双十一遇到的困惑,西方小伙伴表示有同感

从技术的角度讲，“双十一”这样集中且高密度的客户访问流量，对任何一家电商的基础设施来说都是巨大的挑战。我的一位负责技术营销的同事Golan Shem-Tov跟我分享了一些他的有趣经历。

刚刚过去的周末，周围几乎所有的亲朋好友以及同事们都或多或少的参与了一下这个年度购物狂欢节。甚至我在北美的同事也会惊呼现在的“Single’s Day”已经不亚于“Black Friday”和“Cyber Monday”的影响力。而从技术的角度讲，这样集中且高密度的客户访问流量，对任何一家电商的基础设施来说都是巨大的挑战。我的一位负责技术营销的同事Golan Shem-Tov跟我分享了一些他的有趣经历。

Golan回忆道：其实，在几年前，当我刚开始接触应用性能管理（APM）的时候，我就有幸亲身经历了一次类似网络购物狂潮的事件。随着客户流量的激增，当我走回自己办公桌的时候，看到运维团队的一位同事正面露难色的看着他的电脑屏幕，因为屏幕上的图标颜色由绿变成了橙色，有的甚至变成了红色。他看着我，然后说道：‘看着就像圣诞夜的彩灯，一个漫漫长夜就要来啦’。

今天，当我看着我们为年底购物季所准备的合成监测系统正在变换颜色时，我不禁想到了过去的情形。我们使用的这些合成监测系统很简单，监测的这些网站也是我的朋友和家人经常去购物的网站。由购物高峰所带来的结果也都很值得关注。

这里有几个关于在某个“网购星期一”网络可用性和最大响应时间的例子，非常有趣。这里隐去网站的名称以便于通用业务描述：

从上图，我们发现了一些有趣的问题，比如某个店铺的站点经常出现超时故障：

另一家百货店的平均响应时间超长，请求超时，响应时间高达54秒：

还有一家服装店存在HTTP 503错误和超时现象：

我相信很多人都为此长时间忙碌过，甚至是熬夜加班，而我们每年都会看到或听到类似的新闻，这种现象在过去几年一直都有，但是不是就真的没办法解决？

答案是否定的，根据目前业界普遍达成的共识，经过市场验证的综合应用性能监测系统应该具备以下能力：

可对访问Web站点的真实用户响应时间与可用性进行监测并报警

使用合成交易对响应时间与可用性进行监测和报警，从而确保网络和应用一切正常

通过监测应用交易及系统处理应用交易的方式找出问题根源

监测应用运行的基础设施

找出发现中断的根源，更快解决问题

时代已经改变，越来越多的电商企业需要找到既可以探测并预警问题、又可以帮助企业快速诊断问题，并缩短解决问题时间且减少财务损失的综合解决方案。为了确保下一个“双11”网络交易平台的正常运营并超越竞争对手，现在就开始行动吧!