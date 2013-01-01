3个小时，私享技术与他们的极客智慧...

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在这个碎片化的时代，
如何最大化发挥时间的效能？
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从现在开始
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11月18日下午两点
北京中关村3W咖啡
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综合评分：8.3475 分
云能力：8.1 分
营业额：2202亿人民币[2012]
云服务：华为云计算网络
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