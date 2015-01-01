 天海投资联手商汤科技 AI场景化应用创造新价值

10月17日，海航科技集团旗下A股上市公司天海投资与商汤科技在上海海航大厦举行战略签约仪式，双方将共建超算中心和视觉AI基础能力，在航空、酒店、物流、金融、零售等场景全面落地应用，实现AI加场景的快速突破。

10月17日，海航科技集团旗下A股上市公司天海投资（股票代码：600751）与商汤科技在上海海航大厦举行战略签约仪式，双方将共建超算中心和视觉AI基础能力，在航空、酒店、物流、金融、零售等场景全面落地应用，实现AI加场景的快速突破。海航科技董事、天海投资副董事长兼首席执行官桂海鸿、天海投资运营总裁刘亮、海航生态科技运营总裁许竞与商汤科技CEO徐立、商汤科技副总裁柳钢等出席了签约仪式。

天海投资运营总裁刘亮、商汤科技副总裁柳钢分别代表双方签署战略合作备忘录

核心AI技术+深厚产业场景

多维度开掘人工智能广阔市场

作为世界500强企业，依托24年产业运营经验，海航以航空、酒店、机场、写字楼、商超、住宅小区等实体场景为依托，布局旅游、金融、科技、物流、零售等服务环节，积累了丰富的人工智能应用场景和海量数据资源。天海投资作为海航科技集团旗下唯一的A股上市公司和核心运营平台，正积极布局AI领域。

海航科技董事、天海投资副董事长兼首席执行官桂海鸿发言

今年7月，商汤科技完成4.1亿美元B轮融资，创下全球人工智能领域单轮融资最高纪录，也成为全球融资额最高的人工智能独角兽企业，目前该公司市场价值超过100亿人民币。

商汤科技致力于引领人工智能核心“深度学习”的技术突破，构建人工智能、大数据分析行业解决方案。商汤科技建立了国内最大的、也是唯一自主研发的深度学习超算中心，并成为中国最大的人工智能算法供应商。多年来，商汤科技在计算机视觉基础技术研究始终处于世界前沿，超群的原创技术实力成为商汤科技的标签，与商汤合作成为海航在视觉AI领域取得突破的必然选择。

据悉，双方首先将在海航集团丰富的航旅场景中运用商汤科技全球领先的AI技术，围绕智慧航空、智慧空港、智慧旅游、智慧酒店等领域展开深度合作。此外，双方还将在新金融、新零售、智慧物流等业务领域共同探索，实现更多突破创新和落地应用，树立AI技术与产业场景跨界融合典范，将成功经验渗透到更多领域，创造更为广阔的市场空间。

从单点技术突破到场景综合运用

AI市场前景广阔

AI虽然被业界公认为挖掘价值金矿的引擎，但AI的研究和应用至今更多地分散在单点技术上，还无法满足众多企业，特别是大型企业的供应链、制造、经营管理等复杂生产系统的需求。此次在海航集团与商汤科技过去丰富合作经验的基础上，将进一步探索人工智能技术的集成解决方案，双方围绕深度学习、计算机视觉AI技术在航旅、物流、金融等行业场景的创新应用，同时在数据服务上进行开发与突破，实现产业智能化升级，为来自全球的合作伙伴提供高附加值的解决方案和产品。

商汤科技CEO徐立表示，海航业务横跨多个领域，拥有完整产业图景，双方的合作将会聚焦整体应用场景的AI化，把商汤科技的技术优势与海航丰富的业态深度绑定，通过人工智能的顶层规划，由单点技术突破走向场景综合运用，打造真正的“超级人工智能”。

除了场景、技术和数据资源外，人才也是人工智能发展的重要基础。商汤科技拥有亚洲最大的深度学习团队，在人才储备和建设方面有独特的优势。以此为基础，双方将建立“产学研”一体化的AI实验室，共同培养人工智能行业高端人才、推动产学相结合，构筑人工智能发展的先发优势。

人工智能未来已来

科技新军布局AI掘金千亿市场

2017年7月，国务院印发的《新一代人工智能发展规划》提出，到2020年中国人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点，将我国人工智能产业竞争力带入国际第一方阵。权威机构预测，2020年AI市场规模将达4000亿美元。

天海投资与商汤科技此番合作，不仅是技术与产业深度“跨界融合”，也代表了传统产业在ABC技术为代表的人工智能浪潮下转型升级的方向，为航旅、金融、物流、零售领域的智能化发展带来巨大想象空间。

以万物互联为基础的人工智能技术革新将进一步深化商业模式的维度，“人工智能+”必将带来更大的市场空间。

对此，海航科技董事、天海投资副董事长兼首席执行官桂海鸿表示，人工智能是新技术变革的重要力量，商汤科技作为中国人工智能领域的领军企业，拥有多项核心原创技术。天海投资与商汤科技的合作能够实现优势互补，在数据、场景、核心技术等方面发挥协同效应，共同推动人工智能赋能实体经济，挖掘人工智能千亿市场价值。