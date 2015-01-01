SC17：InfiniBand为TOP500榜单中77%的新近HPC系统提供加速

世界领先的高性能计算、数据中心端到端互连方案提供商Mellanox宣布, 在最新发布的全球超级计算机Top500榜单中，InfiniBand解决方案为上期榜单（2017年6月-11月）以来77%新近部署的高性能计算系统提供了加速，数量比其他私有网络产品高6倍，比以太网系统高15倍

世界领先的高性能计算、数据中心端到端互连方案提供商Mellanox宣布, 在最新发布的全球超级计算机Top500榜单中，InfiniBand解决方案为上期榜单（2017年6月-11月）以来77%新近部署的高性能计算系统提供了加速，数量比其他私有网络产品高6倍，比以太网系统高15倍。InfiniBand加速了TOP500榜单中60%的HPC系统，以及前五名超级计算机中的两台。这充分表明InfiniBand现已被业界大规模应用，并且在高性能计算和人工智能领域占据了领先的市场份额。

除了高性能计算和机器学习系统，TOP500榜单同样还覆盖了超大规模、云计算、Web 2.0 和企业级平台。此外，25Gb以太网系统首度亮相TOP500榜单，来自中国的超大规模企业已在多个数据中心内部署了25Gb以太网。Mellanox以太网解决方案连接了榜单中所有的25Gb、40Gb和100Gb以太网系统，为超大规模计算、云和企业级数据中心提供高效网络，助力其实现最高的性能和效率。

“基于智能加速和网络卸载优势，InfiniBand解决方案连接了TOP500中过去6个月内新近部署的大多数高性能计算和深度学习系统。此外，InfiniBand还为中国乃至全球顶级超级计算机提供了互连，加速了日本最快的超级计算机，并且已被加拿大和美国选中作为其最快超级计算机的互连方案。通过提供最高的应用性能、可扩展性和稳健性，InfiniBand能够帮助用户实现数据中心投资回报率的最大化、并将总体拥有成本降低50%”，Mellanox公司总裁兼CEO Eyal Waldman表示。“我们也很高兴看到来自Mellanox的25Gb及以上速率的以太网解决方案出现在TOP500榜单中，这表明Mellanox以太网网卡、交换机和线缆在超大规模和云计算企业已被大规模部署，为这些平台提供了业界最高的效率。最后，我们很荣幸能够在SC17全球超级计算大会上展示我们的HDR 200Gb/s交换机产品系列，我们计划在明年上半年发售全新一代200Gb/s HDR InfiniBand解决方案，这将进一步提升 Mellanox 在高性能计算、云计算、Web2.0、数据库、深度学习领域以及计算与存储平台的技术优势。”

全球超级计算机TOP500排行榜以Linpack基准测试系统为评定标准，该榜单每年发布两次，公布于www.Top500.org 网站。

2017年11月榜单的亮点包括：

· InfiniBand连接了TOP 5中的两大系统

· InfiniBand所连接的新近HPC系统（2017年6月-11月）数量比其他专有互连产品高6倍

· InfiniBand所连接的新近HPC系统（2017年6月-11月）数量比以太网高15倍

· InfiniBand 为77%新部署的HPC系统（2017 年 6 月 - 11 月）提供了互连

· Mellanox InfiniBand 和以太网解决方案共加速了TOP500 榜单上的192套系统，占比39%

· InfiniBand 连接了TOP500全部系统中的 33%（164套系统）

· InfiniBand 连接了TOP500中60%的HPC系统

· 25Gb以太网系统首度亮相TOP500榜单（17年11月），部署于中国的超大规模企业（19套系统）

· 本期榜单中所有的25G、40G、100G以太网系统均由Mellanox提供互连

· 在TOP500榜单中，InfiniBand是应用最多的高速网络互连方案

· InfiniBand 是人工智能和深度学习系统的首选互连方案

· Mellanox 解决方案能够为机器学习、高性能计算、云、存储、大数据和更多应用提供最高的投资回报率

关于TOP500榜单的详细PPT请访问：链接