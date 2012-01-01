政务云到底谁第一？最近我们小编又被整懵了

2017年的政务云市场0元中标、1分钱中标已经不是新鲜事，当时就把我们小编整懵了。最近因为政务云，小编又懵了：到底谁是第一？

有一个领域，大家卖东西是这样的：

这个领域就是政务云。

2017年的政务云市场0元中标、1分钱中标已经不是新鲜事，当时就把我们小编整懵了。

“领导，他们都咋了，不挣钱么？不赔本吗？”

“抢地盘！饿死你才有我吃的。”

一个个政务云低价中标生生让小编发呆了好几天：“咋没有开发商0元卖给我房子呢？”

最近因为政务云，小编又懵了：

“领导，华为、新华三、浪潮，到底谁第一？”

“嗯。。。看图吧。”





“领导，什么意思？”

“

你说的，我说的，他说的。

IDC：华为政务云第一

计世资讯：新华三政务云第一

赛迪顾问：浪潮政务云第一

”

“领导，他们为什么说的不一样呢？”

“可能统计方法和评判标准不一样吧。”

“统计方法和评判标准差别在哪呢？”

“。。。。。。”

“难道谁第一还弄不清楚？大家都可以做第一吗！”

“你烦不烦人！反正就是他们三个，华为、新华三、浪潮，你选吧。”

“可是，Gartner还没说呢！”

“你磨不磨叽，几点了，周几了，还让不让人下班，让不让休息了！！”