首个AI Ready、400G互联、秒级智能监控的广域网络 

现在，转型成为了各行各业最热门的话题之一。在飞速发展的时代，搭上技术的顺风车，企业可以获得无数业务创新的机会。

现在，转型成为了各行各业最热门的话题之一。在飞速发展的时代，搭上技术的顺风车，企业可以获得无数业务创新的机会。例如在BAT等巨头构建的生态中，在“ABC”（AI, Big Data，Cloud）的支撑下，已经通过系统匹配用户行为，创造符合用户群体的内容，从而保持领先的市场地位。

人工智能、大数据和云之间存在怎样的联系呢？数据光是存储在本地是无法发挥其价值的，数据在线才能被充分调用，方能称之为“大数据”；而人工智能更像是一种方法，它可以将云端的数据转化为有价值的产品；云就是一个载体，只有在云端，大数据和人工智能才能发挥作用，所以三者是密不可分的。在“ABC”时代，华为可以提供AI Ready的400G云互联解决方案CloudDCI。

华为CloudDCI解决方案

华为云互联解决方案CloudDCI ，通过高速互联、业务随需及智能运维承载海量DCI数据，有效支撑企业实现AI，大数据和云化的转型。CloudDCI解决方案包括400G高速互联、业务随需和智能运维等特点，帮助客户降低Capex和Opex。

400G高速互联，满足业务快速扩展需求

企业转型使得网络的流量越来越大、数据越来越多，数据中心正朝着超大容量、分布式的格局迅猛发展。例如，某超市在全国拥有10多家数据中心，相互之间的距离最远可达1000多公里，DC间的数据交互迫切需要高可靠的“云间高速”骨干网。为此，华为针对性地提出了面向未来的CloudDCI解决方案，采用400G DCI互联，系统性扩容了互联网络的带宽，消除了DC间的带宽瓶颈，并且还降低了50%的光纤数量，支持2000公里长距无损传输以及4～10年带宽平缓演进，有效保护了用户投资。

业务随需，一键式部署，网随云动

新型业务同时要求网络能够实现业务快速部署和快速调整。华为CloudDCI解决方案基于SDN统一控制器，实现业务一键式部署，分钟级上线。同时，在华为CloudDCI的流量调优方案中，使用创新的ROAM算法，集中计算路径的带宽和时延，相比业界算法平均快10%，实现端到端流量的可视化和业务实时的检测和调整，已经在国内互联网公司应用，带宽利用率从30%增加到80%。

Telemetry技术，使能智能运维，高清实时监控

数据采集方式由“Poll”到“订阅+Push”，变被动轮询为主动采集，10倍效率提升；采集方式由软件采集到硬件采集，采集时间由秒级缩短到毫秒级，实时感知网络状态；集中式采集到分布式采集，数据无需汇聚到CPU，可直接由接口板发送到控制中心，一步到位；

高效数据存储和传输效率机制GPB+gRPC，实现多单元同步传输，报文更简化。

作为全球领先的云互联网络服务提供商，华为一直以持续创新能力不断探索网络发展之路，致力于打造一个健康、可持续发展的产业生态系统，为企业客户实现AI，大数据和云化转型奠定网络基石。