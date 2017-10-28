 Marvell欲以60亿美元收购Cavium 扩展至网络市场

半导体制造业正在进一步整合，本周一家芯片制造商Marvell Technology Group已同意以60亿美元收购Cavium。

至顶网网络频道 11月21日 综合消息： 半导体制造业正在进一步整合，本周一家芯片制造商Marvell Technology Group已同意以60亿美元收购Cavium。

这次收购预计将在2018年年中完成，让Marvell实现从之前面向存储设备售卖芯片的大型企业实现多样化，通过这次收购扩展到网络设备市场。

Moor Insights & Strategy总裁兼首席分析师Patrick Moorhead表示："随着网络日益软件定义化，并整合到片上系统，网络厂商感受到了整合的压力。这就是Marvell和Cavium合并的原因。"

Marvell将为Cavium股东支付每股40美元现金，以及为Cavium每股支付大约2.18股的Cavium普通股。基于11月3日也就是第一次有收购消息流出之前Marvell的股价，这相当于收购价为每股80美元。Cavium股东将拥有合并后公司约25%的股份。据悉，Marvell的股价在早盘中上涨了1%，而Cavium股价上涨了7%。

这次交易将基于Marvell和Cavium自身拥有的现金，外加17.5亿美元债务融资，包含美国高盛银行和美银美林的8.5亿美元过桥贷款承诺和9亿美元承诺定期的贷款。

Marvell表示，合并后的公司年收入约为34亿美元。公司首席执行官Matt Murphy在一份声明中表示："这是一个激动人心的组合，两家互补性很强的公司合并在一起能发挥更大的效应。"而他将成为合并后公司的首席执行官。

据称，这次收购将打造一个"基础设施解决方案的强大厂商"，就在一年半之前Marvell发现自己成为激进对冲基金Starboard Value LP的目标。2016年2月，Starboard宣布已经持有Marvell公司7%的股份，并表示认为该公司"被低估"，并通过重组业务来降低成本。

2016年年底，Marvell同意接受Starboard任命的三位新董事成为其董事会成员。之后，Matt Murphy被任命为该公司的新任首席执行官。Murphy开始迅速大规模重组Marvell的业务、裁员、并在数据中心和无线通信领域增加新产品。

而位于加州圣何塞的Cavium主要为网络、安全、服务器和交换机设备打造计算机芯片。这家公司在去年以13亿美元收购了QLogic，最近扩展到了面向SAN的接口设备领域。

如果这次交易如预期般顺利进行，那么会加速芯片制造行业的持续整合。本月早些时候，博通公司以高达1050亿美元的价格收购了高通公司，这笔交易本来会成为科技行业有史以来最大的一笔收购，甚至超过了戴尔以670亿美元收购EMC公司。然而，高通公司董事会却拒绝了这一提议，称公司价值被低估，将面临监管阻碍。

博通自身也在2016年进行了重组，当时Avago Technologies以370亿美元收购了博通。上周，博通表示将会把总部从新加坡迁回至美国圣何塞。上周五，博通完成了60亿美元对博科通信系统公司的收购。

与此同时，高通也在寻求完成自己470亿美元对荷兰半导体公司NXP Semiconductors的收购，这是在一年前公布的，但是尚未最终确定。这笔交易一直受到欧洲监管机构的监督，另外还有投资公司艾略特管理公司的接入，该公司称这些条款嘀咕了NXP的价值。然而，路透社周六的一份报告称，日本监管部门即将批准通过，欧洲当局可能会跟进，并在年底前对高通公司做出一些调整。

Marvell目前的市值为1000亿美元，相比之下Cavium的市值为52亿美元。自华尔街日报报道出现以来，Cavium的股价已经上涨了10%以上。Marvell还公布了第三季度业绩（将在11月28日正式公布）预期：收购在6.1亿美元到6.2亿美元之间，除个股票补偿等特定成本之外每股收益在32美分到34美分之间，高于8月24日提供的指南中间点。