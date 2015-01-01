 从“分散”到“统一” 嘉定智慧新城都经历了什么？

我的记忆不过是一盘散沙，如果没有水的加固，留下的只有崩塌。我很幸运，找到了生命之水。

“我的记忆不过是一盘散沙，如果没有水的加固，留下的只有崩塌。我很幸运，找到了生命之水！”

——来自“智慧新城”的内心独白。

一盘散沙的城市，不在少数

嘉定区是全国著名的汽车城，是上海市科技创新中心建设的重要承载区，也是上海服务长江三角洲城市群的桥头堡，承担着转变经济发展方式，优化城市空间布局，加强产城融合发展的重要任务。

近年来，嘉定区通过智慧新城的建设，引领产城融合创新和驱动转型发展，在进一步创新社会管理，改善民生服务，加强产城融合等方面，为全市的智慧城市建设探索出新的路子。

当然，在探索的路上不会一帆风顺，随着嘉定智慧新城的不断深入推进，嘉定智慧新城的建设正迈入一个新的时期，着力提升智慧新城感知度与体验度的同时也面临“三分散”的发展挑战。

基础设施分散

在云计算基础设施、信息网络方面嘉定区虽具备一定基础，但尚未形成完善的“云+端+数据+应用”大数据应用基础设施体系，智慧新城发展的承载能力有待增强。

信息资源分散

在社会管理、公共服务领域存在较多的信息化小平台、小系统，形成了分散的信息服务孤岛，既不利于信息资源的集成汇聚开发，也不利于公共服务的多样化集中供给。

智慧应用分散

各领域智慧应用发展不均衡，整合力度不足，尚未形成一体化智慧应用体系，集约化利用不高、集中汇聚能力不足，一定程度上制约着嘉定区智慧新城的发展。

如何聚沙成塔？

针对以上挑战，嘉定区携手华为公司，制定了“三统一”规划，建设嘉定智慧新城，助推嘉定“一核三区”现代化新型城市建设，以嘉定新城核心区为中心，构建“智慧产城融合区”、“智慧生活示范区”、“智慧城市国家级示范区”。

统一谋划，提升嘉定智慧新城的基础设施能级

依托华为ICT资源优势，群策群力、高效科学的对嘉定智慧新城做出顶层设计，统一指导嘉定智慧新城建设，切实提升嘉定智慧新城的基础设施能级。

系统梳理嘉定智慧新城的发展成果，从世界新科技革命趋势、国家自主创新战略、上海全球影响力科技创新中心建设要求和区情实际，深入开展调研，坚持高起点、高水平，研究编制《嘉定智慧新城总体规划》，明确发展目标、任务和举措，突出优势与特色，形成嘉定智慧新城未来发展的纲领文件。

统一平台，激发嘉定智慧新城的信息资源活力

嘉定区采用了华为政务云解决方案，构建政务云平台，实现跨部门间的政务信息资源共享与交换，促进部门之间信息流动，互联互通，激发嘉定智慧新城的信息资源活力。

基于华为建设的政务云平台，以区智慧政务基础信息资源库为核心，建立完善全区的信息共享交换平台和四大基础库，建设政务信息数据资源平台，提升智慧政务服务能级，促进各部门信息资源的互融互通。

积极推动公共数据的整合，建设大数据平台，真正发挥大数据平台对政府工作的促进作用。

统一实施，增强嘉定智慧新城的智慧应用效果

以优化服务为导向，嘉定区携手华为共同建设社会治理、社区服务、医疗教育等一体化智慧应用体系，增强嘉定智慧新城的智慧应用效果，惠及全体市民。

以政务服务亲民化、社会治理精细化、社区服务平台化为核心任务，立足市民生活、企业生产和运营、政府管理和服务的实际需求，统一建设智慧医疗、智慧教育、智慧交通、智慧政务、智慧社区等智慧应用体系，以应用促创新、促发展、促转型、惠民生，发挥信息化对科学高效配置资源的支撑和服务功能，增强嘉定智慧新城建设带来的便捷、高效、创新的感受度，让智慧城市建设成果惠及全体市民。

看汽车城嘉定区的蜕变

嘉定区政府将智慧新城建设作为提升城市综合功能和辐射能力，全力打造现代化新型城市的重要举措持续推进，总体布局逐渐清晰、区域特色日趋明显、市民感受显著增强。

信息基础设施综合服务能力稳步提高

智慧政务云计算中心建成，为政务信息资源共享与交换、政务大数据分析与挖掘、智慧云平台建设、信息安全统一管理等提供基础。政务信息资源共享交换平台实现全区数据汇总与共享，实现数据全部对接的部门有37个，汇集市、区各部门的数据记录超过1.1亿条。

智慧政务集约化水平取得突破性进展

网上政务大厅实现425项审批事项上网，实施“五证合一、一照一码”、个体户“两证合一”和外商投资企业审批改备案管理登记等系列改革，实施“3+7”出照模式，市场准入出照速度保持全市第一。

社会民生领域智慧应用不断深化

加快智慧交通、停车诱导等示范项目建设，着力缓解交通难题。持续推进社会治理、社区服务、医疗教育、体育文化等民生智慧应用，以应用促创新、促发展、促转型、惠民生。每千人公共文化服务设施面积提高到370平方米。全区居家养老项目化年服务能力提高至1.3万人。在13家社区卫生中心实施家庭医生工作平台2.0部署，探索建立区域远程超声诊断中心和区域医学临床检验中心，打通二级医院与社区卫生服务中心信息通道，实现区域医疗资源共享。

根据笔者的观察，华为在智慧城市产业链中的定位有两点。首先是智慧城市顶层设计的规划者，同时也是智慧城市ICT基础设施的提供者。在智慧城市建设方面，华为始终坚持“平台+生态”双轮驱动战略，基于客户需求进行技术创新，开放能力聚合合作伙伴，构建智慧城市新生态圈，共同推进智慧城市建设。

想要更全面的感受“智慧嘉定”的魅力，敬请关注于11月16-21日在深圳召开的“第19届高交会暨华为智慧城市峰会2017”！