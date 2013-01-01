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至顶网网络频道3个小时，私享技术与他们的极客智慧...

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在这个碎片化的时代，如何最大化发挥时间的效能？在这个云计算的时代，如何掘金技术，收获价值？从现在开始华为云技术私享会第二站：微服务与云中间件，全面启动！

来源：至顶网网络频道 2017年11月17日

关键字：云技术 华为

3个小时，能做什么？

 

一部大片

几局“农药”

一场篮球

一本好书

...

在这个碎片化的时代，

如何最大化发挥时间的效能？

 

在这个云计算的时代，

如何掘金技术，收获价值？

 

从现在开始

 

华为云技术私享会

第二站：微服务与云中间件

 全面启动！

 

与大牛们面对面

私享海量技术、应用…

私享他们的极客智慧

3个小时，私享技术与他们的极客智慧...

3个小时，私享技术与他们的极客智慧...

11月18日下午两点

北京中关村3W咖啡

报名链接：http://p.smarket.net.cn/cloud/app_wap/views/index.html?code=001dG2Rx16elkg0gEjQx1GzYQx1dG2Rv&tc=l6X358T9cv

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综合评分：8.3475 分
云能力：8.1 分
营业额：2202亿人民币[2012]
云服务：华为云计算网络

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