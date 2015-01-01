天海投资转型科技 参展高交会亮点频频

11月16日，以“聚焦创新驱动 提升供给质量”为主题的第十九届中国国际高新技术成果交易会在深圳正式开幕，天海投资携其在ABC（人工智能、大数据、云计算）领域的深耕成果海航云强势亮相。

作为海航科技集团“科技新军”的重要成员，天海投资正在紧锣密鼓地布局人工智能。11月16日，以“聚焦创新驱动 提升供给质量”为主题的第十九届中国国际高新技术成果交易会（以下简称“高交会”）在深圳正式开幕，天海投资携其在ABC（人工智能、大数据、云计算）领域的深耕成果之一——海航云强势亮相，为来自航旅、金融、零售等行业的合作伙伴带来创新的一站式AI解决方案。据悉，此次高交会是天海投资首次在科技类展会对外亮相，展现阶段性成果。

海航科技高交会展馆

ABC核心战略，响应“十九大”号召为产业赋能



本次高交会重点展示新一代信息技术领域的先进技术和产品，时下正热的人工智能无疑成为了全场的焦点。在天海投资的展区现场，基于海航云打造的“人证一体识别机”和“颜值机”体验区，前来体验的人群络绎不绝，许多观众饶有兴致地向工作人员询问海航云的产品，业务合作悄然达成。

海航科技高交会展馆海航云展区

海航云工作人员为前深圳市市长、现深圳市企业家协会/企业联合会会长刘应力做讲解

海航云是天海投资AI战略的核心。海航云依托海航多元化、国际化产业场景，根据行业经验和数据沉淀，面向合作伙伴推出行业云平台，以推动AI大数据+场景的融合，构建开放、智能的行业数字化运营科技平台，对外输出产品和行业解决方案。此次高交会上，海航云亮相的产品主要包括ABC（AI、Big Data、Cloud Computing）三大板块，AI部分包括AI视觉解决方案、AI听觉解决方案、智能客服；Big Data部分主要是航旅大数据平台；Cloud部分主要包括航旅云、金融云、零售云三大行业云。

AI部分涵盖了“听”“说”“看”“想”四个能力；航旅大数据平台结合了海航、联通的数据互补优势，通过大数据挖掘、处理、整合于一体的专业技术，构建的面向航旅、金融领域的精准营销、金融征信、消费趋势预测和智能定价应用的一站式大数据平台；航旅云、金融云、零售云则是根据海航多年产业经营经验总结而出的综合信息化服务解决方案平台，已向首都航空等行业领军企业提供服务。

党的十九大报告指出，要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济的深度融合，天海投资以产业、数据和资本为驱动，围绕ABC战略核心，着力构建涵盖“四流”（人流、物流、资金流、信息流）的智能数据生态。不仅是在积极响应国家政策号召，也是为助力中国产业升级转型的愿景而努力。

要成为最懂行业的云

据中国信息通信研究院发布的《2017年中国公共云发展调查报告》显示，预计到2020年市场规模将达到603.6亿元。作为中国特色的“行业云”，正在蓬勃发展繁荣。世界500强企业海航集团拥有航空、酒店、机场、写字楼、商超、住宅小区等实体场景，涵盖旅游、金融、科技、物流、零售等服务环节。而依托海航丰富的行业场景和数据资源优势，天海投资正在深挖行业场景，掘金行业云，旨在成为行业云领导者。

2016年12月，天海投资斥资约60亿美元收购全球最大的IT分销商Ingram Micro Inc.（下称“英迈国际”）100%股权，自英迈国际加入海航以来，双方协同效应逐渐显现，已经创造了1+1＞2的收益。今年10月，天海投资还与人工智能独角兽企业商汤科技达成战略合作，将围绕智慧航空、智慧空港、智慧旅游、智慧酒店等领域开展合作，为行业树立AI技术与产业场景跨界融合典范。作为海航科技旗下唯一A股上市公司，天海投资之于海航科技集团的重要性已不言而喻，且有日渐增长的趋势。

当然，与传统理解上的“云”不同，海航云通过ABC协同，以AI前端应用收集海量的数据存储于云平台，再依托云计算的分布式处理、分布式数据库、云存储和虚拟化技术，利用大数据分析、深度学习，反哺人工智能应用。人工智能化的云的竞争，正在成为新一轮巨头战场，已成功卡位的天海投资，正逐步发展出自己的特色。

动作频频，科技排头兵佳绩连连

本次高交会上，海航科技集团以“启迪未来 共享梦想”为主题在一带一路展馆参与展出，向外界展示AI技术在商业场景中的融合成果。天海投资作为海航科技集团的“排头兵”在高交会亮相，一方面，意味着天海投资承载了海航科技集团转型人工智能的决心和信心，另外一方面，这也代表天海投资的发展将获得海航科技集团资源、资金等多方面的支持。

事实上，天海投资的AI生态版图正在不断扩容升级。11月14日，具备“端到端”服务能力的一站式云资源获取平台，海航云集市正式对外推出，通过云资源汇聚、云渠道联合、云服务增值，助推中国企业全面迈向云时代。而在11月8日晚，天海投资还发布公告称，公司名称拟变更为“海航科技股份有限公司”，经营范围变更为云计算、大数据等计算机及信息服务领域。该决议目前已通过董事会审议，待股东大会审议通过后办理工商变更手续。

可以预期，随着海航科技集团战略布局的逐渐深入，天海投资在其中将扮演越来越重要的角色。作为海航科技的排头兵，天海投资未来又将创造怎样的佳绩，值得期待。