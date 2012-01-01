 锐捷助力天津客运信息化 打造“联网售票”新通路

目前，京津冀三地已基本完成本省市道路客运联网售票系统建设，并实现与部级平台的联网运行。也就是说，以后在天津各大客运站也可以异地购买汽车票了！

目前，京津冀三地已基本完成本省市道路客运联网售票系统建设，并实现与部级平台的联网运行。也就是说，以后在天津各大客运站也可以异地购买汽车票了！据了解，联网售票支持跨省购票、线上退票、快捷乘车等功能，范围覆盖京津冀地区68个二级及以上客运站，预计今年内将达到100个，进而实现全国范围内的联网购票，极大方便了乘客的出行安排。

作为联网售票系统的核心基础平台，锐捷网络助力天津市道路客运联网售票网络系统建设应对多重挑战，打造出安全稳定、性能强大的网络通路，为天津市道路客运联网售票系统的未来应用提供可靠支撑。

天津客运联网售票系统网络平台建设的“三高”挑战

在京津冀区域客运联网售票一体化系统中，天津部分将主要负责实现14个二级及以上客运站的联网售票，除了网络售票、电话订票、手机订票、邮政等代理点售票、自助终端机售票等多种方式之外，还将陆续完成京津冀、乃至全国的联网售票，方便民众出行、提高道路交通运行效率和行业监管水平。而天津联网售票系统网络平台建设，主要是以市级客运联网售票中心为核心，以客运站为前沿的整体性网络平台，其建设面临高性能、高可靠、高安全的“三高”挑战：

第一，高性能：天津道路客运联网售票系统建成后，至少应能够承担3亿人次的年旅客发送量，并且需要适应未来5~10 年业务发展的需要。因此，网络设计不仅要求能够满足目前使用的性能和管理要求，而且还应适应未来全国联网的业务发展需要。

第二，高可靠：客运联网售票系统是社会保障业务处理的核心系统，如果遇到破坏，或无法正常工作，将造成无法估量的损失。因此网络架构需采用冗余设计，保证数据链路的稳定性；同时保证服务器数据流的合理分配、压力分担，确保服务器连续稳定工作。

第三，高安全：客运售票系统作为道路安全运输的重要资产，其安全需要强有力的保障，避免病毒攻击、非授权的访问与泄密，同时保障访问记录的审查和监督。因此采用多种安全手段，包括防止非法接入、访问控制、入侵检测、网关安全、边界防护等，确保数据中心可以有效防御网络攻击。

全新网络架构，承载智慧交通未来业务发展

锐捷网络针对天津客运联网客票平台建设需求，对网络系统进行重新部署规划，并在原有网络设备的基础上进行扩容，最终提供的省级客票联网解决方案获得用户认可。该方案由多业务核心路由器、出口网关、虚拟化交换机、应用交付系统以及多种安全设备组成，于2017年8月顺利上线，并确保了“十一黄金假期”的高峰出行应用。

图：锐捷网络客票联网解决方案

多核路由器确保网络整体性能高效

在天津客票联网的数据中心出口以及客运站，均采用锐捷RG-RSR7708-X和RG-RSR30-X系列多业务路由器，通过多核CPU灵活分担业务，可以对不同的应用业务模型同时并发处理，且能够根据业务性能和类型进行平滑扩展。此外，通过部署RG-EG2000出口网关，天津客票联网的各项业务可以实现“智能选路”，合理利用多条带宽资源，确保网络整体性能达到最佳状态。

全新网络架构让业务稳定可靠

图：以虚拟化技术为核心的全新网络架构

为了保障全网的稳定可靠，天津客票联网通过采用锐捷RG-S7808C核心交换机的VSU3.0（虚拟交换单元）虚拟化技术，采用跨设备链路聚合方式，为服务器和接入交换机实现了双活链路上联。在稳定性方面，RG-S7808C主控引擎、电源模块、风扇等设备均采用冗余组件热插拔技术，最大程度上提高整机的可靠性。

图：采用全冗余设计的锐捷RG-S7808C核心交换机

此外，通过在服务器区部署RG-PowerAD系列应用交付系统，对用户请求报文的内容进行识别（如URL信息，应用类型，Cookie信息，浏览器，HTTP方法，语种等内容），从而将流量分配给相应的应用服务器；同时可根据客户端请求内容进行流量管理，使应用更加精确合理，细粒度的流量分担方式为不同服务器提供专用业务，极大提升服务器的性能及可靠性。

全方位安全防护保障售票系统安全运行

针对天津联网客票系统实际情况，锐捷网络提出了网络安全防护整体解决方案，配合用户建设统一互联网出口，并采用RG-WALL 1600-E400出口防火墙、RG-WALL 1600-M6600服务器防火墙，构筑联网客票系统完整防线。同时，在数据中心部署入侵防御与检测设备RG-IDP、Web应用防火墙RG-WG，有效防范网络的非法入侵，保障联网客票数据中心的网络安全。

图：RG-WALL 1600系列全新下一代防火墙

在“互联网+交通”的时代背景下，锐捷助力天津客票联网系统建设完成的基础通信平台，为构建天津市全市统一的票务和信息服务，满足网络购票、联程售票和出行信息服务同步，方便百姓出行提供了可靠的网络系统。

除了客票联网场景，锐捷网络已深耕公路行业多年，在交通专网、高速公路、市政交通、交通数据中心、交通应急等多个领域的细分应用场景开发了特色解决方案，并在多个场景有相应的成功案例，赢得客户广泛赞誉。