政务云到底谁第一？最近我们小编又被整懵了

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有一个领域，大家卖东西是这样的：
这个领域就是政务云。
2017年的政务云市场0元中标、1分钱中标已经不是新鲜事，当时就把我们小编整懵了。
“领导，他们都咋了，不挣钱么？不赔本吗？”
“抢地盘！饿死你才有我吃的。”
一个个政务云低价中标生生让小编发呆了好几天：“咋没有开发商0元卖给我房子呢？”
最近因为政务云，小编又懵了：
“领导，华为、新华三、浪潮，到底谁第一？”
“嗯。。。看图吧。”
“领导，什么意思？”
“
你说的，我说的，他说的。
IDC：华为政务云第一
计世资讯：新华三政务云第一
赛迪顾问：浪潮政务云第一
”
“领导，他们为什么说的不一样呢？”
“可能统计方法和评判标准不一样吧。”
“统计方法和评判标准差别在哪呢？”
“。。。。。。”
“难道谁第一还弄不清楚？大家都可以做第一吗！”
“你烦不烦人！反正就是他们三个，华为、新华三、浪潮，你选吧。”
“可是，Gartner还没说呢！”
“你磨不磨叽，几点了，周几了，还让不让人下班，让不让休息了！！”
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