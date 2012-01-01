 思科与华为在智慧城市战场上展开对决

两家公司都致力于管理并整合智慧城市网络中的传感器与数据。这场对智慧城市主脑权的争夺战已经拉开帷幕。

至顶网网络频道 11月19日 综合消息： 两家公司都致力于管理并整合智慧城市网络中的传感器与数据。这场对智慧城市主脑权的争夺战已经拉开帷幕。

思科与华为目前正将自身长期运营的网络设备与管理竞争推向新的领域——智慧城市。在本周于巴塞罗那召开的智慧城市世界大会上，思科公司概述了其基础设施融资计划与思科Kinetic for Cities——这是一套管理平台，能够从建筑物、交通信号灯以及摄像机中提取物联网数据。

面向智慧城市项目，思科公司正在整合其Jasper物联网平台以及相关网络技术。思科公司智慧城市部门总经理Munish Khetrapal表示，该公司正在全球超过500个区域内取得竞争优势。

他解释称，“驱动智慧城市部署的因素，同时亦驱动着竞争优势的发展。”

Khetrapal同时补充道，美国各城市更多关注回报、预算与经济性影响因素。但在欧洲方面，各国则更多考虑可持续性以及对生活质量的提升效果。

考虑到几十年以来在各类网络协议领域的深入钻研与积累，思科公司在智慧城市领域的扩展并不令人意外。事实上，物联网与智慧城市在本质上就是一套庞大且不同于以往的网络体系。

下图所示为思科的仪表板设计方案。

毫不意外，作为思科公司在新兴市场与中国本土的主要竞争对手，华为公司也发布了自己的智能运营中心（简称IOC）。华为方面自然也希望其IOC能够成为智慧城市的主脑。

根据此前的报道，华为公司的IOC对华为的当前有线与无线宽带、物联网平台以及LiteOS智能操作系统作出了补充。根据华为方面的介绍，通过自传感器与摄像机处收集数据，这一切都将为IOC主脑构建起“中枢神经系统”。

华为公司将智慧城市比作一个具有生命的有机体。

在智慧城市领域，思科与华为都拥有着自己的独特优势。接下来，我们将持续关注，观察两家公司如何通过奋力竞争最终成为智慧城市内传感器、网络与运营体系的主脑。