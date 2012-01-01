信息惠民新样板 智慧潍坊新名片

国家统计局公布的2016年中国城镇化指数达到57.35%，且这个数字在不断增长。在中国城镇化的进程中，为了让城市更宜居宜业，中国迎来了建设智慧城市的浪潮。

国家统计局公布的2016年中国城镇化指数达到57.35%，且这个数字在不断增长。在中国城镇化的进程中，为了让城市更宜居宜业，中国迎来了建设智慧城市的浪潮。时至今日，全国大大小小的智慧城市试点超过500个，不过要将城市智慧落到实处并不容易，其中还不乏一些城市盲目跟风没有明确目标。

当然，也不乏一些城市利用建设智慧城市的契机，在提升社会治理能力、创新发展经济，尤其是便民惠民等方面做出了成绩和表率。山东潍坊就是其中的代表之一。

2016年年底，中国社会科学院信息化研究中心按照智慧城市发展水平评价指标体系评选潍坊市为中国智慧城市建设50强。作为中国信息惠民、信息消费、电子政务和智慧城市试点城市，潍坊提出了以云计算、物联网和大数据为支撑，以“以人为本，创新驱动”为战略引领的“智慧城市3.0”理念，探索并实践了具有潍坊特色的智慧城市建设新模式、新路径。

“一盘棋推进、一体化引领” 探究智慧城市的潍坊特色

毫无疑问，智慧城市需要顶层设计而不是盲目建设，潍坊市将智慧城市建设纳入全市顶层设计和城市总体发展规划，注重规划对接、政策协同、步调一致，形成了全市“一盘棋推进、一体化引领”的智慧城市建设模式。

据了解，2015年4月，潍坊市在山东省内率先成立了智慧城市建设办公室，负责统筹协调全市智慧城市建设工作。为了保证智慧城市工作执行到位，在市智慧办指导下，潍坊各县市区成立了智慧城市建设部门，市直各部门建立了CIO（CDO）工作机制。全市上下形成了政府主导、各级各部门协调联动、市民和企业积极参与的智慧城市建设氛围。

摊开潍坊智慧城市的建设图谱，可以总结为“三三N+创新驱动”的智慧潍坊建设实践，即：

三大平台

城市云服务平台

立足“互联网+”，充分尊重市民的城市主体地位，从重构城市生活服务的全新角度，构建面向市民的一体化在线公共服务体系。

政务云服务平台

着力打破信息孤岛，实现全市数据资源互通共享，为“互联网+政务服务”提供基础支撑。

企业云服务平台

为全市中小微企业提供技术创新、融资担保、管理咨询与诊断等覆盖全业务流程、整个生命周期的全方位、一站式服务。

三大支撑

云计算服务中心：

按照国家A级机房标准设计要求，整合市政务中心现有机房资源设施，建设统一的、绿色节能、按需分配的分布式云计算中心，支撑政务云、民生云和工业云、农业云等的高效、安全和可持续发展，实现全市各级各部门、各行业领域业务应用在云计算中心汇聚。

大数据运营中心

通过成立潍坊市大数据交易公司，依托云计算中心，在政务、商务、民生、产业发展等领域开展大数据整合、开发、运营以及政府数据开放和服务。

物联潍坊创新中心

采用当前新一代的物联网技术——窄带物联网（NB-IoT）技术，构建城市神经传感网络，搭建起潍坊市各个场景的物联网应用。

N项应用

潍坊致力于构建“民生服务+城市治理+产业提升”融合发展的智慧应用建设体系，打造智慧政务、智慧教育、智慧医疗、智慧交通等N项智慧应用及智慧农业、智能制造等，从而提高惠民服务水平、提升社会治理能力、增强产业提升动能。

创新驱动

用创新思维完善智慧城市的框架设计，用制度机制创新实现相关利益格局的再调整，用模式创新吸引社会资本参与建设，是潍坊打造智慧城市的一个重要法宝。“潍V”APP、云支付、无线城市网、城市会客厅、智慧城市运管中心等作为智慧潍坊建设的亮点，都是不断探索创新的成果。

让市民感受到智慧潍坊建设带来的便利与实惠

正式启动智慧城市创新发展两年多时间，如果要总结最值得称赞的智慧潍坊建设成果，提高惠民服务水平是一大亮点。潍坊市充分尊重市民的主体地位，从市民关注的焦点、热点和难点问题中寻找智慧潍坊建设切入点，其首要追求的就是提高市民体验的获得感、满意度和幸福感。

在惠民这项工作上，潍坊下了足够多而细致的工夫：

凭借以市场化方式打造的“潍V”智慧城市云服务平台，潍坊整合了全市教育、医疗、健康、交通、旅游、养老、电商购物以及行政审批等本土化公共资源，以手机APP方式为市民提供“吃、住、行、游、娱、购”的智慧城市生活新体验。目前已为全市100多万市民提供9000多万人次的便民服务。

其中，“健康宝”为市民提供医疗机构预约挂号、医保支付、电子病历、远程坐诊等服务；“掌中宝”为家长提供城区幼儿园和校车实时视频；“爱旅游”为市民提供景点查询、智能导游、电子门票等服务；“网上政务厅”连通市县两级政务服务中心，实现 2000 余项政务服务事项的手机端“一站式”办理等。

潍坊还结合本地实际创新打造了“V派”城市通行证，市民通过“V派”手机APP，集成居民电子身份证、社保卡以及银行卡、公交卡、自行车卡、门禁卡、图书借阅卡、旅游一卡通等各类城市IC卡，从而实现“一机在手，全城通行”。潍坊以此发起“三无联盟”，倡导“无卡、无证、无现金”的智慧城市品质生活。

此外，潍坊在国内还率先建成基于城市照明系统、城区全覆盖的“超级WiFi”免费无线城市网。潍坊主城区已完成25000余盏智慧路灯的替换，年度节省电能约686万kW·h，市民更能享受到可以随时接入的免费WiFi网络。

如此等等，市民实实在在地感受到了智慧城市建设的成果，智慧潍坊以惠民服务为出发点也更接地气、更受市民认同。

延伸智慧触角 潍坊打造物联网样板城市

在潍坊市智慧城市建设办公室主任张宝庆看来，“智慧城市正在向着与人类大脑高度相似的方向进化，它将具备自己的视觉、听觉、触觉、运动神经系统，也会拥有自己的记忆神经系统、中枢神经系统等。”

城市神经元网络系统将是智慧城市的关键核心，为此，潍坊建设“物联城市”进入发力期，潍坊市携手华为公司致力于打造基于NB-IoT技术的物联网样板城市。按照“一网、一平台、N个应用”的模式，潍坊统筹推进基于NB-IoT标准的“物联潍坊”建设，从智慧河长智慧市政等12个领域入手，延伸智慧潍坊城域网的触角，搭建全市物与物、人与物、人与人交互的感知神经网络。

通过构建NB-IoT窄带物联网络和物联网公共服务平台，物联潍坊实时获取老人位置及状态、路灯、泊位、水质、环境等传感器数据，为市民和企业提供智慧养老、智慧路灯、智慧停车、智慧农业等方面的物联网创新服务。

如智慧农业利用NB-IoT技术和物联网公共服务平台，可实时收集温度、湿度、光照以及土壤成分等农业生产环境信息，为农业生产提供精准化种植、可视化管理、智能化决策，目前已实现3000多个蔬菜大棚的智能管理；农村供水领域结合物联网公共服务平台，实现全市39处大型农村水厂的各项饮水指标实时监控，农村饮水安全监测站单点建设成本降低30%，让农村百姓喝上干净的自来水。

目前，潍坊利用NB-IoT物联标准创新智慧潍坊建设的案例，已被国家发改委收录进《2017年中国新型智慧城市建设案例白皮书》；以潍坊建设为案例编制的《智慧城市设备联接管理公共服务平台技术要求》全国标准，已报中国国家标准化管理委员会等机构审核。

智慧潍坊展望

面向未来，潍坊市将继续探索智慧城市创新发展的新模式，吸引更多的如华为公司这样优秀的智慧城市建设力量和社会资本广泛参与智慧潍坊建设项目，让市民和企业享受到更多的智慧城市建设成果。

看得出，在统筹协调和顶层设计的整体规划下，潍坊的智慧城市建设从探索阶段走向了实践阶段，在数百个中国智慧城市试点中，智慧潍坊取得的成果令人称赞。据了解，潍坊还规划了“5437”的智慧潍坊发展总体思路，即：开展引领城市转型发展的5大智慧化行动，打造支撑新旧动能转换的4个中心，实施面向重点行业和领域的37个重点专项，打造国家新型智慧城市示范城市。

届时，“智慧”必将成为“鸢都”潍坊新的城市名片！想要更全面的感受“智慧潍坊”的魅力，敬请关注于11月16-21日在深圳召开的“第19届高交会暨华为智慧城市峰会2017”！

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