2017思科数字化转型解决方案城市巡展西安站盛大揭幕 

以“网络·全智慧”为主题的2017思科数字化转型解决方案城市巡展西安站于今日在西安皇冠假日酒店盛大揭幕。本次活动深度聚焦全数字化转型，直观展示了思科各个领域最前沿的技术创新与解决方案。

以“网络·全智慧”为主题的2017思科数字化转型解决方案城市巡展西安站于今日在西安皇冠假日酒店盛大揭幕。本次活动深度聚焦全数字化转型，直观展示了思科各个领域最前沿的技术创新与解决方案；议题丰富全面，深入探讨了全数字化创新如何帮助企业重新定义商业模式，快速推动企业发展。借助此次活动，思科与客户、合作伙伴、业界人士就如何把握全数字化转型绝佳时机，加速提升企业价值进行了深入探讨。

大会主会场座无虚席

网络和互联网改变了整个世界。全球数十亿的人和事物联接起来，带来了前所未遇的增长、机遇和变革。同时，全数字化促使企业乃至国家重新构想业务模式、产品和服务，及其为客户和民众带来的整体价值。据IDC预测，到2019年全数字化在全球将带来2.1万亿美元的市场机遇。思科作为全球网络先驱和技术先锋，致力于帮助企业重新定义全数字化所带来的发展潜力。此外，思科十分关注中国区域市场，通过不断整合和升级渠道生态系统，与区域客户构建长期战略发展的合作伙伴关系，全心全责，共同加速全数字化转型。

随着全数字化转型在各个行业的不断渗透，越来越多的城市的企业客户同样面临着全数字化转型的机遇和挑战。思科希望借助本次活动，向西安当地的客户及合作伙伴深入介绍包括思科全数字化网络架构（DNA）、思科远程智能管理企业网络解决方案Meraki、拥有业界领先的无线性能的思科Aironet 1815系列接入点、思科高性价比交换机Catalyst 2960-L、思科智能协作Cisco Spark Room Kit等在内的创新产品和解决方案，从而展示思科如何凭借领先科技助力客户应对业务挑战、颠覆传统模式、创造更大商业价值。

作为本次活动重点展示的亮点之一，思科全数字化网络架构是思科全新定义的数字化时代网络系统架构，面向传统的园区有线网、无线网以及广域网，通过软件驱动网络和大数据分析的方法，为整个网络平台提供自动化部署、业务可视、端到端安全等全新功能；并通过程序开发接口，让网络平台和应用系统实现联动。思科全数字化网络架构为客户提供了广泛的创新硬件和软件产品组合，从而推动全新网络时代的到来。思科推出了一整套思科全数字化网络架构技术与服务，能够作为一个系统协同运行，支持客户快速开展运营。

此外，思科协作与思科安全的产品及解决方案也在此次巡展亮相。全球500强企业中，95%的企业都是思科协作的客户。作为当今协作领域的领导者，思科协作通过强大的研发和技术能力，不断创新，将移动、视频和云融合在一起，为客户提供包括统一通信、会议、客户协作和协作终端的全系列产品和最佳整体协作解决方案。同时，思科也是安全产品的领导者，思科提供最广泛的可信的安全方案与用户的业务架构集成。思科以威胁防御防护为核心的安全模型，可实现完全的可视性、持续的安全控制、高级威胁安全防护和降低复杂性，并跨越整个攻击链（攻击前-攻击中-攻击后）提供安全防护。

思科大中华区资深副总裁，商业及跨国公司事业部总经理倪殿令

思科大中华区资深副总裁，商业及跨国公司事业部总经理倪殿令表示：“在全数字化时代，中国的每个城市和每个行业都在感受着科技创新的无限能量，都在不断探索产业转型和升级的未来方向。思科作为全球科技领导厂商，正从网络、云、数据、客户体验、安全等领域持续发力，不断创新产品组合，更新价值主张，引领全数字转型的浪潮。思科凭借全球领先的创新实践以及市场洞察，携手广大生态合作伙伴，为客户创造更高价值，共同助力培育数字中国的发展新动能。”