Gartner：HPE-Aruba在网络关键能力报告中首次赶超思科

根据Gartner 2017有线和无线网络LAN接入基础设施关键能力报告（对在多种企业使用实例中对厂商的各种网络能力进行评分），HPE旗下的Aruba首次赶超思科。

至顶网网络频道 11月07日 综合消息：根据Gartner 2017有线和无线网络LAN接入基础设施关键能力报告（对在多种企业使用实例中对厂商的各种网络能力进行评分），HPE旗下的Aruba首次赶超思科。

HPE-Aruba在Gartner考察的6个网络使用案例中评分最高。相比之下，2016年版的报告中是考察了5个使用案例（这是每年都在变化的），其中HPE-Aruba仅在一个类别中排名第一，思科占据了其他四席。

Gartner在今年的报告中表示：“Aruba是所有使用案例中得分最高的厂商。”今年的报告是在11月3日发布，将Aruba的AirWave网络管理技术和ClearPass安全网络访问控制技术评为“市场中最完整的解决方案”。

Gartner提到，思科有线交换机和WLAN的产品组合是思科在6种使用案例中5个排名居中。

总体来看，在追求企业客户的市场动态正在发生变化。

根据报告，“企业已经从最基本的接入转向现在的利用网络服务应用和部署灵活性，来对访问网络厂商做区分。”

HPE-Aruba最重要的胜利就是在统一有线网络和WLAN访问类别，在这一类中HPE-Aruba的得分是4.04，其次是思科的3.83。Gartner表示，这代表着这是该报告发布四届以来HPE-Aruba首次在该类别中的得分超过思科。

在2016年版的报告中，这一类别下思科是以4.1的得分领跑，其次是HPE-Aruba的4.08。Gartner指出调研中使用的定义可能每年会有变化，这会影响到厂商的得分。

Experis Technology Group是一家位于马里兰州波托马克的HPE合作伙伴公司，该公司首席执行官Raymond Tuchman表示，HPE-Aruba在Gartner关键能力报告中取得的胜利，标志着Aruba无线和有线产品组合在曾经思科占主导位置的领域逐渐发展壮大。

Tuchman表示：“这对Aruba来说很重要。Gartner是高度独立的企业IT市场研究公司，Gartner称HPE-Aruba在有线和无线网络市场拥有比思科更好的解决方案。这对客户的认知来说很重要，我们肯定会引用这一评价。”

Aruba赢得第一的6个类别包括：统一有线和WLAN访问、纯有线更新/新建、纯WLAN更新/新建、性能严格应用、多厂商网络环境、企业总部的远程分支办公。Gartner的关键能力研究报告与倍受欢迎的魔力象限不同，专注在产品和服务能力上，而不是厂商在市场中所处的位置、愿景和执行力上。

当被问及此事的时候，思科表示，该报告反映的是截止4月的情况，而思科从那时候开始陆续公布了自己的“下一代”Intuitive Network平台，以及通过与DNA Center的整合为思科Meraki和传统本地部署产品提供单一面板管理能力的计划。

截至发稿时，Aruba没有对此事做出回应。

HPE-Aruba在企业总部远程分支办公这个类别下也击败了思科，获得4.01的得分，其次是思科的3.81。在2016年报告中，思科在相类似的SME以及/或者远程分支办公中以4.1的得分领先，其次是HPE-Aruba的4.08。

HPE-Aruba在性能严格应用类别中得到了最高的3.97分，其次是思科的3.79分。

在纯有线更新/新建类别中，HPE-Aruba得到了3.96分，思科位列第四，得分为3.76分，落后于新华三（3.8）和Extreme Networks（3.77）。

在纯WLAN更新/新建类别中，HPE得到了最高的4.06分，其次是初创公司Mist Systems（3.89），思科位列第五（3.66），落后于第三的Aerohive（3.84）和第四的Extreme Networks（3.77）。

在多厂商网络环境类别中，HPE-Aruba以3.91分领跑，其次是Extreme Networks（3.6），思科位列第11位（3.18），是唯一一个跌出前十的产品类别。

Tuchman表示，他见证了HPE-Aruba产品组合与思科相比在企业领域的优势。

他说，在过去几个月中，Experis在一个Aruba与思科竞争一家全国级协会的项目中赢得了50万美元的单子，还有一个Aruba与思科竞争一家咨询公司的项目大约是30万美元。在这两笔交易中，Aruba软件特别是ClearPass安全软件，与思科SMARTnet高昂的维护费用形成鲜明对比，Tuchman说。

他说：“我们开始看到有客户对Aruba产生兴趣，而以前他们都只是思科的客户。客户觉得，思科的产品太贵了。”

上面提到的50万美元的交易是一个全国级协会，采用Aruba 3810 48端口POE交换机取代了现有的思科网络交换机。Aruba面向分支办公的Zero Touch Provisioning软件是Aruba赢得这笔交易的主要因素。

另外一笔30万美元的交易——Experis将在9月底完成这笔交易——则是采用了Aruba 3180交换机和30个Aruba无线访问点，Tuchman说。该客户放弃了思科SMARTnet高昂的维护成本，“他们采购了一个备用交换机作为替换，而不是维护。”

Experis在2017财年的Aruba销售额增长了40%，Tuchman预计今年这部分销售额还将大涨200%。“我们先从少数几家开始，但是我们看到了巨大的增长势头。”

Future Tech是一家位于纽约霍尔布鲁克的解决方案提供商，该公司首席执行官Bob Venero表示，Gartner的这份报告是对Aruba软件创新业务模式的“认可”，与思科曾经领先市场的网络业务“停滞”形成鲜明对比。

“当你从像Gartner这样的机构得到了这样的认可，那么企业客户就有可能会去采用他们最先进的技术，而不是保持现状。”

“Aruba在很好地抓住了思科在有线和无线网络产品中的弱点。”

Future Tech正在加紧与Aruba的合作，计划将Aruba产品组合更积极地推荐给财富1000强的企业。

Venero表示，Aruba与思科之间打响的这场争夺战，最关键的因素就是思科SMARTnet维护成本太高。

“很多企业对思科的成本结构很不满意，SMARTnet的采购方式也是客户一直在抱怨的。有了Aruba，你采购了产品，就完了，没有维护费用，这对于那些希望节约成本以推动创新的企业来说至关重要。”