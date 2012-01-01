新华三携手南京基础教育 打造全面云化的智慧教育云

近期，为了充分发挥教育信息化对教育现代化的支撑，促进信息技术与教育教学的深度融合，同时推动新时期区域基础教育信息化的发展，面向全国基础教育信息化的“2017年信息技术与基础教育融合研讨会”在南京成功举办。

近期，为了充分发挥教育信息化对教育现代化的支撑，促进信息技术与教育教学的深度融合，同时推动新时期区域基础教育信息化的发展，面向全国基础教育信息化的“2017年信息技术与基础教育融合研讨会”在南京成功举办。

本次研讨会由南京市教育网络安全和信息化领导小组办公室主办、新华三集团协办，来自全国各省市教育信息化专家领导出席会议，共同探讨物联网、云计算、大数据等新技术在普教信息化中的应用与实践，探索合理配置教育资源、扩大资源覆盖面、提升教育质量和效率的科技捷径。

双轮驱动的教育现代化模式

南京市教育局副局长、市教育网络安全和信息化领导小组副组长、办公室主任、潘东标

本次研讨会中，南京市教育局副局长潘东标在接受至顶网采访时表示：“习近平总书记在十九大报告中讲到，‘优先发展教育，是更高水平小康和教育现代化的基础工程。’因此，基础教育信息化是一件功在当代、惠泽千秋的事业。”

潘东标表示，“对于南京来说，要率先实行教育现代化，必须要实现双轮驱动：一是信息化；一是国际化；以信息化和国际化双轮驱动来助推南京更有品质的教育现代化，所以我们从十一五、十二五到十三五一直在推进教育信息化的建设，以信息化引领更有品质的教育现代化。”

另外，潘东标指出，“未来十年，南京教育要抓‘新三基’。第一是基于网的教育，第二是基于脑的教育，第三是基于小班的教育。这个‘新三基’，就是智慧教育。通过大数据，物联网，人工智能和教育教学的深度融合，打造人本化的智慧学习空间，让学生的创新潜能和个性品质得到充分发挥。”

要打造这样一个以人为本的智慧教育体系，需要如何落实呢？潘东标对此表示，“人本化的智慧学习空间是由个性化的学习环境、多样化的学习模式、现代化的学校刺激，相互融合，共同支撑的新形态。要适应这种多样化的教学模式和学习环境，我们提出了四个一流：一流的理念；一流的专家；一流的企业；一流的创新实践。”

潘东标继续讲到，“其中很重要的一点就是要同一流的企业进行合作，就比如像新华三这样的企业，已经和南京有过十多年的合作经验。因此，我们希望新华三能够继续提供强大的新IT技术平台，实现与教育模式的深度融合，为推动教育变革做出更大贡献。”

实现全面云化的教育信息化平台

新华三集团副总裁、云计算产品线总裁 吴健

在南京市全面开展教育信息化的背景下，新华三集团副总裁、云计算产品线总裁吴健表示：“新华三始终密切关注教育信息化的发展趋势，不断利用自身行业经验及研发能力，为教育信息化建设提供技术支撑。”

吴健特别强调，“我们在南京的教育平台已经实现全面云化，首先在南京电教馆和区电教馆及各学校的IT基础设施已经实现全面云化。这不只是网络间的连通，而是基础设施之间实现资源共享，换句话说，市里的机房、区里的机房、学校的机房，从逻辑上就成为了一朵教育云。”

这听起来好像很简单，而这实际上却非常复杂。吴健表示，“由于南京已经有一个大的城域网络，所以我们在考虑网络之间如何互通，数据中心之间如何连接的问题时，就考虑在数据中心内部实现大二层的网络架构。在物理上，这些数据中心虽然是分布在不同地方，但从逻辑上，完全实现了二层之间的互通，这样做的好处就在于，上层应用从一个数据中心跳到另一个数据中心，对用户是没有感知的。”

吴健还指出，“从计算角度来讲，这些应用是可以相互推送的，比如视频点播类应用，不管是在市里，还是在全区或者各所学校进行部署，都可以通过把这个业务的虚机直接推送到前端的数据中心，初中不同区域的老师和同学就可以在本地就近访问资源，达到满意的视频点播流畅度。这也解决了带宽不足的问题。”

从计算、存储、网络全面实现云化，这必须要靠技术去做保障。对此，吴健表示，“当全面云化的能力形成后，才能够称为信息化，每年政府在教育信息化的投入都非常大，而把基础架构部分全面云化以后，总体成本可以比原来降低50%以上，但效率却比原来更高，所以云其实是一个基础能力的保障。坦率讲在这方面南京是走的比较靠前的，这些方案对其他地区能够起到很好的借鉴作用。”

此外，吴健还表示，“不仅在IaaS层的云技术方面，其实在云学堂，包括上面的应用，我们也实现了全面的云化。现在的云学堂可以实现在整个市区范围中，利用一个数据中心来支撑所有的云。换句话说，每位老师或同学只需一个终端屏幕就能获取所有后端的资源。而云学堂本身其实已经成为了一个运营中心，这样就更加体现出基础教育公平、共享、互通的整体办学理念，也进一步缩小了城乡之间，区域之间，和校企之间的教学差距。”