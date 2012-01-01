看图说话 华为云政务解决方案如何做到“又高又大”?

IDC又发重要报告啦！近日，《IDC MarketScape：中国政务云市场厂商评估，2017》正式发布。

号外号外！IDC又发重要报告啦！近日，《IDC MarketScape：中国政务云市场厂商评估，2017》正式发布。话不多说，直接上图！

正如上图所示，横坐标代表未来战略，纵坐标代表现有能力，球体大小则代表市场表现，华为云政务解决方案在以上三个方面均被IDC定义为领导者。

十年砥砺，步步铿锵

经过近十年的发展，中国云计算市场从“概念普及”真正进入“全面拥抱”阶段，需求端从个人开发者、中小型企业、初创公司等成本敏感性客户转向各行业亟待数字化转型的传统巨擘。

近年来，中国政务云市场开始发力突破，连年实现高速增长。2016年，中国政务云基础设施市场的政府投资规模达到73.9亿元，占中国云计算基础设施市场的比重为20.7%，占当年中国政府行业IT投资的比重为9.8%，可以说，政务云已经成为中国云计算市场的重要组成部分，并成为政府行业IT投资的主要去向，也成为各大云计算厂商的“必争之地”。

IDC基于MarketScape模型及对近百家政务云厂商、政府客户的调研，选取了11家典型的政务云厂商进行重点研究并对其现有能力、战略和市场表现进行评估，华为云政务解决方案能够在众多厂商中脱颖而出，背后又有哪些硬实力呢？

华为云政务解决方案：丰富案例的践行者

华为2013年正式进入政务云市场，凭借在云计算平台软硬件层面持续不断的研发资源投入，其已经成为中国政务云市场的重要参与者，在市场份额、产品/方案/服务丰富度、资源投放力度上领先其他竞争对手。

在前不久刚刚结束的OpenStack悉尼峰会上，OpenStack基金会公布了一份最新的用户调查报告。在此报告中，华为云被用户评为最受欢迎的OpenStack云供应商，体现了广大OpenStack用户对华为云操作系统FusionSphere的技术领先性和服务能力的高度认可。

在政务云方面，华为的市场策略是市场多头推进、模式灵活多样，通过多部门合力推进其政务云市场拓展，形成多种形态的政务云合作模式。

华为云包含私有云、公有云，并且以混合云进行灵活的按需联接，为政府客户提供自建、租赁、按需服务等多服务模式，助力客户从IaaS层解决方案逐步向通用型PaaS和行业PaaS上延伸，支持级联、异构、大规模的云，包括FusionSphere云操作系统、ManageOne运营管理平台、FusionInsight大数据分析平台、IoT联接管理平台、企业智能平台（EI）等，从而实现数字化转型。

在售后服务方面，华为线上线下结合的服务遍布全球，可以更快更好的及时响应客户需求。

目前，华为在政务领域已经服务全球80多个国家和地区，曾广泛参与不同类型国家的政务信息化建设。在国内的过去几年中，华为拥有230+政务云实践经验，为国家信息中心、海关总署、税务总局等16个国家部委，北京、江西、天津等个省级/直辖市政府和超过200个地市区县级政府建设政务云，成为在政务信息化领域拥有最丰富案例的实践者。

未来，华为将通过构建丰富的云生态，联手更多的政务应用合作伙伴，为政府提供更加完善、领先的政务云解决方案，助力集约化、数据共享、创新应用的政务云建设不断发展。

创新技术是华为云政务解决方案的根基

华为作为传统IT基础设施服务商，拥有IT基础架构全产品线的研发和服务能力，由此带来极大的方案兼容性、灵活性和可控性。

华为公有云现在拥有85项标准服务，超过20项解决方案，与其他公有云服务商不同，华为更多的是将其不同行业的最佳实践进行整合，然后标准化为公有云服务对外输出，再反哺给各行业用户，形成正向循环。在政务云方案和服务领域，华为拥有端到端的软硬件产品线和技术解决方案。

在硬件层面，华为提供包括数据中心、服务器、存储、网络设备等产品，并且在各个产品线的市场占有率上都名列前茅，具有强大的产品竞争力。

在软件层面，华为云FusionCloud解决方案，包含FusionSphere云操作系统和面向云计算架构的运营管理平台ManageOne两个核心部件，提供支持级联、VMware异构、大规模的云。此外，华为还提供面向大数据分析的FusionInsight大数据平台，基于容器和微服务架构的FusionStage PaaS平台，并将其与FusionCloud方案有机融合，实现大数据、容器等能力的服务化。这两者也是未来政府行业云计算“消费升级”时需求最为迫切的技术方向。

基于传统政府IT基础架构软硬件市场的丰富实践经验，华为逐步提升了在产品和方案上的深度和实用性，通过增强的IaaS云服务、BMS裸金属服务、GPU虚拟化（业界独创）、AS弹性伸缩服务、安全服务、云灾备服务、十统一架构、高速互联公有云服务等，全方位支撑了客户关键业务上云、安全上云、业务连续性、数据共享、公有云部署以及混合云演进等需求。

华为聚力生态合作伙伴

华为在政务云业务的发展中对“生态建设”十分重视，现在已经拥有超过300+政务领域的合作伙伴，这将为华为云政务解决方案的推广带来极大助力。不仅如此，华为作为亚洲唯一的OpenStack白金会员和董事会成员，在开源生态上的不断投入也会带来技术优势的不断积累。

华为公有云和华为私有云（FusionSphere、FusionInsight）同架构、同API,应用自由迁移，即在华为云上开发的应用可以部署在华为已经部署的企业、政府的私有云和政务云上。全面开放华为三十年的技术和能力积累，包括：IT硬件、IOT、AI、云OS、芯片、软件开发等开源微服务框架、自动化流水线、SDK,让应用开发更简单；使能应用运维自动化，让应用上云更简单。

与此同时，华为在生态建设方面还有大力投入，华为在全球多个地区设有OpenLab来支撑与客户、合作伙伴的云和大数据方面的联合创新。

写在最后，在向服务型政府转型中，政府积极探索借助信息化推进职能转变和提高服务能力。华为凭借在网络、云计算、统一协作等领域的技术优势，围绕社会和公众的需求持续创新，以开放共享、敏捷高效、安全可靠的政务信息化解决方案助力政府提升行政效率、推动公共服务创新、促进经济增长和社会公平，更好地服务于政府转型的大战略。