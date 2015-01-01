智慧新媒体 4K超高清——华为2017媒体行业现场会 相约济南

智慧新媒体 4K超高清——华为2017媒体行业现场会”将于11月10日在山东济南举行。

全球领先的信息与通信解决方案供应商华为今日宣布，华为2017媒体行业现场会将于11月10日在山东济南隆重召开。大会以“智慧新媒体 4K超高清”为主题，届时，行业权威机构、专家及用户将共同分享最新产业洞察，探讨新时代媒体技术的机遇与挑战，快速实现全媒体融合战略。

这是一个变革的时代，科技的发展同样驱动着媒体业务的变革。无论是传统媒体还是新媒体，电视台4K、8K、媒体云、“中央厨房”等技术理念也在快速驱动媒体深度融合并实现质变与超越，将成为媒体人共同关注的话题。

本次会议将为我们带来哪些亮点呢？

亮点一： 参观实践

山东广播电视台-华为中央厨房全媒体平台，基于“采、编、播、管、用”全媒体业务流，展示了基于全媒体平台的媒体汇聚、处理、生产、管理和发布等实时情景体验。本次会议上，将进行4K样板点运营商“三朵云”参观，演示韩国KT等运营商的4K点播、直播效果，给电视台客户建设4K频道提供有效的案例支撑，并带领现场嘉宾体验华为“三朵云”4K视频业务，此外还将在现场进行山东广播电视台-华为中央厨房样板点的揭牌仪式。

亮点二：专家论坛

在数字化发展日新月异的今天，媒体行业面临着诸多挑战，本次大会特邀4K产业联盟专家、央视前总工宋宜纯等业内资深专家，深度解析4K建设的方向与痛点，山东广播电视台技术专家将结合自身业务分享中央厨房建设案例，还有SONY技术专家讲解SONY+华为 4K IP live联合解决方案等。

亮点三：方案展示

华为针对全媒体的解决方案，涉及“采、编、播、管、存”全流程业务，采用标准、开放、兼容、弹性的IaaS架构，构建了针对电视台业务定义的IT资源池化、服务自动化、管理智能化的混合云平台，实现随时随地的全媒体内容制播，让电视台客户自在享受流畅、便捷的制播体验，助推业务敏捷，从容应对全媒体转型挑战。

基于华为分布式架构的媒体大数据存储OceanStor9000的高清制作解决方案，充分理解电视台行业非线性编辑的高性能、低时延、零丢帧的诉求，最大可以支撑20层高清视频同时编辑，或6层4K视频同时编辑，实现了4K制作场景的协同编辑，提升了4K节目的制作效率。

通过深入理解电视台业务，华为与伙伴共同设计的解决方案基于公有云的素材快速回传和公有云低码粗编方案，通过专线/VPN等链路+公有云组合方式，实现外拍节目快速回传，并能够在公有云上进行简单的低码编辑工作。

基于华为FusionBridge实现混合云的管理，能够帮助客户实现公有云和私有云的数据协同。华为公有云+image播出方案，首次尝试推出云备播方案；华为私有云+GPU直通/GPU虚拟化技术+第三方非编系统的方案，能够快速帮助客户实现台内办公制作一体化，实现快速编辑，业务效率得到有效提升。