“未来，应云而生” 海航云集市为云供应商与用户架起桥梁

11月14日，中国云计算市场迎来了一件大事，随着天海投资发布全新的云服务平台——海航云集市，将为企业客户上云的数字化转型之路带来前所未有的便捷体验，海航云集市也就此揭开了其神秘面纱。

至顶网网络频道 11月16日 北京报道：11月14日，中国云计算市场迎来了一件大事，随着天海投资发布全新的云服务平台——海航云集市，将为企业客户上云的数字化转型之路带来前所未有的便捷体验，海航云集市也就此揭开了其神秘面纱。

海航集团董事局董事、海航科技集团董事长、天海投资董事长童甫

在以“未来，应云而生”为主题的海航云集市发布会上，海航集团董事局董事、海航科技集团董事长、天海投资董事长童甫首先为大会做了开场致辞。在致辞中童甫讲到，“海航集团从一家以航空为主业的企业发展到今天的综合性产业集团，一方面得益于几十年的投资成功回报；另一方面也得益于在产业整合、行业创新方面所蕴藏的巨大潜力和创新能力。”

“从去年海航集团并购英迈国际之后，海航集团在全球，包括中国的IT分销市场均取得了长足发展。凭借英迈全球30多年的成熟平台架构和伙伴资源，及近100多项专利和1千多位专家将为中国云市场带来新的力量。”童甫说。

展望未来，童甫自信地讲到，“海航集团的目标非常清晰，将全力支持旗下大型企业保持与合作伙伴之间的紧密关系，还将帮助中国中小企业实施云化、数字化的转型，致力于做一个行业的建设者、推动者、贡献者，与大家一起携手迎接一个崭新的云时代。”

海航科技集团董事、天海投资副董事长兼首席执行官桂海鸿

随后，海航科技集团董事、天海投资副董事长兼首席执行官桂海鸿在致辞中表示，“置身于云时代，大量企业正在加速向云的转变。预计2019年中国云市场渠道占比将从目前的17%提升到30%。这也充分说明我们的云市场迫切需要一种云服务平台模式的出现。”

桂海鸿还指出，“海航云集市绝不是要做一个简单的云分销平台，而是要实现从端到端的一体化云产品订阅，让企业能够得到定性化、专业化的云服务体验，成为真正意义上的全自动化一站式的多云聚合平台，帮助传统行业向数字化转型，同时为企业用户、云厂商、分销商创造新的商业价值。”

最为重要的是，在整个云产业链中包括上下游厂商及合作伙伴对海航云集市的商业模式都十分认同，大家共同构成了这一共享、分享的云生态体系。来自微软、阿里、腾讯、华为、金山、IBM等20多家云厂商代表，及50多家云代理商齐聚一堂，共同见证了海航云集市这一创新性云平台的问世。

英迈全球执行副总裁（云业务）Nimesh Dave

英迈全球执行副总裁（云业务）Nimesh Dave在致辞中表示，“预计至2020年IT在云计算方面的投入将达到2160亿美元，其中包括移动、社交媒体、认知、网络安全、物联网等领域的投入。而中国也将成为世界上最大的云计算市场，整体市场将达到200亿美元，企业市场也将超过500亿。”

另外，Dave认为，通过打造海航云集市的模式，将云服务提供商与云消费者集中在一起，提供更为开放的商业平台，加快了应用程序和ISV解决方案的落地，并缩短了自动化和标准化的进程。

微软大中华区副总裁、企业商用事业部总经理曾元曦

同时，微软大中华区副总裁、企业商用事业部总经理曾元曦在致辞中指出，“作为全球最大规模的云平台，微软Azure也将通过现代化技术手段、商业应用和架构、大数据及人工智能帮助企业实现数字化转型，并将进一步通过合作共赢的理念助推中国的云转型，而英迈正是微软全球最大的总分销商+最强的云合作伙伴。”

天海投资技术总监初明

另外，天海投资技术总监初明在发布会现场对海航云集市业务做了详细讲解，并分别从数字时代CIO的使命、海航云集市业务概览、海航云集市独特优势、相关利益方价值体现、海航云集市未来愿景五个维度进行了阐述。

初明在介绍中提到，“79%的业绩优秀企业CIO志在打造一个多维度多方向的数字化生态系统。而海航云集市将在承接上游云厂商和终端用户之间，建立起一站式云资源+增值服务+多渠道的云服务平台模式。”

初明进一步强调称，“海航云集市将为最终客户、云厂商和渠道商带来多赢的数字生态环境。依托英迈业界领先的技术平台、多年的最佳商业实践，以及全球范围的云资源整合能力，通过6000多家销售商，以及本地化服务网络，将打造出具备全球化云服务整合能力的一站式数字化生态系统平台，并在三年内成为国内第一。”

英迈云服务总监Peter Stridh

随后，在发布会现场，英迈云服务总监Peter Stridh为参会嘉宾演示了一段demo，在演示中直观的展示了用户从虚机到软件，再到账户的管理等一系列环节，云集市在其中是如何工作的。

海航云集市启动仪式

此外，作为云服务供应商和最终用户之间的重要桥梁，云服务代理商也为云集市注入了新鲜活力。海航云集市同时得到了很多云服务商、云代理商的大力支持，其中7位云服务厂商高管齐聚发布会现场，并在40多家云代理商的共同见证下，一同开启了海航云集市的崭新未来。

圆桌讨论环节

期间，至顶网总编辑高飞应邀为海航云集市发布会做了全程主持，并在会议的圆桌讨论环节中，针对海航云集市模式对中国云行业可能产生的种种影响，同包括天海投资、英迈、微软、金山、云赛智联在内的五位专家高管进行了充分讨论。并在精彩论道过程中，用联合、汇聚、增值三个词语诠释了“未来，应运而生”的会议主题。

相信，随着中国云计算市场的不断成熟，海航云集市凭借独特的市场理念，以及技术、业务和资源优势，必将引领中国云市场翻开崭新的一页。