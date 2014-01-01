从北京到越南，从“天网”到极致Wi-Fi,锐捷再度护航APEC峰会

近日，2017亚太经合组织(APEC)领导人会议周在越南岘港举行，作为本次峰会的驻地，岘港皇冠假日酒店提供了高品质的无线网络服务，而锐捷正是其背后的“无线实力派”。从2014年到2017年，从北京怀柔到越南岘港，锐捷再度出色完成APEC网络保障工作。

近日，2017亚太经合组织(APEC)领导人会议周在越南岘港举行，众多国家元首及世界知名企业CEO云集岘港，共商大事。作为本次峰会中国代表团、中国香港代表团、智利代表团的驻地，岘港皇冠假日酒店（Crowne Plaza）不仅环境宜人、安保到位，更提供了高品质的无线网络服务，而锐捷正是其背后的“无线实力派”。从2014年到2017年，从北京怀柔到越南岘港，锐捷再度出色完成APEC网络保障工作。

“场景细分”雕琢无线“皇冠” 全面满足会议需求

岘港皇冠假日酒店是洲际酒店集团旗下的高端酒店，占地面积20万平米，结合了西方经典建筑风格与亚洲特色。由于酒店建筑规模大且格局繁复，为确保与会代表享有优质Wi-Fi体验，锐捷派出了经验丰富的无线服务团队。

锐捷团队采用了“场景细分”的方法，对客房、廊厅、会议室与办公等不同场景有针对性地升级改造，顺利完成了APEC期间该酒店的Wi-Fi网络服务保障的任务。

高密场景，信号满格

在会议区、大厅、媒体采访区等高密接入场景，锐捷部署了旗舰AP产品RG-AP740-I，跨越式地提升了信号覆盖能力。同时，根据会议规模和媒体区远程视频传输的需求，还采用了动态的覆盖盲区补点技术，保障高密场景下所有人的最优接入体验。

值得一提的是，该产品系列还支持iBeacon、精准营销、会议签到和跟踪定位的功能，这为酒店后期展开线上买品、旅客安保定位和个性化营销等提供了基础。

“隐形”AP，与酒店风格融为一体

在办公区和签约会议厅，锐捷采用独特的Wall AP部署方式，即插即用。镶嵌在墙面内的“隐形AP”和酒店的装修风格融为一体。

同时，锐捷在整体方案中还采用了HPoE大功率远程供电交换机，将供电与数据网线合二为一，解决单独部署供电线路带来的部署成本高、施工周期长、供电不稳定、运维管理难、安全系数低等一系列问题。

一键网优，让Wi-Fi更聪明

锐捷的无线服务团队使用了WIS无线智能优化系统，利用WIS智能采集、分析引擎、精确诊断、智能优化等功能，对酒店内无线终端的大量数据进行分析，彻底解决了酒店之前反映的“频繁漫游、重复掉线、反复认证”等Wi-Fi应用痛点，最终全面满足了APEC期间的酒店网络需求。

图：现场测速截图

图：锐捷WIS无线智能优化系统现场截图

从“天网”到极致Wi-Fi 锐捷实力闪耀海内外高端会议

这已是锐捷第二次服务APEC峰会。早在2014年，锐捷就成为北京雁栖湖国际会展中心会场的唯一网络解决方案供应商。同时，锐捷还成为北京怀柔区高清视频监控系统的网络设备项目独家供货商，帮助警方织就“天网”，保障治安环境稳定。

此次APCE会议酒店的无线网络改造服务，让锐捷WLAN创新技术得以一展身手，同时也让锐捷网络的品牌借助这一重要的国际会议，实现了又一次完美亮相。酒店集团行政总监表示：“锐捷Wi-Fi体验非常好，锐捷服务团队是一支专业、快速的团队，我们非常满意！”

图：锐捷2017 APEC无线服务团队成员

近年来，锐捷网络已经成为越来越多的重要国际会议、重大赛事活动的网络服务商。从北京奥运会、广州亚运会等重大赛事，到“腾讯全球合作伙伴万人大会”“、云栖大会”、“金砖峰会”等大型活动，锐捷网络都承担重要的网络保障任务。

随着锐捷网络全球化发展进程的全面提速，锐捷已在海内外的教育、酒店、交通、运营商及生产制造等行业形成了大量的成功案例。深入理解用户需求，凭借场景化的创新解决方案，锐捷正在迈向更为广阔的市场空间。