共建中国云计算发展新生态 海航云集市将揭开面纱

11月14日，上海，将有一个改变中国云计算市场发展的大事件！天海投资届时将举办“海航云集市发布会”，依托英迈Cloud Marketplace，一个业内领先的全开放云集市将落地中国。

11月14日，上海，将有一个改变中国云计算市场发展的大事件！

天海投资届时将举办“海航云集市发布会”，这不是一个普通的发布会，无论对于云产业链上的服务提供商还是要上云的企业亦或云的代理商，天海投资将与合作伙伴一道，为中国的云计算市场带来一个全新的游戏规则。依托英迈Cloud Marketplace，一个业内领先的全开放云集市将落地中国。作为连接云服务产业链上下游的桥梁，海航云集市将正式揭开面纱。

海航云集市发布会

2016年底，全球最大的IT分销与技术服务提供商英迈正式加入海航集团大家庭，其中英迈cloud marketplace是英迈打造的业内第一家渠道合作伙伴云服务聚合平台。有必要强调的是，Cloud Marketplace不是一个简单的云分销平台，而是一个全自动化的一站式云服务平台。承接英迈云10年的技术积累和经验，海航云集市将极大地促进中国云服务市场的发展生态。

为什么市场需要一个“云集市”

集市，顾名思义，这是一个产品买卖的集中市场。云集市的概念也不难理解，这里交易的产品正是“云”。海航云集市要做什么？它是一个云服务平台，通过迁移、支持、咨询、托管等服务形式，集需求采集、个性采购、专业服务为一体的综合性服务平台提供云分销、云托管、云增值等服务，解决云服务“最后一公里”的难题。

云集市相当于云服务的“再共享”，“化云为雨”它将更进一步推动云计算的普及和落地。云集市是基于现有的云服务的共享理念实现更进一步的共享，它将助推云服务能更好地为社会、企业服务。海航云集市通过成熟的核心技术，将各大小供应商的云服务及产品上架到海航云集市。借助海航云集市，上游的云供应商可在一个公开开放的平台上利用大数据分析能力根据市场情况对服务和产品进行优化，调整产品性能及价格，避免产能剩余。而对于下游的云服务购买者，除了能接触到种类繁多的云服务和产品，从而达到货比“多”家减少支出的效果之外，更能找到最切合自身需求的产品，效益最大化。

说到这，也许不少人产生疑问，“如果我是一家要上云的企业，为什么不直接选择云供应商，而是要再到云集市？”其实这里有一个极大的市场趋势，即“多云”环境的部署。根据IDC发布的《2018全球IT行业预测》显示，到2020年，超过90%的企业将会使用多云服务和云平台，超过1/3的机构将会建立多云管理机制。海航云集市正是顺应此趋势，最大限度满足市场需求。从而为下游用户提供切合实际需求的云产品组合方案、实现融合计费管理，免除了用户在不同云供应商开设帐户再结算的繁琐步骤。

即使你没有多云的需求，云集市通过平台的打造，还可以通过强大的渠道网络和议价能力，提供更具性价比的云业务。并且，在一个平台上，同时降低了用户上云选型的成本和复杂度，并能满足定制化的云服务需求。

完善云生态 云集市的空间有多大？

其实，云集市的诞生得益于云计算的庞大市场。Gartner报告显示，2016年全球公有云市场已经达到1,225亿美元，预计2020年，市场规模将增张到1,950亿美元，年复合增长率达19%。而IDC数据进一步显示，2016年中国公有云市场的规模约为150亿元，预计2020年将达到350亿元，年复合增长率为24%，高于全球增长率水平。

海航云集市以规模化效应为基础，通过打通上下游销售环节，适配云产品与云需求，以满足于巨大的企业云业务需求。此外，海航云集市通过包括迁移、解决方案、咨询等高附加值的云托管和云增值服务，在满足上下游客户个性化需求的同时，获取利润，实现买家、卖家、平台三赢。

当然，说起国内云分销市场除了以海航云集市为代表的全开放云集市外，还包括以直销为主的云服务到终端用户的模式，以及建立在本公司公有云服务上的云集市。海航云集市又能分得多大一杯羹？

其实解开各个模式的内涵不难得到答案。

目前国内的云服务分销市场以直销为主，用户需要与多家云服务供应商进行沟通，以及进行对产品性能、价格、相应服务等一系类的对比。此外，由于每个供应商的云服务相对独立，无法形成一个有机整体，云服务产品之间无法形成联动，常常会造成资源的浪费。

国内的一些公有云巨头也已经搭建起云市场服务，但其市场的服务建立在自身的云计算能力之上，在提供云服务方面具有一定的封闭性。

目前国内真正专注做全行业云分销业务的并不多，以海航云集市为代表的平台有望改变这一现状。海航云集市不同于目前国内的主流云服务厂商通过直销的形式封闭的云市场模式，而是专注于构建一个云服务的一站式平台，在这个平台上链接起上游的云服务提供商和下游的代理商，突破原有的销售模式，能够给用户带来更多定制化服务和端到端的云增值服务。

所以，伴随着中国云市场规模的不断扩大和用户上云的复杂需求，以海航云集市为代表的全开放云集市将会迎来巨大的成长空间和机会。

海航云集市的核心竞争力

作为海航云集市的技术赋能者，英迈国际拥有14年的虚拟化和云服务支持经验，超过700名工程师和1250名云专家的技术团队，在云市场上拥有过百项的专利，有着丰富的市场实践经验。

并且，作为全球唯一一家业务网点遍布全球主要国家和地区的信息技术代理商，英迈共有北美、欧洲、拉丁美洲、亚太地区以及中东和非洲5个战略区域，目前业务覆盖全球160多个国家，并已与1800多家厂商建立了合作关系，为近20万家经销商提供商品和服务。英迈中国目前拥有超过6000+家销售商，除了帮助中国本土云供应商直达用户，借助其本地化服务网络，海航云集市还将把国际上优质的云服务引入国内市场。

面对这个巨大市场机会，海航云集市如何提供给用户极佳的体验和服务，又将如何借助英迈云多年的技术积淀和经验落地中国？这个答案让我们一起等待11月14日“海航云集市发布会”解开。

专题直播地址：http://net.zhiding.cn/special/HNA_Cloud