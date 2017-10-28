当计算停留着网格内 Mellanox用智能网络助跑AI

如果说此前，Mellanox所倡导的“网络计算一部分数据、CPU计算一部分数据”，代表了Mellanox的CPU卸载技术理念，那么网络内计算则更近了一步，即让网络完成了大部分计算。Mellanox认为这种智能网卡将成为未来云计算中心的发展趋势。

随着大数据、人工智能和高性能计算的热度不断升温，Mellanox的身影开始出现在越来越多的场合中，其高性能网络被越来越多的用户采用。不论是国外的微软、IBM、Facebook，还是国内的腾讯、阿里巴巴、百度、京东等大型互联网企业均选择Mellanox以太网或InfiniBand网络搭建高性能的IT系统平台。

作为RDMA（远程直接内存访问）技术的推动者，Mellanox一直以提供出色性能的网络著称，50%以上的HPC系统和主流人工智能公司均采用其RDMA网络（包括InfiniBand和RoCE）。近日由国际高性能计算咨询委员会主办的第五届大学生RDMA编程挑战赛落幕，作为重要的支持企业，Mellanox在接受至顶网采访时重申了RDMA的魅力以及Mellanox网络被越来越多用户青睐的原因。

当计算停留在网格内

熟悉了TCP/IP的人也许对RDMA感到陌生，其实RDMA作为一种零复制网络技术使网卡可以直接与应用内存相互传输数据，并且应用程序可以访问远程内存，而不占用CPU资源。InfiniBand则是最早实现RDMA的网络协议，被广泛应用到高性能计算中。除此外，RDMA的实现方式还包括RoCE和iWARP。近期，阿里巴巴和百度相继采用Mellanox RDMA以太网（RoCE）构建高性能系统。

Mellanox亚太及中国区市场开发高级总监刘通

Mellanox亚太及中国区市场开发高级总监刘通表示，RDMA是解决人工智能时代数据传输瓶颈的最高效网络传输协议。无论是传统的高性能计算应用还是新兴的深度学习框架，RDMA通信方式都是其中的关键环节。

Mellanox公司市场部副总裁Gilad Shainer

RDMA所代表的技术体系是CPU卸载，Mellanox公司市场部副总裁Gilad Shainer指出，这也将是未来云发展的趋势，即让计算更靠近数据，数据在网卡里完成计算，Mellanox称其为网络内计算（In-Network Computing）。

2年前，Mellanox收购EZchip半导体公司，融合了其ARM CPU技术，加之Mellanox自己的网络芯片，从而把两者整合起来推出一款新的智能网卡为BlueField。“让网络具备计算能力和强大的数据处理能力，无论是加了FPGA还是加ARM CPU，总之这个网卡自己就会处理很多数据。”Gilad Shainer表示，数据一到网卡就已经处理完毕，而不必再经过PCIe到CPU，从而提升数据的运算效率，这就是BlueField所具备的能力。

如果说此前，Mellanox所倡导的“网络计算一部分数据、CPU计算一部分数据”，代表了Mellanox的CPU卸载技术理念，那么网络内计算则更近了一步，即让网络完成了大部分计算。Mellanox认为这种智能网卡将成为未来云计算中心的发展趋势。

Gilad Shainer说到智能网卡几个典型的应用领域，比如高速存储，利用NVMe over Fabrics的存储资源池化解决方案，Mellanox智能网卡可以卸载很多NVMe的通讯协议，从而构建大型存储资源池，实现更低的延迟和更高的性能，满足用户对高性能存储的需求。

智能网卡应用在安全场景也将是其施展拳脚的另一大领域，“把CPU上做的安全算法移到高速网络上面去，让智能网卡做安全，它的安全控制力更强。也就是当数据到网卡这一层，其中恶意流量就已经被拦截。BlueField上面有ARM CPU，可以编程一些复杂的安全算法。”Gilad Shainer说。

在Mellanox看来，智能网卡会在云计算中心大有用武之地，Mellanox的网络无论是性能还是卸载能力，再加上ARM芯片，两者结合起来会让BlueField在云市场十分具有竞争力。

Mellanox InfiniBand不是贵的代名词

很多人提到RDMA，可能会给它加上“昂贵”的标签。说到这，就不得不提英特尔的Omni-Path，近年来英特尔对Omni-Path进行大力推广，其提到的关键词就是“质优价廉”，特别是和Mellanox相比。不过Gilad Shainer却不认同，他用现实案例向记者介绍Mellanox的InfiniBand最终成为用户的选择，即使很多用户曾经选择过Omni-Path。他以BP英国石油举例，去年BP采购1000节点的集群，其中700台为Mellanox InfiniBand网络，300台为英特尔Omni-Path网络。但是经过1年的试用，今年再采购新系统时，BP已经完全不考虑Omni-Path了，而是变成完全采用InfiniBand。

“因为BP测试出，Mellanox网络的系统性能是Omni-Path的2.5倍，这就意味着它其实完全没必要花那么多钱去买那么多的CPU。完成同样的任务，Mellanox的InfiniBand对它来讲整套系统部署的成本更低，而不是单独去考虑网络本身的价格。”在Gilad Shainer看来，用户是很聪明的，他考虑的是整体的投资回报值不值得，所以最后BP切回InfiniBand，其实是省了总体成本。

不过，在性能方面，英特尔和Mellanox却是各说各话，英特尔说它的网络性能跟Mellanox的网络是一样甚至超越后者，所以价格更便宜。不过Mellanox一直回击，Gilad Shainer指出，“英特尔讲到的网络的性能跟我们差不多、价格更便宜，但是其所对比的Mellanox性能都远低于我们自己测试的性能。”

“拿实际应用程序的性能做一个基本的标杆进行对比，我们的性能会在8个节点到16个节点超出Omni-Path 40%、50%、70%甚至翻倍，所以这是非常大的区别。”Gilad Shainer说，简单比较带宽、延迟，双方也许差不多，但是如果真的拿应用程序比，我们的优势还是非常非常明显的，这是Mellanox向市场传达的声音。

Gilad Shainer甚至说，如果只是简单地看Linpack测试对用户来讲都是一种误导，只有跑在不同类型的应用程序上，数据才有价值。

当然，各种测试和数据也许搞得用户有点懵，不过Mellanox倒是希望用户拿去做实际应用程序测试，能够正确使用最优化的MPI，比如Mellanox 提供的HPC-X MPI。Mellanox会免费提供产品和技术支持。

小结

实际上抛开产品竞争的因素不说，今天的市场给了以Mellanox为代表的智能网络企业非常大的机遇。人工智能发展到今天，计算力是重要的驱动力， AI既然对计算的要求高，必然是Mellanox发挥重要价值的一个用武之地。实际上，目前已有大量先进的深度学习框架（如TensorFlow、Caffe2、Microsoft Cognitive Toolkit 和百度 PaddlePaddle）借助Mellanox的智能卸载功能，为多台人工智能服务器提供世界领先的性能和近线性扩展能力。

随着未来人工智能在云上大量应用，那就意味着高性能的网络会在AI云上大量被采用，这对于Mellanox及智能网络技术都是一个全新的机会。