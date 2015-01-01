打造智慧城市神经系统｜华为闪耀第十九届高交会

11月16日，第十九届中国国际高新技术成果交易会(简称“高交会”)在深圳会展中心启幕。华为以“新ICT，打造智慧城市神经系统”为主题亮相智慧城市专馆。

至顶网网络频道 11月16日 综合消息： 11月16日，第十九届中国国际高新技术成果交易会(简称“高交会”)在深圳会展中心启幕。华为以“新ICT，打造智慧城市神经系统”为主题亮相智慧城市专馆。本次华为展台按照“虚拟智慧城市”进行内容设计，参观观众可以通过扫描二维码或人脸识别获得“城市虚拟卡”，并以此为身份标识体验华为与生态圈合作伙伴联合搭建的“虚拟智慧城市”。

全国政协副主席、科技部部长万钢，广东省委常委、深圳市委书记王伟中莅临指导华为展台

全国政协副主席、科技部部长万钢，广东省委常委、深圳市委书记王伟中等领导来到华为展台，参观了华为城市运营中心、车联网、华为智慧城市能力墙等展岛，倾听了华为在北京、上海、深圳、潍坊等城市的智慧城市建设实践，并称赞华为在智慧城市领域做出的成绩。

华为EBG中国区智慧城市业务部总裁张延德表示：“智慧城市一方面是为人民创造美好生活的城市发展愿景，另一方面也是增强城市核心竞争力、不断推动城市向高端发展的精准切入点，对城市管理效率增强、百姓幸福感提升以及经济结构优化等都具有重大的意义，智慧城市的建设过程，也是城市数字化转型的历程。华为在智慧城市的战略是 ‘平台+生态，打造智慧城市神经系统，助力城市数字化转型’。此次展台，正是华为与生态圈的10多位合作伙伴联合协作展示了包括智慧水务、智慧路灯、智慧园区、智慧旅游、平安城市、智慧政务、智慧教育、智慧医疗等场景。”

目前，华为智慧城市解决方案已帮助全球40多个国家建设了120多个智慧城市。在中国，截至2016年底，华为参与了42个智慧城市项目的建设，与62个城市签署了智慧城市战略合作协议。

新ICT，打造智慧城市神经系统

华为致力于打造智慧城市“神经系统”，提升城市全联接能力，实现万物感知、万物联接和万物智能。

智慧城市神经系统，不仅包含城市大脑，还需要从大脑到末梢的神经网络。从前端感知、信息传送、大脑分析决策、再到反馈指令、完成行动，需要一个完整的神经网络来实现闭环。华为以云计算、物联网、大数据和人工智能等一系列技术打造智慧城市的神经系统，并通过平台开放能力，聚合合作伙伴共同提供智慧城市整体解决方案。

城市运营中心：洞悉城市“运行指标”

城市运营中心（IOC）通过对跨部门跨领域的数据整合和业务的融合实现对城市全面感知、信息的交叉互联、问题的及时响应、跨部门的高效协同以及对城市规划和发展的科学决策，为城市管理者打造基于城市数据的智慧城市管理体系。

展台现场的IOC大屏呈现了包括城市日常状况下的总体态势与预警预测，应急状态下的联动指挥、以及大数据决策支持等部分，从而让城市管理者一目了然洞悉城市的“运行指标”，并为管理决策提供支撑。

智慧路灯：一个不像路灯的“路灯”

路灯是建设城市物联网的合适载体，在智慧路灯展岛，观众纷纷感叹见识到了一个不一样的路灯。

以路灯杆为基础载体，结合互联网、物联网、WIFI、传感器、云计算、大数据、空间地理信息等技术，智慧路灯对智慧城市各领域应用系统提供了环境支撑及运营服务，包括但不限于智能照明、公共WIFI、智能充电桩、安全监控、交通流量管理、智能公交站台、交通诱导、停车诱导、路边停车、太阳能、微基站（4G/5G，补盲）、公租自行车、智能垃圾箱、环境监测、紧急报警、音视频信息发布、综合运营维护、大数据决策支持、物联网传输等管理和服务系统，用户可以根据实际需求选择不同的应用子系统进行组合应用。

平安城市：让平安可以预见

华为与客户一起围绕警务大数据的全生命周期管理，通过敏锐、多维的数据采集实现全面感知，依托多样、极速的接入传输方式实现数据的无损传导，强化“一云、一池、一平台”建设，实现软件与硬件解耦、数据与业务解耦、应用与功能解耦。并与生态伙伴构建立体化社会治安防控体系，让平安可以预见。

智慧政务：为百姓提供便利 为政府增强管理

在智慧政务展台，观众能够体验到数据治理、数据呈现、互联网+政务服务三部分业务内容。

数据治理：采用政务逻辑数据模型（GLDM），建设城市数据资源库，针对民生、产业、政府的“痛点”和“难点”，在“数聚善政”、“数聚惠民”、“数聚兴业”三大方面，发挥大数据的威力。数据呈现：采用政务大数据技术，通过对城市经济运行的专题分析，展现城市产业全景图。互联网+政务服务：采用科大讯飞领先的AIUI双全工模式，用户可以通过语音与机器人互动，完成行政审批业务办理服务。

能力墙：诠释华为打造智慧城市“神经系统”的实力

本次展台，还精心设计了华为能力墙，全面展现了华为在数据采集、数据传输、数据处理、数据应用的技术实力与“江湖地位”。在通信、物联网、云计算、大数据、人工智能等领域，华为均已实现全球领先。因此华为有实力、也有能力为智慧城市建设打造全球领先的“神经系统”。

除了上述的精彩呈现外，您还将在华为展台上体验到让水“智慧流动”起来的智慧水务，让车更懂你的车联网，牵引智慧城市“神经系统”的IoT联接管理平台，实现园区智慧运营的智慧园区，让出行便捷、管理高效、体验舒适的智慧旅游，推动教育教学改革的智慧教育，以及实现分级诊疗的智慧医疗等创新智慧应用。

11月16-21日，高交会6号馆华为智慧城市展台（6B01），邀您全面感受“智慧城市”的魅力。



