回顾 | 华为ICT人才联盟双选会走进内蒙古

11月9日，由华为和内蒙古自治区计算机学会主办，博赛网络和神州数码联合承办的“华为内蒙古ICT人才联盟双选会暨高校ICT人才培养研讨会”在呼和浩特举行。大会吸引了30余家企业，现场提供200余个就业岗位，共有超过450名内蒙古各大高校的学生前来应聘。

随着华为企业业务的不断发展与壮大，华为及合作伙伴对人才的需求与日俱增。为此，华为携手生态圈中的合作伙伴面向华为ICT学院的学生在各地陆续举办了多场“华为ICT人才联盟双选会”。

本次“华为内蒙古ICT人才联盟双选会暨高校ICT人才培养研讨会” 由华为和内蒙古自治区计算机学会主办，博赛网络技术有限公司和北京神州数码有限公司联合承办，在呼和浩特巨华嘉禧酒店隆重举行。本次大会旨在为内蒙古区域的院校和企业的之间的人才匹配搭建平台，缓解生态链上合作伙伴的人才压力，促进内蒙古区域ICT人才生态的建设。

华为内蒙古ICT人才联盟双选会大会现场

出席本次会议的领导嘉宾有内蒙古自治区计算机学会秘书长内蒙古大学计算机学院王俊义教授、内蒙古自治区教育厅高校毕业生就业指导中心主任李天宇先生、华为内蒙古企业业务交付与服务部部长晁文广先生、北京神州数码有限公司华为本部服务事业部总经理罗光先生。

本次ICT人才联盟双选会得到内蒙古教育主管部门的大力支持，内蒙古自治区计算机学会秘书长，内蒙古大学计算机学院王俊义教授为大会致辞。王俊义教授指出华为公司在内蒙古ICT人才生态建设方面做出重要贡献，多所高校已和华为开展ICT人才培养合作。

内蒙古自治区计算机学会秘书长 内蒙古大学计算机学院王俊义教授为大会致辞

华为内蒙古企业业务交付与服务部部长晁文广先生出席会议并为大会致辞。晁文广先生介绍了华为企业业务服务在内蒙古区域的情况，以及华为ICT人才生态在内蒙古区域的建设发展状况，并介绍了华为ICT学院建设情况。晁文广先生指出华为公司将搭建平台，进一步加深ICT人才生态的建设，让高校培养出优秀的人才，让企业招到有用之才，让学生们能够找到好的工作有好的职业发展。

华为内蒙古企业业务交付与服务部部长晁文广先生为大会致辞

ICT人才生态的良性建设，离不开合作伙伴的密切配合和鼎力支撑。华为授权培训中心博赛网络技术有限公司总经理董良先生给大家分享了博赛网络ICT人才培养的经验内容。

本次大会还邀请了ICT人才生态建设的重要合作伙伴上台分享他们的人才培养规划和用人需求。北京神州数码有限公司华为本部服务事业部总经理罗光先生，中建材信息技术股份有限公司内蒙古办事处主任闫嘉宁先生，内蒙古华强通讯技术有限公司人力资源部经理武晓莉女士，内蒙古九州任驰信息技术有限公司渠道经理王海燕女士给大家带来精彩的分享。

本次大会吸引了30余家企业的热情参与，现场提供200余个就业岗位，共有超过450名内蒙古各大高校的学生前来应聘，双选会现场十分火热。

双选会现场

在双选会招聘进行的同时，华为公司和高校的领导嘉宾以及博赛网络技术有限公司在会议室举行高校ICT人才培养研讨会，讨论如何将高校的ICT人才与企业进行精准的对接。

华为ICT人才联盟双选会是华为在合作伙伴和华为ICT学院之间架起的一座桥梁，旨在缩小ICT行业人才产出与实际需求之间的落差，促进行业的快速和健康良性发展。经过企业和学生的充分交流沟通，约150个岗位达成了招聘意向。本次“华为内蒙古ICT人才联盟双选会暨高校ICT人才培养研讨会”圆满落幕。