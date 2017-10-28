步入人工智能新时代——思科推出预测服务 助力企业提速增效

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至顶网网络频道 11月07日 综合消息：全数字化时代的大幕正悄然开启，创新不断推动着各行各业加速其转型进程。如今，我们看到IT部门的角色发生了很大变化，除了控制成本和保持基础设施高效运行之外，还被管理层寄予更多的期望——发现新的收入来源，促进公司业务增长。据Gartner统计，企业70%的IT预算支出用于维持业务运营，只有30%用于创新。这样的IT预算配比不利于企业在创新浪潮中保持竞争优势。此外，IDC全球数字化领导者调查显示，69%的受访者表示缺少转型所需的合适人才、知识和技术。如何让IT投资的价值最大化、缓解日益严峻的人才缺口问题，已经成为横亘在企业转型之路上的重大难题。
为了有效解决这一难题，思科率先推出业界首个基于人工智能的预测服务，使IT部门重回企业发展的领航者之位。所谓“预测服务”，即在问题发生之前，IT服务就能利用大数据分析、人工智能和机器学习等领先科技，提前预测问题，并把情况自动反馈给IT厂商，找到最优解决方案，最终解决问题；整个过程无需客户参与，也不会影响系统的正常运行。这就是思科服务的发展方向，代表着预测服务全新时代的开启。通过创新流程和自动化工具，思科将助力企业节省成本，使IT投资能够被用于新业务的发展和企业业务转型。
一直以来，思科服务都凭借着全球领先的专业知识、技术创新和高品质服务，帮助企业取得非凡的业务成果。思科服务为超过180个国家和地区的企业，提供17种语言的支持。84%的《财富》世界五百强企业是思科服务的客户。在大中华区，思科服务拥有1000多名专业服务人员，能够提供7种语言的支持，根据客户需求制定本土化的服务方案。此外，遍布于整个区域的51座备件库更是覆盖三百多个大中城市，提供领先的第二个工作日送达服务。针对客户IT生命周期的不同阶段，思科服务提供六大服务能力：咨询服务，帮助企业明确如何利用技术实现业务目标并制定战略规划；实施服务，帮助企业集成各种新系统和新软件；优化服务，通过简化和保护IT环境为企业创造价值；托管服务，帮助企业将工作重点转移到战略项目以加快创新和转型速度；技术服务，确保IT人员以简单、一致且安全的方式完成工作；培训服务，协助培养能够真正推动企业转型的人才。
新的时代呼唤新的服务，在六大服务能力的基础上，思科面向未来推出了两项重要的创新服务——关键业务服务（Business Critical Services）和高价值服务（High-Value Services）。这一基于人工智能的预测服务组合能够帮助企业预测IT故障，规避风险，降低维护成本，同时获得业务转型所需的必要技能。
关键业务服务
思科的关键业务服务是全新的订阅服务组合，把客户可能拥有的七项服务简化为一项，在基本的优化之上提供了更多能力，包括分析、自动化、合规和安全性等，旨在帮助客户建立一个安全、高效、敏捷的技术环境：
目前，关键业务服务已在全球的多家试点客户中取得了巨大成功。根据IDC 2017年的商业价值研究报告，这项全新的关键业务服务可帮助企业将停机时间减少74%，将问题解决速度加快41%，同时将运营成本降低21%。而关键业务服务此次进军中国，也将促进中国市场的业务转型，为业务提升赋予更高的价值。
高价值服务
随着转型不断深入，高级软件、解决方案和网络的重要性在思科服务中渐渐突显。越来越多的客户希望实现正常运营时间最大化、持续改善运营并不断释放价值，思科密切关注并及时响应客户需求，高价值服务应运而生。
高价值服务在保持基础服务的同时，强调了三个重要的组成部分：
高价值服务同样帮助全球试点客户取得了良好的收益，释放了更大价值：某传媒公司采取思科高价值服务的软件支持服务后，整体故障率减少80%；思科解决方案支持服务为某制造企业的数据管理工作节省了70%的时间；某银行客户在使用了思科尊享技术服务后，网络中断减少了70%。而高价值服务的推出，也是思科服务从传统的硬件服务进行持续转型的道路上一个非常重要的节点。
思科通过推出关键业务服务和高价值服务，利用人工智能（AI）和机器学习技术，帮助优化IT人才和知识储备、释放发展潜能并缓解风险，携手客户和合作伙伴共同步入预测服务新时代。
综合评分：8.275 分
云能力：8.9 分
营业额：432亿美元[2011]
云服务：思科统一计算系统(UCS)
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