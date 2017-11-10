高通领导团队拒绝博通方面1050亿美元收购报价

历时一周的审议工作之后，高通公司选择拒绝博通方面已经创下纪录的1050亿美元收购报价，而此举将有可能引发一场历史性的收购打压事件。

历时一周的审议工作之后，高通公司选择拒绝博通方面已经创下纪录的1050亿美元收购报价，而此举将有可能引发一场历史性的收购打压事件。

在今天发布的声明中，该芯片制造商董事会一致以报价过低为由回绝了博通方面的收购提案。高通公司的首席执行官Paul Jacobs表示：“董事会一致认为博通公司的收购提案严重低估了该公司在移动技术与未来发展前景方面的领先地位。”

博通方面提出的1050亿美元收购报价合每股70美元，这一股价相对于高通公司在该提案公布之前的最后一次交易价而言溢价了约28%，而高通公司则认为博通方面的报价能够溢价28%仅仅是因为该公司当时的股价与年初相比下跌了16%。高通公司此次股价下跌主要是由该公司与苹果公司——高通公司芯片的主要销售对象——之间的法律纠纷导致，并且在纠纷存续期间，苹果公司暂停对使用该芯片制造商的专利进行付费。

高通方面表示博通公司利用此次股价下跌并以牺牲股东利益为代价的这一收购举措已经获取了部分股东的支持。而Parnassus Endeavor基金会中持有该芯片制造商820万股的投资者Jerome Dodson在上周接受采访时也表示该收购报价可谓是“相当便宜了”。

此外，还有一个主要原因导致高通公司拒绝此次收购提案。该公司表示，此次科技行业史上最大规模的收购案将可能在市场上引发“严重的监管不确定性”。

目前博通正在尝试推行另一项收购——以55亿美元收购博科通信系统公司，而对于其期望以1050亿美元收购高通公司的提案而言，这一最新动向将很难助其通过反垄断当局的批准。与此同时，高通公司也正在以400亿美元收购NXP半导体公司。

然而，博通对于此次收购高通可谓是势在必行。在上周宣布此次收购行动时，该公司表示无论NXP的收购是否能够顺利进行，其收购高通公司的提案都是成立的。此外，据一位匿名的内部人士透露，博通方面准备发起一场代理权争夺战，并将直接向高通公司的股东提出批准申请，从而借此绕开该公司的领导团队。

另外，投资者方面尚无法完全确定博通是否能够完成此次交易。目前高通方面的股票交易价格约为每股65.5美元，低于博通公司的收购报价。