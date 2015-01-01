华为云·钦州云计算及大数据产业发展论坛成功举办，钦州跨入“云时代”

2017年10月26日,以“云聚钦州、数赢未来”为主题的 “钦州云计算及大数据产业发展论坛”活动在钦州成功举办，200余广西省企业客户、合作伙伴和行业专家齐聚一堂，共话广西经济和信息化发展趋势，探讨云服务如何激发企业创新，推动行业发展与变革。

2017年10月26日,以“云聚钦州、数赢未来”为主题的 “钦州云计算及大数据产业发展论坛”活动在钦州成功举办，200余广西省企业客户、合作伙伴和行业专家齐聚一堂，共话广西经济和信息化发展趋势，探讨云服务如何激发企业创新，推动行业发展与变革。同时还在会上举行了钦州•华为云平台上线仪式。

（会议现场）

广西壮族自治区发展和改革委员会副主任李向幸致开场词，他提到，钦州具备独特的区位优势，华为云落户钦州，与广西深入合作，是双赢的选择。我相信，双方的合作，不仅对广西和钦州发展战略性新兴产业、推进供给侧结构性改革、培育发展新动能具有重要的意义，而且也为华为云优化区域布局、拓展东盟市场带来了前所未有的机遇。

（广西壮族自治区发展和改革委员会副主任李向幸致辞）

华为南宁代表处代表邹绍宏指出，华为在云计算领域积累了雄厚的技术实力和全球化优势。基于发展云服务产业的共同梦想和决心，华为公司和钦州走在一起，共同为钦州经济发展添加新动力，与钦州市政府共同打造国际港口智慧物流中心、广西大数据处理中心、广西信息消费支撑中心和离岸外包服务中心，近一年半以来，双方联合团队克服种种困难，在云计算、大数据平台建设、产业招商等方面取得了可喜的进展。

（华为公司广西代表处代表邹绍宏致辞）

华为云大数据专家张焕在主题演讲《大数据创新融合提升城市治理和经济发展水平》中提到，近几年华为在云计算领域进行战略投入，已经构建了一张全国性的资源网络，任何城市节点将作为华为云全国网络的一个组成部分。

（华为云大数据专家张焕）

面对当前的机遇与挑战，华为云是如何帮助企业构建面向未来的竞争力？广西本地企业将如何借助华为云实现数字化转型的？华为云营销总监薛莹在主题演讲《华为云，联接企业现在与未来》中给出了答案：华为云聚合AI、大数据、云计算、物联网等能力，将华为30年积累的ICT技术、平台能力与数字化华为的业务实践相结合，推出了“EI”（企业智能）， 用云服务的方式开放出来，分享给政企客户和合作伙伴。华为云提供稳定可靠、安全可信、可持续发展的云服务，使能企业数字化和智能化转型，助力广西园区和互联网产业升级。

钦州市公安局科技信息化科科长程旭松在主题演讲《钦州公安警务云建设情况案例分享》中表示，我局积极与广西自治区发改委、区公安厅、市发改委、工信委以及华为公司的各位领导、技术人员进行了多次沟通，针对钦州公安基础信息化建设的特点，对钦州公安警务云的建设工作进行了深入的合作，依托华为云的云计算、大数据等现代技术的同时，健全完善“脚板+网络”、“传统+科技”、“专门工作+群众路线”的新思路新方法，打造钦州警务云，推动公安基础信息化建设。

在活动现场还隆重举办了钦州•华为云平台上线仪式，随着“钦州云”的正式上线，标志着钦州市大数据产业发展已取得阶段性成果。其将全面助力钦州建成智慧城市，实现产业转型升级，抢占大数据产业发展先机，将钦州打造成为面向东盟、连接中南、西南地区的区域性大数据集散地。

（钦州•华为云平台上线仪式）

广西新兴信息技术近年来发展迅速，华为云希望以云服务推动广西企业发展，联接企业现在与未来，共同见证时代未来。