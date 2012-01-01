阿里云栖告诉你千万级直播该怎么做？

云栖大会的直播从复杂度上来讲，比一场大型晚会还要复杂。阿里云一共同时直播了140多个主题论坛，从现场采集到将直播流传输到阿里云直播系统，再通过阿里云CDN顺利地分发出去，每个环节都需要确保稳定性和链路的畅通，当出现意外的时候必须保证快速恢复。

“2场主论坛、20场主题峰会、超过120场的分论坛、近千名重量级分享嘉宾”，这是来自2017杭州·云栖大会上的内容分享数据，对于IT从业人员来说，这是一场超级盛宴。如果你不是现场5万名观众之一，又不想错过大会精彩，很多人选择了它——观看直播。

微博用户“开心着就好”分享了他在公司观看云栖大会的感受，“科技改变生活，足不出户，便可透过流畅的直播看首席科学家聊量子纠缠。以后千人以上的会议都不用去现场了。”

2017杭州·云栖大会的网络直播得到了身边不少人的称赞，他们或在微博或在朋友圈分享与大会同步直播的在线页面及感想。对于阿里云来说，他们要利用直播，让未能到场的人有一种亲临现场的感觉。

在4天时间里，云栖大会官网与合作平台进行了全程大会的高清直播，来自137个国家和地区的2000多万人在线观看了大会直播。事实上，要做到千万级直播并不容易。云栖大会的直播从复杂度上来讲，比一场大型晚会还要复杂。阿里云一共同时直播了140多个主题论坛，从现场采集到将直播流传输到阿里云直播系统，再通过阿里云CDN顺利地分发出去，每个环节都需要确保稳定性和链路的畅通，当出现意外的时候必须保证快速恢复。

千万级完美直播，阿里云怎么做到的？

与合作伙伴搭建极佳体验的直播平台

阿里云提供了便于合作伙伴接入的视频直播系统，合作伙伴将直播流从云栖大会现场采集下来然后推到阿里云直播系统，进而完成分发，此外阿里云直播系统还有非常完善的转码功能可供使用，除了高效的分发，高清的画质也是阿里视频云一直努力追求的，在本次云栖大会直播就使用了独有的窄带高清2.0技术，这项技术可以在H.264下达到H.265的效果，让720P达到1080P的体验。还有依赖于阿里云完善的API，合作伙伴可以动态的增加服务器，以承担流量暴增的强求。

在阿里云看来，一个极佳体验的直播平台除了基本的分发功能之外还需要具备完善的录制、截图、转码等视频处理的功能，而且需要确保所有环节的稳定性，并且保证几百万到上千万的并发观看用户的卡顿率很低。

观看直播的用户能够注意到，云栖大会现场直播流和视频点播流实现了流畅切换，这在很多会议直播中并没有做到。对此，阿里云专家解释称，合作伙伴采用阿里视频云的云导播服务，实现了直播流与点播的快速切换，不同画面实时布局调整，在线素材编辑，输出画面实时预览等功能。此外，阿里云有实时转码和延迟转码两种场景，对于前者来说直播原始流只要推入阿里云系统，转码系统会将对应的转码流也立刻生成。对于后者来说，第一个播放转码流的人会触发转码系统生成转码流，等待延迟在3s以内，延时转码的好处是可以将直播流量和点播流量有效区分，帮助客户节省成本。阿里云还提供了全链路监看系统，可针对流级别实时查看帧率码率，实时获取视频资源用量、访客数据、访问概况等数据，实时掌握播出状态。

直播仅仅是阿里云视频服务中的一个部分，阿里云还提供了端到端的视频全链路解决方案，可以轻松支持内容生成、内容分发和内容消费各个环节的功能应用，这其中包括了倍速转码、云剪辑、视频处理工作流以及视频AI等等新功能、新技术，同时还与阿里云其他云产品高度耦合，有效地缩短调试和部署的时间。阿里云将全力护航视频创业。

除了流畅还有高清画质

此次云栖大会直播平台了除了阿里云官网还包括推动视频流到几十个视频及媒体平台，真正做到了“全网覆盖”，面对分布在不同区域的观看人群，视频流畅度和延时程度无疑影响着观看体验。对此，阿里云专家表示，针对直播直播流从进入阿里云系统到从CDN输出，阿里云的分发延迟能控制在几百毫秒以内, 此外也能够根据客户和合作伙伴的实际情况来选择缓存一些视频帧来达到秒开效果。

阿里云全球1200+节点，覆盖6大洲60多个国家和地区, 视频直播的分发能力总量在80TB以上。

除了视频流畅度意外，要达到“亲临现场”的感觉，只有采取提升画质并且不是一味地消耗带宽。阿里云专家指出，阿里云独有的窄带高清技术，通过基于GPU深度学习算法，根据每个视频中的场景、动作、内容、纹理等实时智能优化视频分辨率、码率，从人眼视觉的角度对视频画面做优化，降低带宽的同时提升画质。

阿里云专家强调，窄带高清2.0技术在1.0基础上拥有更高清的画质，画质媲美广电级直播。

总结看来，做到了这些就是阿里云栖直播给人留下深刻印象的原因了。触达千万级观众，某公司CTO在朋友圈感叹道，“如此规模庞大的负载能够做到视频的顺畅、清晰确实不易，足以看出云提供商强大的云计算能力。”除了会议线下，在线上，云栖大会同样树立了IT科技会议直播的新“标杆”。