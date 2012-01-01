打造城市神经系统，助力数字化转型 | 首届华为智慧城市峰会成功举办

全球领先的信息与通信解决方案供应商华为今日宣布，由国家信息中心和深圳市经济贸易和信息化委员会指导，华为智慧城市峰会2017在深圳隆重召开，共计600多位城市客户和合作伙伴参加了本次峰会。

全球领先的信息与通信解决方案供应商华为今日宣布，由国家信息中心和深圳市经济贸易和信息化委员会指导，华为智慧城市峰会2017在深圳隆重召开，共计600多位城市客户和合作伙伴参加了本次峰会。

深圳市委常委、常务副市长刘庆生，国家信息中心主任程晓波，华为EBG中国区总裁蔡英华等出席并致辞。围绕智慧城市的最新产业趋势和实践经验，行业专家和深圳、上海黄浦、潍坊、益阳、敦煌等城市代表，与华为及其合作伙伴进行了深入交流，为推动智慧城市的发展建设将起到积极的作用。

深圳市委常委、常务副市长刘庆生在开场致辞中表示：“近年来，深圳市紧紧围绕‘努力打造国家新型智慧城市标杆市’的目标，结合‘城市管理治理年’的要求，扎实推进智慧城市建设，大力提升深圳市信息化能力和水平，以信息化推动城市治理体系和治理能力现代化。华为领先的技术使深圳在智慧城市方面有了很好的基础和进步，取得了良好的发展。我们今天看到智慧城市、人工智能方兴未艾，很多技术还不可预知，科学技术的未来无可限量，华为每年一度的智慧城市峰会为我们提供了一个很好的平台，能够碰撞、激发我们的灵感，进一步提高我们的技术。”

随后，国家信息中心主任程晓波谈到，“十九大”对建设网络强国，数字中国，智慧社会做出了新的部署，对智慧城市提出新的更高的要求。围绕人民群众日益增长的美好社会需要，新型智慧城市建设有很大的创新优化空间。我们看到华为公司在新型智慧城市建设领域方面取得可喜的成绩，成为了领跑者。

国家信息中心主任程晓波

华为EBG中国区总裁蔡英华表示：“智慧城市是‘城+市+产’的组合体，是实体城市与数字经济的综合体。智慧城市是一个有机生命体，要具有自我演进、自我造血功能，智慧城市建设也是一个迭代演进的过程，只有起点，没有终点。华为公司致力于打造智慧城市神经系统，助力城市数字化转型，作为全球领先的ICT供应商，华为有能力，有信心为智慧城市建设打造全球领先的‘神经系统’。同时华为聚焦ICT基础设施，致力于做平台的平台，做生态的土壤，目前华为智慧城市生态圈核心伙伴已经达到30家，已经为潍坊、益阳、敦煌等120多个城市打造各具特色的智慧城市，我们欢迎更多有实力的伙伴加入。”

华为EBG中国区总裁蔡英华

中国工程院院士郭仁忠在报告中介绍到，当前社会已经进入数字经济发展新时期，先进ICT技术、空间信息技术的发展和提升，使得整个城市变得越来越透明。智慧城市建设的有效开展，应该包含集成化的泛在感知网络，统一的大数据平台，个性化的应用等几个方面，其中泛在感知网络、统一大数据平台，可以认为是智慧城市建设的信息基础设施。这其中，最关键的内容是数据的统一，必须有全市统一的数据中心和全市统一的数据平台。

中国工程院院士郭仁忠

践行智慧城市，助力城市数字化转型

作为改革开发的前沿阵地，深圳市在政务、惠民、兴业方面都走在智慧城市建设的前列，成为智慧城市建设的新型标杆城市。深圳以推行电子政务、建设新型智慧城市等为抓手，和华为合作建设了统一的政务云平台，构建了集约共享的信息化应用支撑体系，建成全市统一的政务信息资源共享体系。

换量超过2000万条，并利用信息共享建设基于互联网和移动互联网的信息惠民服务体系，统一的移动惠民服务平台为市民提供基于掌上的一站式服务。同时城市运营管理中心投入试运行, 构建“平战结合”的城市运行管理新模式；利用“视频+大数据”侦破的刑事案件超过60%；创新利用移动互联网和物联网技术实施路内停车智能化管理；实现全市水环境一张图和污染源在线监测，提升环境治理能力。

深圳市经信委信息化处副处长林毅

黄浦区作为上海中心城区的核心区，代表着上海的“心脏、窗口和名片”。华为从顶层设计着手，为黄浦区进行新型智慧城区总体框架设计，并提供整体解决方案。上海市黄浦区副区长姚顺表示：“黄浦区将智慧城区建设作为转型升级发展的重要支撑，全面建设和打造面向未来的新型智慧城区，着力打造五大体系——智能感知、信息传输、决策支持、城区治理以及生活服务体系，全面提升区域综合竞争力、创造力和吸引力。”

上海市黄浦区副区长姚顺

在刚刚结束的巴塞罗那智慧城市博览会上，山东潍坊从全球300多个参评城市中脱颖而出，获得“2017年世界智慧城市提名奖”。同时在亚太智慧城市高峰论坛获得国家信息中心和IDG颁发的”2017中国领军智慧城市奖”。山东省潍坊市智慧办副主任胡延年表示：“华为公司将NB-IOT新一代物联网应用于潍坊，助力潍坊市开展物联网应用和推动产业发展，支撑智慧潍坊3.0和智慧社会建设。同时基于物联潍坊公共服务平台，潍坊市已开展了智慧河长、智慧停车、智慧路灯和智慧市政、智慧水利、智慧农业等10余类典型应用。”

山东省潍坊市智慧办副主任胡延年

湖南益阳是新型智慧城市试点城市、信息惠民国家示范市试点。华为为益阳提供以智慧农业为特色的智慧城市顶层设计方案，打造了统一规划、统一建设、统一标准、统一管理、统一运维的新型智慧城市益阳模式，为协助益阳打造“智慧大脑”，建设1个智慧大脑运营管理中心，承载全市3朵云业务，统一支撑智慧益阳各类上层应用。益阳市政府将按照“创新引领、开放崛起” 战略部署，强力推进益阳新型智慧城市建设，全力打造全国标杆，奋力实现善政、兴业、惠民。

湖南省益阳市人民政府副秘书长龚悟云

在敦煌，华为打造了智慧城市“神经系统”飞天云数据中心，承载了包含智慧旅游在内的9大智慧类基础板块，敦煌智慧旅游系统上线一年来，全年接待中外游客802万人次，同比增长22%。敦煌智慧旅游有限责任公司总经理刘晓峰说：“敦煌智慧旅游是‘智慧旅游引领产业型智慧城市建设’的探索者，聚焦旅游行业的信息化建设运营。对全域旅游示范区，结合城市经济结构特点和城市定位的实际情况，通过互联网、物联网等信息化手段综合提升城市服务能力，探索出一条‘智慧旅游引领产业型智慧城市建设’的发展之路。”

敦煌智慧旅游有限责任公司总经理刘晓峰

新ICT，打造智慧城市神经系统

华为EBG中国区智慧城市业务部总工李一川介绍到，华为基于“一云二网三平台”智慧城市整体解决方案，帮助城市构建神经系统，助力城市智慧化建设。目前华为已联合合作伙伴形成24类超过100个方案的解决方案“货架”，对新型智慧城市信息化能力实现全覆盖，解决方案聚焦城市客户需求，从规划到落地，分期部署，急用先行，迭代优化。

华为EBG中国区智慧城市业务部总工李一川

在下午举行的“开放能力、使能伙伴”微论坛上，华为与广通软件、华傲数据围绕“平台+生态”战略实践新路径，分享了在智慧城市领域的建设经验和领先联合解决方案，并在政务大数据、城市物联网等方面展开了深入交流与探讨，一齐见证城市物联网生态实验室的发布。同步举办的“构建智慧城市建设全要素“微论坛上，各方专家从智慧城市的顶层设计、商业模式、物联网应用、城市运营等多个维度深入分享方法和案例，为建设平安、美丽、健康、数字中国和智慧社会提供优秀实践经验。

华为认为，新型智慧城市可以利用信息技术更好地建设和管理城市，缓解城市病，同时也是数字经济的最佳抓手，更是“网络强国战略”的重要抓手。在智慧城市领域，华为聚焦于ICT基础设施，打造智慧城市神经系统，通过开放能力聚合合作伙伴，推动智慧城市生态圈的良性发展，共同为客户提供新型智慧城市整体解决方案，共同助力城市数字化转型。