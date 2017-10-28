Radware Alteon VA v31成功通过华为兼容性认证和SDN CloudFabric Solution兼容性认证

Radware公司宣布，RadwareAlteon VA v31和华为技术有限公司的FusionSphere 6.1及CloudOpera IES V200R001成功通过了华为兼容性认证，荣获此次认证标志着Radware与华为的发展合作进入了新的阶段。

日前，全球性网络安全和应用交付解决方案提供商Radware公司宣布，RadwareAlteon VA v31和华为技术有限公司的FusionSphere 6.1及CloudOpera IES V200R001成功通过了华为兼容性认证，同时，RadwareAlteonVA v31和华为的Agile Contoller-DCN V300R001C10、FusionSphere 6.1、ManageOne Service Center 3.0.7也成功通过了华为SDN CloudFabric Solution兼容性认证，荣获了华为Cloud Open Labs颁发的华为技术认证证书，再一次证实了Radware解决方案的不俗实力。

荣获此次认证标志着Radware与华为的发展合作进入了新的阶段。Radware与华为的集成解决方案可以更广泛地部署到用户网络中，为各行业用户提供更为出色的产品及服务。

虚拟化、自动化和融合是整个IT行业发展的三个必经阶段。虚拟化技术在大规模数据中心管理和解决方案交付方面发挥了关键性作用，已经成为支撑云计算最重要的技术基石。Radware Alteon VA v31可以帮助云计算供应商和托管服务提供商、大型企业虚拟数据中心运营商以及使用虚拟化服务器的中小企业最大化地利用虚拟架构所带来的业务灵活性和动态资源管理能力。

Alteon VA v31是一款功能齐全的Alteon应用交换机，可以封装为虚拟设备运行在虚拟化基础架构之上，提供与Alteon物理ADC设备相同的功能，实现网络负载均衡。企业可以运行云和虚拟服务器基础架构，利用L3-L7负载均衡、流量定向、集成的应用性能监控(APM)和Web性能优化(WPO)等高级企业级功能，确保高应用SLA。