新华三渠道大比武：赋能渠道 让伙伴“多产粮、高丰收”

今年9月份，“新华三论剑”2017渠道大比武正式开战，时间过去两个月，南区和北区半决赛相继落下帷幕，并产生半决赛八强，接下来八强选手队伍将迎来本月中旬的总决赛。届时，他们将为公司荣誉和“江湖地位”而战。

今年9月份，“新华三论剑”2017渠道大比武正式开战，时间过去两个月，南区和北区半决赛相继落下帷幕，并产生半决赛八强，接下来八强选手队伍将迎来本月中旬的总决赛。届时，他们将为公司荣誉和“江湖地位”而战。

“新华三论剑”2017渠道大比武北区半决赛现场

说起来，这是紫光旗下新华三集团成立以来举办的首届渠道技术比武活动，至顶网记者亲历北区半决赛，比赛流程设置和舞台搭建专业性十足，还真有点《一站到底》的意思。所以看得出，新华三对此次渠道大比武活动的重视程度。

其实新华三举办渠道大比武的初衷在于提升渠道合作伙伴的技术营销能力、深化渠道合作，希望通过大比武的形式，以赛促训，推动CT渠道和IT渠道的快速融合，提高合作伙伴核心战斗力，提升整体竞争力。

新华三集团副总裁、渠道销售与管理部副总经理 杨健

在今年4月份的领航者峰会上，新华三提出“准直销+伙伴优先”的渠道策略，这意味着除了行业标杆客户和价值客户外，更广阔的市场新华三将交给渠道合作伙伴去拓展。怎么让渠道伙伴去拓展？新华三集团副总裁、渠道销售与管理部副总经理杨健在接受我们采访时指出，要让渠道体系实力不断提升，只有这样才能让伙伴“耕者有其田、多产粮食、获得丰收”。

渠道大比武是一种刺激和激励手段，一方面检验新华三渠道赋能的成果，另一方面督促或吸引渠道不断提升实力。用杨健的话说，新华三希望和合作伙伴共同成长。

渠道整合是新华三成立以来渠道工作的第一个目标，从此次半决赛的赛题看来也有意侧重两者的融合考查。不过各个队伍大多对交叉融合的题目应答自如，可见渠道融合的效果十分不错。

事实上，反映到市场收入上，渠道整合的工作也已经给出了明显的答案。杨健说，“到目前看来网络的销售增长高于往年,服务器的增长更是超过了网络的增长。”

目前，新华三融合后的生态伙伴体系里已经有了10000家合作伙伴，核心合作伙伴达到了1000家。

针对这些合作伙伴，过去一两年，新华三在渠道赋能上做了很多工作，例如 “春雨行动计划”，旨在为渠道核心合作伙伴提供最全面最及时的网络产品和网络认证专业培训，助力合作伙伴提升综合能力，从而具备新华三网络产品及解决方案的销售及售后服务核心竞争力。

新华三集团渠道销售与管理部、渠道解决方案部总监 陈继斌

新华三集团渠道销售与管理部、渠道解决方案部总监陈继斌指出，“新华三希望通过一系列赋能的动作让我们的渠道既具备网络的销售能力，也具备IT的销售能力，从而在我们的所有的客户上面实现全产品线的销售。”

除了持续赋能的工作外，杨健强调了新华三下一步渠道工作的重点，即落在新华三集团渠道商业模式的建设上，以让渠道伙伴和自己获得更多的市场份额。

杨健强调了下一步渠道商业模式创新的关键词“场景化”，新华三希望强化伙伴场景化方案营销能力，满足客户业务的融合交付需求，并用场景化方案深耕区域和行业市场。

所以这也是11月15日渠道大比武决赛中新华三着重考查的能力，八强队伍巅峰对决在即，我们一起祝他们好运！