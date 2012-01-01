中石化洛阳工程有限公司：以创新IT成就新常态下的新发展

2012年，中石化洛阳工程有限公司完成公司改制，与中石化广州工程有限公司实行“一套人马、两个公司”一体化运作。公司广州新基地在之后几年逐渐落成，根据战略部署，公司总部搬迁到广州，翻开向世界一流工程公司迈进的篇章。

成立于1956年的中石化洛阳工程有限公司，前身为石油工业部抚顺设计院、中国石化总公司洛阳设计研究院、中国石化集团洛阳石油化工工程公司，至今已有60年的历史。经历了建国后的前二十多年的发展，又经历了改革开放以来近40年的变迁，一直到当下的新经济、新常态。中石化洛阳工程有限公司的发展档案袋里有着一页又一页可圈可点的记载。



进入新经济时代，在全球能源化工一体化的挑战下，公司确定了积极培育新经济效益增长点，努力实现在新常态下新发展的战略方向。而创新IT的应用，为公司激发新动能，实现战略目标提供了可靠的保证。



2012年，中石化洛阳工程有限公司完成公司改制，与中石化广州工程有限公司实行“一套人马、两个公司”一体化运作。公司广州新基地在之后几年逐渐落成，根据战略部署，公司总部搬迁到广州，翻开向世界一流工程公司迈进的篇章。



诞生于新常态下的广州基地，承载了洛阳工程公司新战略目标的实现，同时，也被赋予了以创新信息技术支持，以适应新经济的能力。这个能力由洛阳工程公司与华为共同成就。



新基地新期待：整合、高效、畅通、易于管理



随着世界经济一体化的特征日益显性，石油化工行业的全球化竞争也日趋激烈。严峻的挑战对洛阳工程公司的管理、协调、组织各项能力要求越来越高。以创新信息技术为主要支撑的新经济形态，又使得信息化成为数字化企业的核心竞争力。这个大背景使得公司在新基地的建设中，希望有效地整合公司现有IT 资源和各式各样的专业软件、系统，并将其稳定、实时、高效地交付给办公、技术人员，进一步提高资源的共享能力。



此外，洛阳工程公司不断扩展的国内国际业务不可避免地使公司的办公地点呈现云化特点，分支机构将遍布全球。同时，业务范围的扩大和竞争环境的变化，促使企业需要一个集成化、智能化、协同化的工作平台，将员工、工具、资产、数据全部实现无缝连接。让数据流动起来、经验互相分享、知识充分共享，全面提升员工的生产力、工具的使用率和资产的利用率。

要实现快速协同共享、提升效率的目标，需要一个整合、高效、畅通的网络作支撑。洛阳工程公司设定的具体指标为：具备运营级可靠，确保7*24小时的业务畅通；实现端到端高性能网络，确保面对高并发业务访问需求，也能使业务在任何一个位置流畅的运转；员工和合作方、访客在任何位置可以随时接入网络，按权限访问到所需资源；网络需要易于管理，以便在不增加管理人员数量的情况下，完成更多种类、更多数量的网络设备管理。归结下来，即要满足需求，还要管理简单。

无数创新故事告诉我们，简单往往需要不简单的过程来实现。而这，恰恰是华为擅长的。

华为解决方案：以实力和创新成就客户期待

作为一直专注于ITC领域的解决方案供应商，华为多年来于技术创新近乎偏执的追求，是其品牌含金量得以不断提升的重要因素之一，也是诸多合作伙伴选择华为的前提。

华为公司承接了中石化洛阳工程公司广州新基地网络搭建的项目之后，结合新基地所需的网络平台需求，利用华为的产品、解决方案及移动、云计算等创新IT技术，制定了实现客户期待的项目目标的整套解决方案。即：全面提升新基地的有线办公网络和数据中心网络，填补无线网络的空白，实现所有楼层无线信号全覆盖；确保整体网络平台安全、可靠、稳定、快速，使用户具有优异的网络使用体验；部署无线认证系统和统一的基础设施管理系统，建立一个具有国内领先、国际先进水平的网络平台体系。

华为为洛阳工程公司提供的解决方案即着眼于当下的需求，也为新基地未来的业务拓展提供了开放的空间。在技术方面充分体现了作为行业领导厂商的核心能力，例如作为核心节点的CE12800系列，是目前全球最高配置的核心交换机。整机最大支持160Tbps交换容量，最高支持576个100GE、576个40GE、2304个25GE或2304个10GE全线速接口。且有支持全面的虚拟化能力和丰富的数据中心特性；最新一代802.11ac Wave 2无线接入点设备经受住了国际权威测试机构Tolly Group最严苛的对比测试。性能全面领先业界主流厂商同类产品。

同时，华为还通过云计算等创新技术传递了与新经济时代相吻合的管理及运营理念。诸如无线网络的无缝覆盖，以及无线有线一体化运维；让访客无感知的接入网络，通过二维码、微信甚至其它社交媒体账号实现无线接入。数据中心Vxlan技术的应用，实现了网络资源可靠且灵活的部署。

高效、可靠、易管的新基地网络平台

华为公司为洛阳工程公司搭建的有线无线一体化的办公园区网络及新一代数据中心网络，具有如下特色：

高速网络：CE12800交换机作为核心节点，部署业内最高速单端口100G接口，并与CE6800交换机共同构建扁平化的40G fabric数据中心网络，S12700与S7700交换机通过多万兆互联，大幅提升园区网络性能。新一代802.11ac AP实现无线网络无缝覆盖，将无线接入能力提升到千兆。

高效网络：网络全面使用虚拟化技术，CE12800和S12700交换机通过“多虚一”技术，简化网络管理，提升网络带宽的利用率，CE12800交换机更进一步将“多虚一”与“一虚多”结合使用，将物理交换机灵活的切分为多个逻辑交换机，大大提高了资源利用率。

可靠网络：S12700交换机创新的“1+N”主控冗余技术，是具备业内最高可靠性集群技术，为园区网络保驾护航。在数据中心内，通过M-LAG技术，使得每台服务器同时连接两台CE6800交换机，确保应用高可靠。对于园区接入层单点部署的S7700交换机和AP5030无线接入点，也分别具备双主控、多风扇框、多电源模块和双端口上行的单节点高可靠能力。整体网络设计确保业务具有极高级别的连续性。

创新网络：数据中心全面部署Vxlan技术，在构建稳定三层网络的基础上，叠加Vxlan网络，无需使用生成树协议，缩小了二层域，提高网络的稳定性、扩展性，并实现网络资源的灵活部署。

易管网络：通过部署Agile controller园区控制器，使得无线用户基于AD账号认证，并无感知的接入网络，访客也可以通过二维码、微信甚至其它社交媒体账号实现无线接入。通过部署esight基础设施管理系统，实现对网络、服务器、存储等设备的统一管理，新基地网络的功能，与洛阳工程公司最初的期待完美对接。通过全面部署业内最新的网络技术，使得新基地网络整体能力有极大的提升。高速稳定的网络可以支撑更丰富的业务；有线无线一体化、网络与IT统一管理大大提高了管理团队的工作效率；创新性的使用Vxlan技术使得数据中心网络可适应不断变化的业务需求。

雄关漫道真如铁，尔今漫步从头越。已有60年历史的中石化洛阳工程公司几乎经历了新中国所有的经济形态，新常态的背后是不断创新的产业趋势和竞争日益激烈的市场环境。正是得益于信息化与业务日益深度的融合，对于创新的不懈追求，使得中石化洛阳工程公司在一个个新起点上，不断地实现新目标，成就新辉煌。