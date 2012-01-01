双十一快来了，作为一只“程序猿”，我感觉很焦虑…

扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
我是程序员
从小立志改变世界的那种
童年大家看着《格林童话》陷入王子变青蛙的鬼话
我抱着《Python 入门指南》打开了通向世界的大门
当我第一次敲击代码实现“你好，世界”的时候
有一种——“Wow，惊呆了!”的感觉
Java
后来发现Java语言不过是弱水一瓢
IT界充斥着C++、C#、PHP、Perl等几十种编程语言后
有一种——“Wow，掉坑了!”的感觉
C++
Javascript
真正进入社会走向职业战场的时候
才发现世界对程序员有太多的“恶意”
“一个Bug你改了两天了?!”
“亲，加个需求呗~”
“你是我司专门雇来写Bug的吧...”
每次我都尽力藏起手中的砍刀默念：
算了不生气
算了不生气
算了不生气
算了不生气
算了不生气
双十一马上来了….领导又让我加快开发进程，我的天空雾霾一片
华为软件开发云飞进了我的视线
华为软件开发云是集成华为近30年研发实践和前沿理念，面向中小软件企业、软件外包企业、双创企业、互联网企业、高校和广大软件开发者提供的一站式云端DevOps平台，致力于提升全行业敏捷高效开发。开发团队基于云服务的模式，可以“按需使用、随时随地”在云端进行项目管理、配置管理、代码检查、编译、构建、测试、部署、发布等，让开发变得简单高效。
依托于华为云平台，华为软件开发云自正式上线以来，已与大连、青岛、福州、贵阳、西安等多个城市政府签约合作;助力大连理工大学、中国海洋大学、南京大学、厦门大学等30多所高校的软件创新教学平台，服务1600多家企业、30000多位开发者进行云上开发。
以实际应用举例来说
有位程序员就职于盈科世纪开发团队
大连盈科世纪技术开发有限公司(简称盈科世纪)成立于2001年6月，是一家以自主知识产权的软件研发为核心，并兼顾系统集成、IT相关服务为一体的高新技术企业。该公司专注教育行业软件开发十多年，教育产品涵盖义务教育、高中教育、中等职业教育、高等教育等主要的学生教育阶段，形成针对于区域教育的“智慧教育服务平台”和针对于校园信息化“智慧校园服务平台”两个完整解决方案。
由于教育行业用户规模庞大、资源分配不均衡
开发团队面临着以下挑战
•由传统瀑布模型转型敏捷开发的过程中，由于没有配套的工具、流程指引，开发效率甚至大不如前;
• 公司正处于快速增长期，导致业务代码量急剧加大、代码质量得不到保障。如果再通过人工检查的方式去做，不仅效率低，也需额外投入大量的人力成本;
•市场形势变化加快，用户需求层出，运维人员依靠手工部署升级已无法迅速响应解决。
就在教育信息化变革遇阻之时
华为软件开发云犹如一场及时雨降临
助力盈科世纪实现教育产品的云端化升级
华为软件开发云基于敏捷开发理念，为盈科世纪提供从项目管理到开发部署一站式的解决方案。通过打通软件开发全生命周期流程形成完整闭环，一键排查编码风格、架构设计、编码安全等代码问题并提供修改示例，真正实现了集合代码检查、编译构建、部署功能为一体的自动化运维部署，保证项目持续交付、解放运维人员的同时，也大大提高了工作效率跟质量。
通过华为软件开发云的云端精尖技术
盈科世纪收获了意想不到的收益
程序员同志说：
再也不用通宵熬夜加班了
也有时间去找找女票了
双十一也能加入抢购大军了
领导十分满意好像要给我升职加薪了
...
为系统而生，为框架而死，为Debug奋斗终生
我们就是这样一群畅游码海的云端享用者
跃顶触尖 从不止步
我已报名华为云技术私享会——软件开发云专场
对话神秘大咖 只差点击报名!
主题：软件研发交付之困 | 如何真正实现敏捷开发，快速迭代
时间：2017年11月12日下午14:00
地点：天使汇二楼极客咖啡(北京市海淀区海淀大街27号)
点击如下链接，立即争抢参会名额!(进入邀请函)
http://p.smarket.net.cn/soft/app_wap/views/index.html?code=081cHZ8m1nUtii0Drw9m1Lt79m1cHZ89&tc=84631613p3
综合评分：8.3475 分
云能力：8.1 分
营业额：2202亿人民币[2012]
云服务：华为云计算网络
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。
英伟达：GTC CHINA 2017大会
IBM Systems创行者高峰论坛直播：如何架构人机同行的世界
新华三下一代计算与存储发布会
“七年之痒” OpenStack让你审美疲劳了吗？
联想ThinkSystem发布会：让计算更智慧