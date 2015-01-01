边缘计算火到了欧洲，最新的成果竟然是这个

这个月，德国柏林迎来了历史上第一次大规模的边缘计算论坛，有上百家欧洲厂商、研究机构和产业组织、标准组织参与。这次论坛的阵容可谓空前豪华，几乎囊括了产业上下游的整个生态圈，致力于立足边缘计算技术的核心框架，切实将边缘计算推广落地。

这个月，德国柏林迎来了历史上第一次大规模的边缘计算论坛，有上百家欧洲厂商、研究机构和产业组织、标准组织参与。这次论坛的阵容可谓空前豪华，几乎囊括了产业上下游的整个生态圈，致力于立足边缘计算技术的核心框架，切实将边缘计算推广落地。

边缘计算已经推广了几年，但是对这个概念是什么，该如何实施，尤其是如何统一标准，如何商用和推广等问题，还需要全行业共同努力和推进。

在这样的背景之下，ECF（Edge Computing Forum，边缘计算论坛）在欧洲召开非常具有代表意义，不仅仅是边缘计算产业联盟（ECC）成立一周年的里程碑事件，还是立足欧洲，放眼全球的一个关键性事件。

为什么这次论坛吸引了如此多的关注？

一年的成绩数不过来

在说ECF之前，先介绍一下ECC（Edge Computing Consortium，边缘计算产业联盟）的背景，这是全球最大的边缘计算联盟（没有之一）。

这个组织是在去年11月，由华为技术有限公司、中国科学院沈阳自动化研究所、中国信息通信研究院、英特尔公司、ARM和软通动力信息技术（集团）有限公司联合倡议发起的，目的是团结“政产学研用”各方产业资源合作，引领边缘计算产业健康可持续的发展。

截止到10月底，ECC成员数量已经超过130家，理事单位除了这六家发起单位之外，还包括霍尼韦尔、新松机器人、NI等，国际知名厂家达到20家。这不仅包括传统的ICT芯片、设备、安全、网络等厂商，还包括传统行业的领军企业、各个行业的信息服务商等。

ECC成立仪式

虽然成立还不满一年，但是ECC的发展取得了令人瞩目的成绩，概括起来有几个维度。第一，广泛和业内标准组织达成合作关系，如已与IIC/AII/SDNFV/LNI4.0等多个产业组织建立官方合作关系，同时也正式参与了IEEE/IEC/IETF等多个标准组织的边缘计算相关工作；第二，成立行业专委会，目前覆盖的是三大行业：智慧路灯、智慧车载和边缘监控，并且有案例落地。第三，完成第一批11个测试床的申请，评审和执行工作。

可以说，ECC成立一年来，成绩斐然。简单概括就是，广泛联盟，标准先行，搭建架构，联合开发、商业技术验证和推广同步，一步步推动边缘计算进入实质阶段。

牵手欧洲 发布最新成果

有了这样的背景之后，再看ECF就知道其重要意义在于，在欧洲广泛传递边缘计算联盟的理念，协同商议技术和框架，联合产业上下游，共同推进边缘计算的落地。

此次2017ECF由华为携手欧洲最大的应用科学研究机构Fraunhofer（FOKUS）研究所联合举办，邀请了产业界的众多合作伙伴与客户来参加这次盛会。Fraunhofer (FOCKUS)是德国乃至欧洲最大的研究机构，总计有69家研究所，分布在整个德国，研究人员超过20000人。

华为网络研发部总裁、边缘计算联盟副理事长刘少伟谈边缘计算的发展

在当天的会议中，华为网络研发部总裁（也是边缘计算联盟副理事长）刘少伟做主旨发言。他从大的趋势介绍了边缘计算的发展，认为：“通过边缘端的分布式智能化发展以及与云计算在连接，应用，业务、网络和安全等全方位的协同，逐步实现边缘计算在智能化道路的自动化，自适应化以及自主化，最终推动整个产业的数字化转型。”

华为首席网络技术专家楼喆做主题演讲

华为首席网络技术专家（也是IIC网络任务工作组联合主席）楼喆则在发言中从技术方面进一步进行阐释。他指出：“确定、可靠、可互操作与安全的通信是工业4.0的基础，动态可配置和基于云的控制服务能够进一步简化工业网络使用难度，推动工业网络技术和产业持续发展。”

听完专家的演讲是不是想知道此次有哪些最新成果落地？的确，本次论坛发布了大量的最新成果，最令人激动的是基于实践工业生产环境的智能测试床的落地——这是基于TSN（时间敏感网络）技术的边缘智能测试床。用学术的话来说，支持50跳的不同厂家设备进行精确协同，一跳上的延迟能达到小于10微秒，抖动小于1微秒，并在边缘侧通过容器技术提供可视化PLC（可编程逻辑控制器），且支持不同厂家的虚拟化PLC运行。

现场演示边缘智能测试床

立足技术构建生态

从ECC成立一年到ECF召开，可以看到生态才是做大的唯一途径；也只有生态，才能聚集产业上下游的力量，从“政产学研用”一步步落地。

边缘计算首先是一个由技术引发的趋势，将深刻改变未来20年的产业格局。这个技术不是凭借一家之力可以落地的，仅仅在技术环节就涉及到数据的处理、安全、网络传输、云等，加上各类行业（如制造、汽车、智慧路灯、资产管理、智能电网、消费IOT、娱乐、交通）众多的设备和仪器，以及行业中不同的标准（最常见的是各类传感器的标准和行业中封闭的标准等），均需要产业上下游联合起来，互联互通，互惠互利。

所以，从成立至今，ECC一直秉承的是以做生态的方式来发展边缘计算，在如今130多家的成员单位中，覆盖了不同产业整个产业链的各个环节。例如，ECC正在发展的11个测试床，就是华为与研究机构、产业厂商、集成商等从具体商业问题出发，确定具体实现方案，各个伙伴成员之间通过互相合作，进行明确分工，充分发挥各自优势，并完成产品的对接及互联互通测试，进而实现商业成功。

以华为为代表的联盟单位在欧洲积极推动着边缘计算产业的蓬勃发展。据悉，华为此前已经和如博世、迅达、施耐德、菲尼克斯等欧洲知名厂商建立了合作关系,如我们所熟知的华为与迅达电梯合作的梯联网项目、捷克智慧路灯项目等。借助此次峰会，华为与更多欧洲厂商展开更广泛深入的边缘计算产业合作。

由此可见，ECC联盟正在国际上发挥重要的作用，根本原因是抓住了德国工业4.0、中国制造2025等行业的大趋势，构建起一个国际化的产学研合作平台，不断繁荣生态发展，引入各个产业领域的研究机构、产业组织、厂商等加入，共同推动边缘计算蓬勃发展。有了这样的定位和执行力，加上生态圈的繁荣，相信ECC很快将在不同国家和地区落地，取得更多成就，切实帮助行业数字化转型。

另外透露一个信息，在欧洲ECF之后，ECC将在11月末在中国召开峰会，这次会带来更多行业的案例，如智能制造、智能水务等，将再次深化边缘计算在中国乃至全球的落地。