双十一快来了，作为一只“程序猿”，我感觉很焦虑…

领导又让我加快开发进程，我的天空雾霾一片。

我是程序员

从小立志改变世界的那种

童年大家看着《格林童话》陷入王子变青蛙的鬼话

我抱着《Python 入门指南》打开了通向世界的大门

当我第一次敲击代码实现“你好，世界”的时候

有一种——“Wow，惊呆了!”的感觉

Java

后来发现Java语言不过是弱水一瓢

IT界充斥着C++、C#、PHP、Perl等几十种编程语言后

有一种——“Wow，掉坑了!”的感觉

C++

Javascript

真正进入社会走向职业战场的时候

才发现世界对程序员有太多的“恶意”

“一个Bug你改了两天了?!”

“亲，加个需求呗~”

“你是我司专门雇来写Bug的吧...”

每次我都尽力藏起手中的砍刀默念：

算了不生气

算了不生气

算了不生气

算了不生气

算了不生气

双十一马上来了….领导又让我加快开发进程，我的天空雾霾一片

华为软件开发云飞进了我的视线

华为软件开发云是集成华为近30年研发实践和前沿理念，面向中小软件企业、软件外包企业、双创企业、互联网企业、高校和广大软件开发者提供的一站式云端DevOps平台，致力于提升全行业敏捷高效开发。开发团队基于云服务的模式，可以“按需使用、随时随地”在云端进行项目管理、配置管理、代码检查、编译、构建、测试、部署、发布等，让开发变得简单高效。

依托于华为云平台，华为软件开发云自正式上线以来，已与大连、青岛、福州、贵阳、西安等多个城市政府签约合作;助力大连理工大学、中国海洋大学、南京大学、厦门大学等30多所高校的软件创新教学平台，服务1600多家企业、30000多位开发者进行云上开发。

以实际应用举例来说

有位程序员就职于盈科世纪开发团队

大连盈科世纪技术开发有限公司(简称盈科世纪)成立于2001年6月，是一家以自主知识产权的软件研发为核心，并兼顾系统集成、IT相关服务为一体的高新技术企业。该公司专注教育行业软件开发十多年，教育产品涵盖义务教育、高中教育、中等职业教育、高等教育等主要的学生教育阶段，形成针对于区域教育的“智慧教育服务平台”和针对于校园信息化“智慧校园服务平台”两个完整解决方案。

由于教育行业用户规模庞大、资源分配不均衡

开发团队面临着以下挑战

•由传统瀑布模型转型敏捷开发的过程中，由于没有配套的工具、流程指引，开发效率甚至大不如前;

• 公司正处于快速增长期，导致业务代码量急剧加大、代码质量得不到保障。如果再通过人工检查的方式去做，不仅效率低，也需额外投入大量的人力成本;

•市场形势变化加快，用户需求层出，运维人员依靠手工部署升级已无法迅速响应解决。

就在教育信息化变革遇阻之时

华为软件开发云犹如一场及时雨降临

助力盈科世纪实现教育产品的云端化升级

华为软件开发云基于敏捷开发理念，为盈科世纪提供从项目管理到开发部署一站式的解决方案。通过打通软件开发全生命周期流程形成完整闭环，一键排查编码风格、架构设计、编码安全等代码问题并提供修改示例，真正实现了集合代码检查、编译构建、部署功能为一体的自动化运维部署，保证项目持续交付、解放运维人员的同时，也大大提高了工作效率跟质量。

通过华为软件开发云的云端精尖技术

盈科世纪收获了意想不到的收益

程序员同志说：

再也不用通宵熬夜加班了

也有时间去找找女票了

双十一也能加入抢购大军了

领导十分满意好像要给我升职加薪了

...

为系统而生，为框架而死，为Debug奋斗终生

我们就是这样一群畅游码海的云端享用者

跃顶触尖 从不止步

我已报名华为云技术私享会——软件开发云专场

对话神秘大咖 只差点击报名!

主题：软件研发交付之困 | 如何真正实现敏捷开发，快速迭代

时间：2017年11月12日下午14:00

地点：天使汇二楼极客咖啡(北京市海淀区海淀大街27号)

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