华为打造智慧城市神经系统，“点亮”亚太城市发展高峰论坛

11月17日上午，以“智能共融 慧创新城”为主题的2017亚太智慧城市发展高峰论坛在十九届高交会（中国国际高新技术成果交易会）于深圳举办期间盛大启幕。

11月17日上午，以“智能共融 慧创新城”为主题的2017亚太智慧城市发展高峰论坛在十九届高交会（中国国际高新技术成果交易会）于深圳举办期间盛大启幕。本届论坛由国家信息中心和国际数据集团（IDG）主办，吸引了来自国内外智慧城市建设领域的专家、学者、解决方案供应商、合作伙伴和媒体的参加。深圳市政府党组成员陈彪、国家信息中心主任程晓波、工信部信息化和软件服务业司调研员杨志锋、IDG亚洲区副总裁徐洲、华为EBG中国区副总裁杨萍等嘉宾出席论坛并致辞。

论坛上，多位专家针对智慧城市建设领域的相关话题展开精彩论述。值得一提的是，近年来，华为在智慧城市建设方面收获了累累硕果，从智慧城市建设理论到方法论，再从技术及解决方案到覆盖国内各地城市的成功实践，华为已经成为国内智能城市建设领域的先行者和领跑者。在本次论坛上，华为所提出的“新ICT，打造智慧城市神经系统”的思路也引发了多方的广泛关注，成为2017亚太城市发展高峰论坛上的一个热点话题。

中国智慧城市建设，发展与挑战并存

在论坛开场致辞中，深圳市政府党组成员陈彪总结分享了深圳在智慧城市建设方面的成果，并对论坛的召开以及国内外专业人士的到来表示欢迎。陈彪表示：“深圳是我国首批智慧城市建设试点城市，目前已成立以市委书记担任组长的新型智慧城市建设领导小组。深圳近年来通过不断推进实施智能交通、智慧医疗、智慧教育等的建设，走到国内智慧城市建设的前列。”

深圳市政府党组成员陈彪

随后，国家信心中心主任程晓波从国家政策的高度阐述了国家对于大力发展智慧城市的支持，他表示：“很高兴见到中国智慧城市从最初的起跑、跟跑发展到目前的并跑阶段，到未来可能实现领跑和超越。但是，也必须要清醒的看到新兴智慧城市建设的过程中还存在诸多挑战。主要包括：在顶层设计和规划层面的问题，体制、机制不到位问题，人民群众获得感和满意度还有待提高的问题，网络风险隐患的问题等。”

国家信心中心主任程晓波

同时程晓波也给出了四个“药方”建议：大力弘扬开放共享精神，不断提升汇集全面发展新成效，激发体制及机制的新动力，在发展政策及顶层设计方面需要良好的团队支撑。

洪小舟：打造城市神经系统，华为给出实践路线图

在论坛演讲环节，华为EBG中国区智慧城市首席专家洪小舟以“新ICT，打造智慧城市神经系统”为主题展开，吸引了与会嘉宾的广泛关注，并带来了新的启发。

华为EBG中国区智慧城市首席专家洪小舟

洪小舟首先从全球的角度分析了各国对于智慧城市建设的重视程度，指出智慧城市在改变提升城市管理及服务水平的同时，也能够极大促进和提升一座城市的创新能力、生产力水平以及城市竞争力，并已经成为各国发展数字经济的重要抓手。与此同时，全联接能力作为智慧城市发展的基础和引擎，也成为衡量城市智慧化水平的一个非常重要的方面。为此，华为推出了全球连接指数，并以此进行城市数字化发展状况的判断。

洪小舟表示：“在智慧城市建设领域，华为的战略定位是打造城市神经系统，实现万物感知-万物联接-万物智能，助力城市数字化转型。因为智慧城市不应该是一堆冷冰冰的机器，而应该是一个有机的生命体。”

这就意味着在神经系统的引导下，城市的各个器官应该是统筹的、联动的。正像人看到美食就会分泌唾液，智慧城市也应该可以实现系统之间的联动和自我判断；另一方面，作为一个有机生命体，智慧城市还应具有自我学习、不断成长的能力，这就要依赖大数据、人工智能等新技术在智慧城市中的应用。

如果把存储信息的云数据中心、进行信息分析和处理的智能运营中心看做城市的大脑和中枢神经，那么城市的有线无线通信网和城市物联网就是城市的周围神经系统，来实现无处不在的城市感知。同时，正如不同的神经系统形成了人类的不同性格，不同的城市神经系统代表着不同的城市定位，体现了城市的特质。华为希望通过城市神经系统的建设，为人类带来一座座思维敏捷、反应高效而又各具特色的智慧城市。

那么，如何来打造一套城市神经系统？为此，华为也给出了自己的智慧城市解决方案：“一云、二网、三平台”。

其中，一云指云数据中心，二网指连接人的城市通信网和连接物的城市物联网，三平台包括大数据服务支撑平台、ICT应用使能平台和城市运营管理平台。其中，云和平台构成了城市的大脑，是中枢神经系统；二网就是周围神经系统；而上面的各种应用就是在这套神经系统的基础上生长出来的各种器官，来实现不同的功能。

杨萍：“平台+生态”战略激发伙伴创新与跨界融合潜能

在论坛高峰对话环节，各方围绕未来智慧城市的创新及跨界融合发展话题进行了深入的交流和思维碰撞。华为EBG中国区副总裁杨萍参与了此次高峰对话，并阐述了华为的创新与跨界融合发展之道。

华为EBG中国区副总裁杨萍

杨萍表示：“在智慧城市建设领域，华为的创新是基于客户需求出发，本着为客户创造价值的思路，携手合作伙伴进行联合创新。在这方面，华为一直秉持‘平台+生态’双轮驱动战略，并致力于通过打造智慧城市生态圈，与合作伙伴携手为智慧城市解决方案的开发创新提供了源源不断的动力。”

而在跨界融合方面，华为提倡的是在尊重专业分工的前提下，通过智慧城市生态的聚合，达到“1+1>2”的化学反应，实现客户、合作伙伴的共赢。相比自身业务规模的增长，华为更看重智慧城市生态圈能力的发展。同时，华为智慧城市生态圈不仅仅是技术解决方案的平台，还是城市运营、产业规划的平台。

通过与华为合作，客户和合作伙伴可以获得的不仅仅是技术解决方案，还有覆盖全国的市场平台和全球化的资源平台。前不久，华为携手合作伙伴在潍坊建立了华为潍坊城市物联网产业联盟，到目前为止已经聚集了超过50家企业，业务范围覆盖物联网、农业、水务、养老等诸多领域，力争用3-5年时间形成100亿元规模的物联网产业。