NFV Summit日程曝光 GNTC全球网络技术大会开幕在即

2017年11月28日-30日，由天地互连-下一代互联网国家工程中心主办的GNTC 2017全球网络技术大会（www.theGNTC.com）将在北京长城饭店会议中心火热开幕。

2017年11月28日-30日，由天地互连-下一代互联网国家工程中心主办的GNTC 2017全球网络技术大会（www.theGNTC.com）将在北京长城饭店会议中心火热开幕。作为中国本土规模最大的网络技术盛会之一，GNTC 2017将汇聚超过2000位行业精英，共话全球网络重构。11月29日上午，由下一代互联网国家工程中心副主任李震主持的NFV 网络功能虚拟化Summit是本次大会的一大亮点，国际组织OPNFV、ETSI NFV ISG、开源社区ONAP，运营商中国电信、中国联通、中国移动、西班牙电信，以及华三、华为、中兴等企业都将参与此专场峰会，NFV领域的技术大咖们将带来自己的独特观点，与场内嘉宾和观众展开热切交流。

作为Linux基金会创建的NFV开放平台项目，OPNFV致力于为加速各种开源生态系统NFV组件的融合、部署与验证而打造出一个基准性NFV平台，一直受到国际的广泛支持，并于今年10月刚刚发布其项目的新版本Euphrates，在功能、互操作性和性能方面更进一步，帮助运营商通过开源NFV推进网络转型。OPNFV董事会副主席Lingli Deng将具体介绍OPNFV的工作计划。

自今年2月份成立以来，ONAP在业界引起了强烈的反响，全球有50多个会员加入此开源社区，覆盖全球移动用户数超过50%。今年底，ONAP将发布第一个版本“Amsterdam”，支持三大场景，把Open-O和ECOMP代码库集成到一个通用的编排平台中。ONAP国际开源社区董事会总裁、中国移动研究院网络技术研究所副所长王亚晨将在NFV Summit分享ONAP最新进展。

从2012年10月成立至今，ETSI（欧洲电信标准协会）NFV ISG（Network Functions Virtualisation Industry Specification Group）已发布60余份文件，拥有超过300家企业成员，包括38家世界主要运营商，共同推进NFV的应用、测试以及相关标准的制订。在本次NFV Summit上，ETSI NFV TST主席Pierre Lynch将重点与大家交流ETSI NFV ISG最新研究和实践成果，让现场观众对未来NFV发展有更加全面的认识。

运营商们是推动网络重构的中坚力量，而NFV则是推动此变革的基础技术之一，以中国电信、中国联通、中国移动为代表的国内运营商，以及西班牙电信等海外运营商，在各自的转型计划中都十分重视NFV技术的发展与应用。中国电信北京研究院网络演进与规划中心主任李晨、中国联通网络技术研究院NFV解决方案经理童俊杰、中国移动研究院网络所NFV技术专家陈佳媛，以及西班牙电信网络虚拟化与技术总监Antonio Jose Elizondo Armengol将从运营商角度阐述NFV对产业的影响。

此外，华三、华为及中兴作为世界知名企业的代表，也密切关注NFV，一直致力于技术实践、改进实际应用。截至2017上半年，华为在全球已部署260多个NFV项目，是ETSI NFV ISG主要成员之一；新华推出了专门针对运营商市场的电信级云平台——H3Cloud CG，以助力网络解耦进程，加速NFV规模商用落地；中兴也在全球成功部署超过240个SDN/NFV商用/实验局，与全球领先运营商深度合作，成果颇丰。NFV Summit汇聚众多技术大咖，精彩纷呈敬请期待！

本届GNTC大会共设有2场全体大会、1场圆桌论坛、8场技术峰会及数场Workshop，除NFV外，议题还涉及网络重构、云网协同、互联网基础设施、IPv6、SDN、5G、NB-IoT、网络安全、云和数据中心、边缘网络和边缘计算、P4、CORD、ONAP、网络测试等新一代网络技术的各大热点，旨在全面推动全球网络重构发展进程。请访问大会官网www.theGNTC.com，或关注官方微信号“theGNTC”，立刻注册参会。