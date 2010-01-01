数据保驾护航 华为助力上海市教委云平台一体化备份建设

上海市人民政府教育委员会统筹规划和宏观管理学前教育、基础教育、高等教育、职业技术教育、终身教育，并负责规划、协调、指导教育体制、办学体制和教育、教学的综合改革，统筹协调和管理中央部委在沪高校工作，是上海市政府直属机构。

上海市人民政府教育委员会统筹规划和宏观管理学前教育、基础教育、高等教育、职业技术教育、终身教育，并负责规划、协调、指导教育体制、办学体制和教育、教学的综合改革，统筹协调和管理中央部委在沪高校工作，是上海市政府直属机构。

上海市教委信息中心负责运行的上海教育数据中心现已托管两委机关及直属单位的近100个系统，随着数据集中化，数据安全隐患日趋严重。上海市教委现有的备份设备容量和性能已不能满足集中、备份需要，急需建设一套大容量高可靠的备份系统。

针对上海市教委目前面临的困难，华为提供OceanStor VTL Solution解决方案，以高备份性能、VTL/NAS多种备份接口，兼容主流备份软件三大特点，为上海市教委信息系统提供领先、可靠、灵活的数据保护功能。OceanStor VTL解决方案是华为推出的全新一代虚拟磁带库方案，为客户提供领先、可靠、灵活的数据保护功能。VTL解决方案具有强大的仿真能力，能实现对所有主流物理磁带库和磁带机的虚拟。同时，VTL解决方案提供全局重复数据删除、远程复制等功能，在满足数据备份需求的基础上，实现低带宽下的异地数据容灾方案，以满足运营商、政府、银行、电力等价值行业的集中备份及数据容灾需求。具体而言，包括以下几个方面：

领先的规格与性能：OceanStor VTL Solution解决方案最大支持6PB裸容量，最大备份速度为31TB/Hr，可仿真256个磁带库，2048个磁带机以及50万盘磁带，兼容所有主流磁带库厂商的物理磁带库和磁带机，并支持所有主流操作系统平台下的主流备份软件，支持全局数据重删功能，可消除跨站点的重复数据，降低站点间的带宽需求。

全面的可靠性：在多节点架构（HAS模式）下，VTL引擎支持Active-Active双机模式，SIR引擎支持2+1集群模式，确保系统稳定运行；存储单元采用全冗余设计，确保读写过程可靠，此外，采用双校验盘RAID6和Hot Spare热备盘，确保数据安全保存；基于256位AES算法进行仿真磁带加密，保证电子搬运的安全性。

灵活的配置：灵活的架构设计（一体化/单节点/多节点）以满足不同应用场景，灵活的重删方式（Inline前端重删，后重删，无重删），可满足客户不同需求，全面的备份接口协议，同时支持NAS、VTL接口,灵活部署于各种备份场景，支持Host Backup一体化备份方案，节省备份服务器，减少不必要的空间占用和能耗，同时支持磁盘休眠，能自动休眠没有I/O任务的磁盘，显著降低备份系统功耗。

此次与华为的合作，通过部署华为OceanStor VTL Solution解决方案，为上海市教委成功打造出一套高可靠性的备份系统，确实数据管理的安全性。目前，数据呈现爆炸式增长已经成为业界共识，如何对不断增长的数据进行最有效的保护将是接下来用户首要面对的问题。华为OceanStor VTL Solution解决方案能够给客户带来更高的备份功能，在性能、安全、可靠性、节能以及兼容性等多方面拥有优势，能为企业用户提供完善的产品和解决方案支持，助力企业用户实现高效、可靠的IT应用环境。