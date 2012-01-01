获中国政务云市场第一 华为云怎么做到的？

11月15日，IDC发布《IDC MarketScape:中国政务云市场厂商评估，2017》报告，华为云政务解决方案位居领导者象限第一。除了市场表现外，在现有能力及战略共三个纬度上，华为云均获得第一，被IDC评为领导者。

2017年的政务云市场可谓热闹非凡，跨界竞争、政府大手笔投入，各类政务云厂商纷纷想在这个热度快速升温的市场中分得一杯羹。有人“跑马圈地”，有人却只求做好自己、做一个“安静的美男子”。不过今天他是安静不下来了，“静悄悄地做到了中国政务云市场第一”，这条消息传遍了朋友圈。

获得这个殊荣的主角就是华为云。11月15日，IDC发布《IDC MarketScape:中国政务云市场厂商评估，2017》报告，华为云政务解决方案位居领导者象限第一。除了市场表现外，在现有能力及战略共三个纬度上，华为云均获得第一，被IDC评为领导者。

《IDC MarketScape:中国政务云市场厂商评估，2017》图

IDC政务云市场报告解析

众所周知，IDC MarketScape是IDC的一个重要研究方法和工具，每年IDC发布多个重要领域的MarketScape报告。它通过综合考量厂商在产品、市场和业务方面的现有能力和未来策略，得到厂商在MarketScape图表的位置，确定厂商在市场中的领导者、主要参与者、竞争者抑或参与者的角色定位；并以气泡大小代表厂商在所评估市场中的营收份额，从而以综合的维度展现厂商在市场中的表现。

IDC MarketScape的Y轴反映了厂商当前的能力、服务菜单、及该厂商如何满足客户需求，在该范畴中，聚焦展示厂商目前在政务云市场中表现出来的能力；X轴即战略轴则分析了厂商未来的战略将如何满足客户未来3到5年的需要，战略范畴集中讨论厂商未来3到5年的产品、业务和市场推广的高层决策和基本假设。

透过《IDC MarketScape:中国政务云市场厂商评估，2017》图可以看出，华为云政务解决方案在Y轴的现有能力及X轴的未来战略评估上均领先于其他厂商，处于领导者象限第一的位置。此外，在MarketScape中各厂商对应气泡的大小代表其在政务云市场中的营业收入份额，虽然IDC并没有在报告中公布营收份额的具体数字，但明显可以看出，华为云政务解决方案的收入份额是后面二、三位厂商的总和以上。

政务云是兵家必争之地

其实政务云市场的激烈竞争，背后代表着各大厂商亟需进入这一市场的态度，在中国快速增长的政务云市场中，如果现在不能拿到入场“门票”，以后就更难了。

中国政务云市场从2010年开始城市试点工作，并在2014年迎来了市场的爆发，近年来市场实现高速增长。根据IDC的统计，2016年，中国政务云基础设施市场的政府投资规模达到73.9 亿元，占中国云计算基础设施市场的比重为20.7%，占当年中国政府行业IT投资的比重为9.8%。预计到2020 年，中国政务云基础设施投资规模将达到163.3 亿元，年复合增长率达到21.9%，市场保持快速增长。所以，政务云已经成为中国云计算市场的重要组成部分，并成为政府行业IT投资的主要去向。

此外，在政策层面，随着国家新型智慧城市、“互联网+政务服务”等工作的规划出台和部署加速，以信息惠民、“一号一窗一网”等业务应用需求牵引政务云项目落地，将成为政务云市场发展的必然趋势。

所以，政务云是一块大蛋糕，无疑成为“兵家必争之地”。梳理目前中国市场上的政务云厂商（由于政府业务的敏感性，政务云市场以国内厂商为主），主要包括以华为、新华三、浪潮、曙光、烽火、中兴等为代表的大型IT企业，以电信、联通、移动为代表的电信运营商，以阿里、腾讯、金山等为代表的互联网公司，以及以太极、神州数码、中软、东华软件等为代表的系统集成商，这几类厂商各具优势，它们之间的竞争合作关系形成了现阶段的市场生态主体。

华为获得中国政务云市场第一的背后

既然政务云市场面对如此多的厂商布局，华为云政务解决方案能够脱颖而出成为市场第一，凭得是什么？其实无非是三个方面，也就是上文强调的包括技术产品和解决方案、市场和商业表现，以及公司业务管理运作等三个维度。

华为2013年正式进入政务云市场，凭借在云计算平台软硬件层面持续不断的研发资源投入，其已经成为中国政务云市场的重要参与者和领导者，在市场份额、产品/方案/服务丰富度、资源投放力度上领先其他竞争对手。

2013年进入政务云市场，虽然这个时间点并不早。但华为深耕IT基础架构领域多年，其在政务云领域积累了较强的优势：

· 政府行业IT基础架构的市场份额和已有势能：基于传统政府IT基础架构硬件和基础架构软件市场的经验，华为积累了深厚的客户关系，深谙政府项目的运作模式，了解政府项目交付过程中的各类问题。这些对华为在政务云的项目获取和项目实施都具有很大的帮助。

· 软硬件的全产品线支撑与创新研发：华为拥有IT基础架构全产品线的研发和服务能力，由此带来极大的方案兼容性、灵活性和可控性。同时，华为在产品和方案深度上也在不断提升，作为亚洲唯一的OpenStack白金会员，在云计算平台上的不断投资会带来技术优势的不断积累。在近日举办的OpenStack悉尼峰会上，华为云被评为OpenStack基金会公布的用户调查报告中最受欢迎的OpenStack云供应商，体现了广大OpenStack用户对华为云操作系统FusionSphere的技术领先性和服务能力的高度认可。

· 公有云的持续投入将给政务云带来联合优势：公有云和私有云架构统一，服务API统一，生态统一，公有云的能力定期移植到私有云。公有云的持续投入会带来服务内容数量和服务节点数量的显着提升，服务内容的创新为政务云的方案升级提供支撑，服务节点的扩张为政务云客户的服务转型提供支撑。

· 生态合作伙伴“聚力”：华为云政务解决方案的发展过程中对“生态建设”十分重视，现在已经拥有超过300+政务领域的合作伙伴，这将为华为云政务解决方案的推广带来极大助力。

其中在政务云方案和服务领域，华为拥有端到端的软硬件产品线和技术解决方案：

在硬件层面，华为提供包括数据中心、服务器、存储、网络设备等产品，并且在各个产品线的市场占有率上都名列前茅，具有强大的产品竞争力。

在软件层面，华为云FusionCloud解决方案，包括FusionSphere云操作系统和面向云计算架构的运营管理平台ManageOne两个核心部件，提供支持级联、VMware异构、大规模的云。此外，华为还提供面向大数据分析的FusionInsight大数据平台，基于容器和微服务架构FusionStage PaaS平台，并将其与FusionCloud方案有机融合，实现大数据、容器等能力的服务化。这两者也是未来政府行业云计算“消费升级”时需求作为迫切的技术方向。

在解决方案层面，华为同时提供公有云、专有云、私有云、托管云、混合云等全方位的解决方案和服务模式。

此外，在市场上，华为通过多部门合力推进其政务云市场拓展，形成多种形态、灵活的政务云合作模式。

小结

所以，这也就不难看出，华为云政务解决方案无论在产品技术方案还是市场策略方面都有其独到的优势和特点，华为云获得中国政务云市场第一的原因很简单：优异的市场成绩、领先的技术优势、繁荣的生态布局。华为对政务云市场的布局和投入不是跑马圈地，而是精耕细作，用技术和服务赢得用户认可。