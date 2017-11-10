天海投资推出海航云集市 携手合作伙伴共建中国云市场新生态

11月14日，以“未来，应云而生”为主题的海航云集市发布会在上海举行，天海投资（证券代码：600751）发布全新的云服务平台——海航云集市，通过全面、便捷的一站式服务平台，为企业客户上云的数字化转型保驾护航，填补国内云产业的空白。

每个美国企业客户平均使用过的云平台服务多达15种，这是全球最大IT产品分销商英迈国际基于10年云市场运营经验总结出来的数据。比如一家零售企业要云化，需要将供应链管理、数据库、网络安全、办公自动化、财务系统等各种云服务集成在一起。这可不是件简单的事，多云管理和运营是目前企业上云的最大难题。现在，这种情况有望得到极大改观。

11月14日，以“未来，应云而生”为主题的海航云集市发布会在上海举行，天海投资（证券代码：600751）发布全新的云服务平台——海航云集市，通过全面、便捷的一站式服务平台，为企业客户上云的数字化转型保驾护航，填补国内云产业的空白。

近200名云服务企业代表、行业专家、科技界人士莅临现场，包括微软、阿里、金山、华为在内的20多家云厂商代表和50多位云代理商代表共同见证了海航云集市发布。

打通上下游 提供一站式云解决方案

海航云集市由海航科技集团旗下天海投资重点打造，是具备“端到端”服务能力的一站式云资源获取平台，通过云资源汇聚、云渠道联合、云服务增值，联合微软、阿里、金山、华为等顶尖云计算厂商及下游云代理商，共同助推中国企业全面迈向云时代。

云市场正处于持续快速增长之中，中国公有云市场的容量也在迅速扩大。Gartner报告显示，2016年全球公有云市场达到1225亿美元，预计2020年将达到1950亿美元的市场规模，年复合增长率达19%。IDC数据进一步显示，2016年中国公有云市场的规模约为150亿元，预计2020年将达到350亿元，年复合增长率为24%，高于全球增长率。

目前，云计算已经成为各大公司IT投入的重头，但云服务的多样化、碎片化、专业化导致企业在采购、集成、使用和管理云服务方面遇到极大的挑战，催生了海航云集市这样的一站式云服务平台。

海航集团董事、海航科技集团董事长、天海投资董事长童甫表示，目前企业对数字化、云端转型有迫切需求，天海投资汇集国内外最先进的技术，搭建共享共赢的开放平台，与云服务市场里的厂商、代理商一起推进科技与实体经济的融合，嫁接起全球领先技术与中国实体经济发展之间的一道桥梁。

据介绍，微软、阿里、金山、华为等重量级云厂商将入驻海航云集市，下游在国内拥有超过6000家渠道。一方面，海航云集市可通过先进的技术将各云厂商包括IaaS、PaaS、SaaS在内的云产品打通，并对云产品订阅进行有效管理，实现自动交易、自动账单生成等一站式云产品订阅。另一方面，海航云集市还提供基于云服务的增值服务，通过咨询、规划、部署、迁移、云托管、7*24呼叫中心等端到端的综合服务，为最终用户实现高效云化。

分析人士指出，目前云产品以直销模式为主，占比83%，但渠道销售比例正在迅速上升，预测2019年中国云市场渠道占比可达市场总量30%，将会释放上百亿市场，海航云集市顺应了这一趋势。依托英迈业界领先的ODIN技术平台、超过十年的商业实践、全球44个国家业务覆盖的云资源整合能力以及海航的丰富资源，海航云集市致力于打通云服务的全产业链。天海投资技术总监初明表示，海航云集市希望在三年内成为国内领先的提供端到端服务的云增值服务商，最大范围连接云厂商与云代理商，共建云市场的生态新格局。

海航英迈协同成果 天海转型科技里程碑

今年10月17日，海航向全世界宣布将进行全面战略转型，以航旅MTS出发，构建数字化、线上线下融合服务的生态平台。同时，进一步加大科技板块布局。

天海投资作为海航科技集团旗下唯一A股上市公司，在整个海航科技版图担当着排头兵作用。自收购英迈国际之日起，天海投资依托海航丰富的实体产业场景和数据资源优势在科技领域迅速布局。海航科技集团董事、天海投资副董事长兼首席执行官桂海鸿表示，海航云集市的推出是海航科技与英迈国际业务协同的重大成果，也是天海投资进军科技行业的里程碑。

英迈国际是全球最大的IT产品分销商和供应链服务商，也是科技及供应链服务的全球领先者。英迈国际2007年就推出云集市，目前已在44个国家开展业务，具有独一无二的技术和运营经验。目前，英迈云拥有超过1250人的专家团队，近100家云厂商合作伙伴，能够提供近5000项云服务。据介绍，英迈国际为海航云集市提供了从技术平台、上游合作伙伴到下游渠道分销商在内的全方位支持。同时，海航在科技领域的沉淀也让天海投资如虎添翼。海航已布局云产业数年，拥有丰富的管理经验并搭建了坚实的技术基础，为海航云集市的加速落地提供了条件。

发布会上，分管英迈云业务的英迈国际全球执行副总裁Nimesh Dave表示，很高兴看到海航在数字化上付出的努力，融合英迈全球服务的经验和海航本土产业化资源优势，相信海航云集市将会在未来创造巨大的价值。

未来，天海投资将通过ABC（AI人工智能、Big Data大数据、Cloud云服务）的运营，以产业、数据和资本为驱动，打造数据化、智能化和产品化的资源共享、价值传递、产业循环的开放平台，致力于成为中国领先、世界一流的高科技创新企业。

分析人士指出，中国云市场潜力巨大，已成为各大科技巨头必争之地。天海投资从云集市业务切入云市场，可谓独辟蹊径。海航云集市的创新模式将云计算上下游企业的需求打通，建立开放平台。未来海航云集市业务在根植海航集团多产业场景的基础上，利用英迈国际的全球资源，让这种全新的商业模式变成云服务市场的主流。

落实十九大精神 共享共赢云未来

习近平总书记在党的十九大报告中提出，要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。我国建设“科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会”的目标，对加速发展云产业提出了更高的要求。10月30日，国务院常务会议通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，进一步强调结合“中国制造2025”和“互联网+”支持有能力的企业发展大型工业云平台，实现企业内部及产业上下游、跨领域各类生产设备与信息系统的广泛互联互通，打破“信息孤岛”，促进制造资源、数据等集成共享。

借助海航云集市这一全新的商业模式，上游云厂商可在一个开放的平台上对服务和产品进行优化，推出更加适合客户需求的优秀云产品；下游的云服务购买者，可以在一个平台上获取所需的各种品类的云产品和相应的增值服务，满足自身需求的产品，提高自身IT系统灵活性的同时有效降低成本，实现资源的最优化配置。

中国有8000多万中小企业，信息化水平不足导致的企业管理水平和生产效率低下，制约着企业发展。中小企业上云巨大的市场潜力让每一家云厂商都无法割舍，但是如何满足中小企业用户独特的需求也困扰着诸多云厂商。海航云集市平台上将集聚大量优秀的云厂商，同时提供精细化、定制化的端到端的服务，可大大降低企业向云转型的难度，助力中小企业数字化升级。

童甫表示，海航云集市集中体现了海航“共享、分享、生态”的发展理念，海航将把投资布局多年形成的优质服务资源，向更多拥有独特服务能力或技术的合作伙伴开放，构建共赢共生的云生态体系，形成一个共享分享的数字化共同体。

据悉，海航云集市平台将在今年12月正式启用，首期将包括微软等云产品。海航云集市还将陆续上线国内外主流的云厂商产品，包括金山云、阿里云、科天云等，打造云服务产业的厂商、渠道代理商、云增值服务商和最终用户多赢的生态系统。