Palo Alto公布新一任CFO 第一季度财报抢眼

Palo Alto Networks于本周一公布了2018财年第一季度的业绩，超出了市场预期并使得盘后交易股价上涨。

至顶网网络频道 11月21日 综合消息： Palo Alto Networks于本周一公布了2018财年第一季度的业绩，超出了市场预期并使得盘后交易股价上涨。非GAAP净收益为6980万美元，或者每股摊薄收益为74美分，去年同期非GAAP净收益为5120万美元，或者每股摊薄收益55美分。第一季度的收入为5055万美元，同比增长27%。而此前华尔街预期的非GAAP收益为69美分，收入为4890万美元。

Palo Alto Networks公司首席执行官Mark McLaughlin在一份声明中表示："我们继续提供高度自动化和编排的安全能力，提高预防率和简化消费模式，从而在一个庞大且不断增长的市场中推动颠覆性的发展。"

除此之外，Palo Alto Networks在第一季度新增了2500家客户，使得客户总数超过了45000。即将退休的首席财务官Steffan Tomlinson认为这个表现抢眼的季度要归功于公司"扩张"的市场模式，以及自己Next-Generation Security Platform的普及。

他说："再一次，我们的增长速度明显快于市场和竞争对手。"

此外，Palo Alto Networks还宣布任命Kathy Bonanno为下一任CFO。她从2014年开始在Palo Alto Networks担任高级财务职位，在此之前，她在赛门铁克公司和美国航空公司担任高级财务职位。在一份声明中McLaughlin表示："在Palo Alto Networks工作超过3年，在网络安全领域十多年，Bonanno拥有对公司、行业、整个金融学科的广泛专业知识以及构建世界级企业组织的良好记录。"

展望未来，Palo Alto Networks预计第二季度非GAAP每股净收益在78美分到80美分之间，收入在5.18亿美元到5.28亿美元之间。

从2018全财年来看，Palo Alto Networks预计非GAAP每股净收益在3.35美元到3.41美元之间，收入在21.45亿美元到21.85亿美元之间。