角逐万物互联“竞技场” 锐捷网络亮相2017中国物联网大会

11月9日-10日，2017中国物联网大会首次落地我国重要的物联网产业基地——福州。锐捷网络携场景化物联网方案精彩亮相，全方位展示了作为中国数据通信解决方案领导品牌的实力和风采。

11月9日-10日，2017中国物联网大会首次落地我国重要的物联网产业基地——福州。作为国内物联网领域规模最大、层次最高、影响力最大的行业盛会，本次大会吸引了上万人前来参展交流。锐捷网络携场景化物联网方案精彩亮相，全方位展示了作为中国数据通信解决方案领导品牌的实力和风采。

随着云计算、大数据、人工智能的快速发展，万物互联的时代全面开启。如今，伴随智能设备的普及应用，人们对于网络的需求越来越复杂，万物互联即将引领一场全新的技术革命。在本次大会中，锐捷网络从细分行业的场景应用出发，展示了基于NB-IoT和LoRa的广域物联网智慧城市解决方案、智慧校园、医疗智能输液、婴儿安全以及资产定位、能效监控等新方案，吸引了众多观众的目光。

以“智慧”发力医疗物联网

在物联网技术的助推下，智慧医院、互联网+医疗、移动医疗、远程医疗在医疗行业开始崭露头角，逐步进入实际应用。锐捷网络应势推出医疗物联网解决方案，面向医疗行业应用，通过室内物联网基站、IOTP物联平台，收集和处理各种物联网业务数据，实现对医院人员、资产、婴儿的精准定位和互联，支撑医院婴儿防盗、移动遥测、资产定位等职能化创新业务的发展，构建智能化的医疗健康业务平台，全面提升医疗服务质量。

在资产管理业务方面，锐捷网络推出了资产管理解决方案，通过广域物联网技术解决数据传输的问题，只需少量的基站就能实现全院覆盖。该方案主要由标签、基站、支持第三方接口的物联网管理平台和资产管理业务后台构成，实现了全院级资产管理。

物联应用点亮智慧校园

在教育行业，锐捷网络推出了教育物联网解决方案，将科技创新全方位融入到孩子们的学习、运动、健康和安全中，让老师和家长都能更省心、更放心。

该方案利用最新的物联网技术，通过锐捷网络IOTP物联网平台分析手环采集的考勤、运动、健康、位置和行为数据，为学校提供终端、接入、平台和应用的整体解决方案，有效解决学生安全、学生健康等业务无有效监控预警的问题，从而提升学校教学和管理的效率。

面对繁多且重要的学校资产，锐捷网络将广域物联网和近场物联网结合，重新定义了资产管理。该方案不仅可以通过固定式标签管理可移动的高价值资产，并且可以用电流标签统计各类高价值实验仪器设备的实际利用率。

依托广域物联网技术布局智慧城市

在更广袤辽阔的城市空间，锐捷网络推出了基于NB-IoT和LoRa的广域物联网智慧城市解决方案，重点应用于智慧城市、智能抄表、制造业和电力能源的数据采集控制等场景。具备超大覆盖半径，同时解决了复杂环境或野外环境的建网难题，大幅减少无线通讯网络建设成本。

目前，该方案已经可以在远程抄表、环境数据采集、智慧市政等诸多场景成熟商用，并得到市场和用户的高度认可。在更精准的细分场景里，锐捷网络同样推出了多套各具特色的物联网解决方案，例如针对城市中车位难寻、停车不规范引起交通拥堵问题，推出了智能道路停车解决方案。

全面发力物联网场景化创新成亮点

物联网的发展需要整个行业的共同努力。目前，锐捷网络已经在政府、交通、商贸、酒店、住宅、能源、制造业等多个领域都开展了物联网的方案研究和试点，将技术真正应用到行业并基于场景进行创新，脚踏实地推动物联网发展。

（图：锐捷网络物联网发展战略）

未来，锐捷网络还将继续加大物联网应用创新，将“人、物、网”融为一体，发挥广域物联网和近场物联网各自优势，通过RG-IOTP的统一物联网平台，实现不同物联网协议数据的统一上收，并和各类业务系统实现对接，最终形成一个弹性、可扩展、可持续发展的物联网架构。