显而易见的是降低了用户上云的复杂性。

小结

海航云集市平台将在今年12月中旬正式启用。看到这，你也许对它有了全新的印象和了解，海航云集市的DEMO演示展现出高效、快捷、方便等特点，适合中国企业、特别是中小企业对于云服务的需求。在日趋激烈的市场竞争环境下，海航云集市技术能力能够容纳各种云的形式，提供一站式端到端的服务。随着越来越多云厂商和云代理商的加盟，它也许能给中国的云销售带来一场不小的变革。