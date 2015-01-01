 爱因斯坦，还是亚里士多德，神经系统决定智慧城市思维能力

华为智慧城市的基本能力和业务边界，体现于城市的神经系统，而正是由“平台+生态”组成的差异化神经系统，最终将决定城市的反应速度、联动能力，以至于产业方向。

是爱因斯坦，还是亚里士多德，决定你思考模式的不是基因结构，而是中枢神经系统；是刘翔，还是姚明，决定你成就领域的不是身高体重，而是周边神经系统。智慧城市也应如此，如将智慧城市定义为有机生命体，神经系统则决定了其反应速度、联动能力，以致产业方向。

华为赋予城市以生命

从此前曝光信息看，在19届高交会中，华为将以“新ICT，打造智慧城市神经系统”为主题。以产业认知的角度分析，这又是一次演进。

回溯国内对智慧城市的认知历史。5年前，智慧城市以单一独立，或称孤立的子系统为建设重点，未能建设统一的ICT基础平台，系统数据间更难实现融合共享。3年前认知有所进步，业内普遍认可，智慧城市是个复杂巨系统。此表达了对智慧城市顶层设计重要性的共识，但仍局限于冷冰冰的IT思维，未认知到系统与系统间的关联价值，也未能赋予城市以生命力。

话题由此而来，为何要赋予智慧城市以生命力？且如何赋予以生命力？

华为认为，智慧城市是将云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术与城市场景深度融合，构建“感知无处不在、联接无处不在、数据无处不在、计算无处不在、智能无处不在”的协同生态和交互体系。

智慧城市需要神经系统

此五个“无处不在”构成了智慧城市有机生命体的基本特征，也是基于此理解，华为提出“打造智慧城市神经系统”的业务模式。由此，智慧城市不再只是若干功能的简单叠加，而是一个系统工程，交通、教育、医疗、能源、环保、政府管理、公共安全等各子系统之间为普遍联系、互相促进、彼此协同。

举例说明，我看见饭桌上的红烧肉，神经系统即诱惑口腔分泌唾液，指挥右手操动筷子，将其收入碗里。同样，二胎政策开放，智慧城市神经系统将联动人口数据库，指挥各子系统配比医疗资源、教育资源等；十一黄金周，全国7.1亿人口出行，智慧城市神经系统将也将联动交通子系统，调配旅游资源，调控应急指挥能力。也就是说，智慧城市的举手投足之间，皆需神经系统从中感知，并令子系统信息协同工作。

华为与New ICT

此即为智慧城市神经系统的作用，而聚焦华为，聚焦华为智慧城市与“New ICT”的关联。其实，研究企业的宣传定语非常有意思。如若回溯，华为的业务定位传承如下。2015年5月，华为提出BDII行动纲领，此纲领传递出三项信息：其一，此前华为ICT基础设施适配于运营商，现在则需适配各行业应用场景；在各应用场景中，华为的边界依然是ICT基础设施；其三，借助合作伙伴对应用的理解，驱动ICT基础设施。

2016年，华为进一步提出“Leading New ICT”理念，即新技术、新平台、新生态。新技术既包括云计算、大数据、物联网等新兴技术，也涵盖基于用户需求的业务创新；新平台的定义为，ICT基础设施既是产品，又是能力，华为将通过平台向合作伙伴开放计算、存储、大数据等方面的能力；同时，传承BDII行动纲领，华为也更为强调与最优秀的生态伙伴合作，此时也第一次出现了“平台+生态”的业务模式雏形。

New ICT与智慧城市

回顾智慧城市主题。应该说“New ICT”理念为华为智慧城市奠定了理论基础，也几乎是该理念提出的同时，2016年3月，华为开始推动“新ICT，让城市更智慧”的智慧城市营销主题。

从技术和解决方案角度解读“New ICT”与智慧城市的关联，即“一云、二网、三平台”，“一云”即城市云数据中心；“二网”即有线、无线城市通信网和城市物联网；“三平台”即大数据服务支撑平台、ICT业务应用使能平台、城市运营管理平台。其中，“一云”和“二网”归属华为IaaS层能力，“三平台”归属PaaS层能力。

此次高交会，华为进一步提出“新ICT，打造智慧城市神经系统”，即以应用驱动为思路，从价值功能角度再次解释了华为智慧城市的基本定位。在“一云、二网、三平台”中，“二网”属于周围神经系统，作用在于数据采集、数据传输，对应华为的物联网，以及有线、无线网络能力。“一云和三平台”属于中枢神经系统，其中，城市智能运营中心（IOC）也可称为智慧城市大脑。中枢神经作用在于数据处理、数据应用，对应华为的云计算、大数据，以及顶层设计能力、生态聚合能力。

华为还是华为

由此可见，如若剥茧抽丝，透过应用看本质，华为智慧城市的基本能力均体现于城市神经系统，其虽不碰数据，但其所有能力均围绕为服务用户数据而建设，均围绕智慧城市神经系统建设。

当然，在此认知演进过程中，华为的业务边界仍然没有改变，仍然聚焦于ICT基础平台。在打造智慧城市神经系统过程中，皆为与合作伙伴共建。以大数据服务支撑平台为例，华为提供FusionInsight大数据基础平台能力，而华傲数据、广通软件等生态合作，则输出数据治理能力。同样，在城市智能运营中心（IOC）中，华为提供数据采集、数据传输、数据处理能力，而软通动力、神州数码、中国电科集团则提供数据应用、数据展现能力。

最后说一句：人与黑猩猩的基因98%相似，但脑容量却是其3倍。北京与上海的人口数量相当，但胡同与弄堂有本质的文化差异。由此类比，每座城市都是一个有机生命体，不同的智慧城市也在寻求不同的定位，华为智慧城市的基本能力和业务边界，体现于城市的神经系统，而正是由“平台+生态”组成的差异化神经系统，最终将决定城市的反应速度、联动能力，以至于产业方向。

想要更全面的感受智慧城市的魅力，敬请关注于11月16-21日在深圳召开的“第19届高交会暨华为智慧城市峰会2017”！

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