 达摩不面十年壁 就创不出易筋经——产品质量评估方法探讨

在产品维度，我们可以通过厂商公开的产品技术指标进行对比；在技术维度，我们可以通过对功能性处理的应用性能进行分析；但是在质量维度，我们应当如何去进行评估？

至顶网网络频道 11月22日 综合消息：

在做过多年的产品测试，见识过多种不同厂商的产品后作者发现，对于产品实际上可以从产品、技术、质量、服务四个维度进行评测。并且尝试着对bat和青云的云计算产品、应用性能分别进行了测试。在产品维度，我们可以通过厂商公开的产品技术指标进行对比；在技术维度，我们可以通过对功能性处理的应用性能进行分析；但是在质量维度，我们应当如何去进行评估？

以前想的很简单，看厂商的测试仪表，有什么规模的测试能力，就可以出什么样的产品。比如可验证数据中心的容量，处理云级应用的IXIA CloudStorm测试平台，或者可以对公有云、本地部署与混合网络的前瞻性风险评估的BreakingPoint Cloud等等。

CloudStorm测试平台

但测试仪表只是厂商产品质量检验的一个方面，用它来评估产品质量只能是以偏概全了。前段时间阿里成立达摩院，和十多年前，第一次去某厂商研发部做评测，看到墙上大字写的“板凳要做坐十年冷”的标语，到是令作者对质量评估产生了新的启示——技术指标只是对产品外在的质量的表面了解，内在质量才是企业产品品质的根本。

企业的内在质量应当如何体现，像蝙蝠侠一样有钱吗？如果金钱可以衡量一切，那些大企业，应当永远屹立不倒才对，可现实中并非如此。

根据作者这十多年来的产品评测经历，现在整理了一个企业内在质量评估方向，在这里抛砖引玉，希望大家不吝赐教。

企业内部标准、规范、流程

企业标准、内部规范、工作流程是产品质量的基础保障。

标准不明确，产品质量无法精确撑控；

规范不严格，生产过程就可能存在疏漏；

流程不清晰，工作流程应可能出现混乱。

由此可知，企业内部标准、规范、流程是否完善，是企业内在质量的基础。

研发能力

企业研发实力，最通俗的评估办法就是有多少的资金投入。当然细致一些来讲，还应该看一下研发团队的规模、研发工作环境、研发内部测试能力。

技术成果

研发能力只是对企业底层研发实力进行评估，再上层还要看公司技术骨干的实力（产品好与坏，全靠老大带），此外还有企业的技术理念、技术成果等等综合的去进行分析。

高层指导思想

研发能力再强、技术成果再多，指导思想出现了偏差，产品依旧会被淘汰。看看现在的诺基亚、摩托罗拉等等，有太多的实例，也没必要再一一列举了。

当一个企业有了优质内部质量后，是否可以会成为一个百年企业，还需要时间去进行断定。但一个具备优质内部质量的企业的外在产品质量必定也会是优质的。当然没问绝对完美的产品，产品也永远是在发现问题，解决问题的过程中不断去进行完善的。但这就是另一项对产品的评估——“服务”的评估范围了。



